支付編排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

MONEI

monei.com

MONEI的支付網關解決方案是許多歐洲電子商務公司的選擇。其架構贏得了亞馬遜 AWS 年度新創企業架構計畫（伊比利亞地區）。 MONEI 簡化了數位支付，因此線上企業可以在一個平台上接受所有主要和替代支付方式。其無伺服器支付解決方案允許電子商務商家擴展和處理大量交易。 MONEI的動態定價模型幫助使用者省錢。隨著商家銷售量的增加，他們的交易費用也會降低。 MONEI 的智慧路由引擎允許多個收單機構，從而降低交易拒絕和銷售損失的可能性。線上商店所有者可以快速輕鬆地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的電子商務平台，或使用 MONEI 的 API 和開發文件與其自訂網站...