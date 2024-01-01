支付編排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

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Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...