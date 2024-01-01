支付編排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南極洲

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支付編排軟體提供了一個統一的層，可以整合和管理跨各種支付服務提供者和金融機構的交易。該軟體使公司能夠透過在不同支付網關和處理解決方案之間無縫切換來處理和監控 B2C 和 B2B 支付，從而減少錯誤並避免交易失敗。此外，它還確保內建符合隱私和安全法規。這使得它對於電子商務、零售和 SaaS 等行業的中型和大型 B2B 公司特別有利。 將支付編排軟體與支付網關和支付處理軟體區分開來非常重要，因為它與這些解決方案整合而不是取代它們。它還與電子商務平台連接，促進跨境和全球貿易。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 可讓您操作敏感數據，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還可以幫助您獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。我們加快您的上市時間並簡化敏感資料的使用，同時消除違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技組織，創建了世界領先的全球支付網絡，讓企業可以透過單一 API 整合本地支付方式。
Solidgate
solidgate.com
接受線上付款。 我們的一站式支付處理平台可確保無縫線上購買和簡化的支付基礎設施。在全球啟用卡片收單和本地支付方式：桌面、行動裝置和應用程式內。
Zooz
zooz.com
Zooz 是一家科技公司，提供支付平台，旨在幫助商家最大限度地提高支付效能。
GPayments
gpayments.com
三十多年來，GPayments 已成為市場領導者，提供人工智慧輔助詐欺防制解決方案。我們對強客戶認證 (SCA) 的利用增強了人們對詐欺預防流程的信心。我們非常自豪能夠基於全球公認的標準（例如 EMVCo）建立和實施我們的解決方案，其中包括 3D 安全身份驗證以及全球和本地卡方案。我們的解決方案套件可滿足各種客戶的需求。
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay 是世界上第一個支付營運平台，旨在透過類似樂高的介面實現所有支付流程的自動化，使任何企業能夠透過無程式碼、統一且不可知的軟體擴展其支付、洞察和收入。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為 IT 專家，擁有 60 多名專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
MONEI
monei.com
MONEI的支付網關解決方案是許多歐洲電子商務公司的選擇。其架構贏得了亞馬遜 AWS 年度新創企業架構計畫（伊比利亞地區）。 MONEI 簡化了數位支付，因此線上企業可以在一個平台上接受所有主要和替代支付方式。其無伺服器支付解決方案允許電子商務商家擴展和處理大量交易。 MONEI的動態定價模型幫助使用者省錢。隨著商家銷售量的增加，他們的交易費用也會降低。 MONEI 的智慧路由引擎允許多個收單機構，從而降低交易拒絕和銷售損失的可能性。線上商店所有者可以快速輕鬆地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的電子商務平台，或使用 MONEI 的 API 和開發文件與其自訂網站...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織常常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠保護支付數據，透過一個 API 與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。