支付編排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達 最受歡迎 最近新增

支付編排軟體提供了一個統一的層，可以整合和管理跨各種支付服務提供者和金融機構的交易。該軟體使公司能夠透過在不同支付網關和處理解決方案之間無縫切換來處理和監控 B2C 和 B2B 支付，從而減少錯誤並避免交易失敗。此外，它還確保內建符合隱私和安全法規。這使得它對於電子商務、零售和 SaaS 等行業的中型和大型 B2B 公司特別有利。 將支付編排軟體與支付網關和支付處理軟體區分開來非常重要，因為它與這些解決方案整合而不是取代它們。它還與電子商務平台連接，促進跨境和全球貿易。