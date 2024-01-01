支付編排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 哥斯大黎加

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支付編排軟體提供了一個統一的層，可以整合和管理跨各種支付服務提供者和金融機構的交易。該軟體使公司能夠透過在不同的支付網關和處理解決方案之間無縫切換來處理和監控 B2C 和 B2B 支付，從而減少錯誤並避免失敗的交易。此外，它還確保內建符合隱私和安全法規。這使得它對於電子商務、零售和 SaaS 等行業的中型和大型 B2B 公司特別有利。 將支付編排軟體與支付網關和支付處理軟體區分開來非常重要，因為它與這些解決方案整合而不是取代它們。它還與電子商務平台連接，促進跨境和全球貿易。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力於幫助全球中小企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。 Payoneer 成立於 2005 年，堅信人才是平等分配的，但機會卻不然。我們的使命是讓任何地方的企業家和企業參與日益數位化的全球經濟並取得成功。自成立以來，我們建立了一個全球金融堆棧，消除了障礙並簡化了跨境商務。我們幫助數以百萬計的中小型企業（尤其是新興市場的中小型企業）更輕鬆地連接全球經濟、支付和收款、管理多種貨幣的資金以及發展業務。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 可讓您操作敏感數據，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還可以幫助您獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。我們加快您的上市時間並簡化敏感資料的使用，同時消除違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。
Recurly
recurly.com
數位媒體、串流媒體、出版、SaaS、教育、消費品和專業服務行業的數千家創新公司依靠 Recurly 透過訂閱來實現轉型成長。 Recurly 的一體化整合平台使團隊能夠輕鬆管理和優化訂閱者生命週期，從而消除了大規模自動化訂閱計費的複雜性。 Sling、Twitch、BarkBox、FabFitFun、Paramount、Lucid 和Sprout Social 等產業定義公司已選擇Recurly 來管理數十億美元的經常性收入，確保其經常性計費和收入管理面向未來，並挽回數十億美元的收入損失由於流失。 Recurly 成立於 2009 年，總部位於舊金山，在博爾德和倫敦設有辦事處。反覆|讓美好事物...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 對金融科技的貢獻就像雲端對 IT 的貢獻一樣。我們建立了世界上最大的本地支付網絡，為無摩擦的全球商業提供動力。創新的電子商務企業、技術公司、市場和其他機構使用我們的金融科技即服務平台將金融科技和支付功能無縫整合到他們的應用程式中。 Rapyd 全球支付網路提供數百種在地首選支付方式，包括 100 多個國家的銀行轉帳、電子錢包和現金。借助 Rapyd 的 API，企業可以開闢新市場、創建新的金融科技應用程式並覆蓋全球 40 億消費者，而無需考慮基礎設施或法規。
GPayments
gpayments.com
三十多年來，GPayments 已成為市場領導者，提供人工智慧輔助詐欺防制解決方案。我們對強客戶認證 (SCA) 的利用增強了人們對詐欺預防流程的信心。我們非常自豪能夠基於全球公認的標準（例如 EMVCo）建立和實施我們的解決方案，其中包括 3D 安全身份驗證以及全球和本地卡方案。我們的解決方案套件可滿足各種客戶的需求。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織經常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠透過一個 API 保護支付數據，以便與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。
Solidgate
solidgate.com
接受線上付款。 我們的一站式支付處理平台可確保無縫線上購買和簡化的支付基礎設施。在全球範圍內啟用卡收單和本地支付方式：桌面、行動裝置和應用程式內。
Zooz
zooz.com
Zooz 是一家科技公司，提供支付平台，旨在幫助商家最大限度地提高支付效能。
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay 是世界上第一個支付營運平台，旨在透過類似樂高的介面實現所有支付流程的自動化，使任何企業能夠透過無程式碼、統一且不可知的軟體擴展其支付、洞察和收入。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為擁有 60 多名專家的 IT 專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先的公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
MONEI
monei.com
MONEI的支付網關解決方案是許多歐洲電子商務公司的選擇。其架構贏得了亞馬遜 AWS 年度新創企業架構計畫（伊比利亞地區）。 MONEI 簡化了數位支付，因此線上企業可以在一個平台上接受所有主要和替代支付方式。其無伺服器支付解決方案允許電子商務商家擴展和處理大量交易。 MONEI的動態定價模型幫助使用者省錢。隨著商家銷售量的增加，他們的交易費用也會降低。 MONEI 的智慧路由引擎允許多個收單機構，從而降低交易拒絕和銷售損失的可能性。線上商店所有者可以快速輕鬆地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的電子商務平台，或使用 MONEI 的 API 和開發文件與其自訂網站...