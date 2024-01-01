支付軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 白俄羅斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付軟體是指旨在促進和管理線上金融交易的數位工具和系統。該軟體可確保企業和消費者安全、高效且簡化的支付流程。關鍵功能通常包括處理各種支付方式、管理計費和發票以及防止詐欺。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力於幫助全球中小企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。 Payoneer 成立於 2005 年，堅信人才是平等分配的，但機會卻不然。我們的使命是讓任何地方的企業家和企業參與日益數位化的全球經濟並取得成功。自成立以來，我們建立了一個全球金融堆棧，消除了障礙並簡化了跨境商務。我們幫助數以百萬計的中小型企業（尤其是新興市場的中小型企業）更輕鬆地連接全球經濟、支付和收款、管理多種貨幣的資金以及發展業務。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 開創了一種更好的付款方式。客戶現在購物，可在 6 週內付款，無需支付利息。與 Afterpay 合作的商家可以接觸到世界上最大、最忠誠的購物者。全球有超過 1,900 萬活躍客戶使用 Afterpay 進行購物，並且一直位居購物應用程式前 10 名。與 Afterpay 合作並為客戶提供更好的支付方式使商家受益。平均而言，Afterpay 每天向其商家合作夥伴發送超過 100 萬次全球推薦。 Afterpay 提高了平均訂單價值，推動增量銷售，並吸引回頭客。以下是 Afterpay 為您的客戶提供服務的方式： 1. 您的客戶在您的網站上購物或取得 Afterpay 應用程式。...
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Affirm
affirm.com
Affirm 的使命是提供誠實的金融產品來改善生活。透過建立一個基於信任、透明度和以人為本的新型支付網絡，我們使數百萬消費者能夠負責任地消費和儲蓄，並為數千家企業提供推動成長的工具。與大多數信用卡和其他按時間付費選項不同，我們向消費者準確展示他們將預先支付的金額，從不增加該金額，也從不收取任何滯納金或隱藏費用。
Zip
zip.co
Zip（以前稱為 Quadpay）是一家領先的「先買後付」公司，提供公平、無縫的解決方案，簡化人們的支付方式。隨著我們在全球的業務不斷成長，我們的使命是成為隨時隨地的首選支付選擇。我們的存在是為了創造一個人們可以無所畏懼地生活在今天的世界，因為他們知道他們掌控著明天。我們專注於以人為本的產品創新，將客戶和商家的財務福祉置於我們所做的一切的核心。借助 Zip，顧客可以在任何地方購物並稍後付款，而商家則可以預先付款。我們的平台使企業能夠為線上和實體店的客戶提供靈活的支付解決方案，而無需承擔風險。我們用戶友好的解決方案無需 API 即可輕鬆整合。一旦上線，商家就可以向數百萬已經喜愛 Zip 的新消費...
Karbon
karbonhq.com
Karbon 是會計師事務所的實務管理平台。它提供了一個真正的協作平台來管理工作流程、與團隊溝通並交付卓越的客戶工作。透過將電子郵件、討論、任務和強大的工作流程相結合，Karbon 使您的團隊能夠在一個地方進行溝通和協作，從而提高按時按預算交付的能力。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 讓購物者能夠立即購買，並在 6 週內進行 4 次免息付款！提高您的轉換率、AOV 和客戶滿意度。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Pleo
pleo.io
來認識 Pleo，它是歐洲領先的支出解決方案，可簡化公司每個人的支出。為您的員工提供一張智慧公司卡，讓他們可以購買他們需要的東西，而不必再去追尋遺失的收據。借助自動化的費用管理、發票和報銷，獲得即時費用可見度、掌控您的支出並削減您的管理費用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，專注於最重要的工作。 Pleo 意味著效率 更少的紙張，更多的工作。 Pleo 負責管理費用報告和收據，以便您和您的團隊可以專注於真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理員表示，使用 Pleo 提高了公司的生產力。 Pleo 意味著透明度 一旦使用 Pleo 卡進行購買，管理員就可以收到通知。月末不再有驚喜...
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免費的供應商/帳單支付工具，可最大限度地提高現金流並最大限度地減少忙碌。即使他們只接受支票，也可以使用銀行轉帳或金融卡免費支付供應商帳單！您還可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更長時間地保留現金並賺取卡片獎勵！應付帳款重新發明。 Melio 會自動與您的 QuickBooks 同步，甚至代表您將支票郵寄給供應商，因此您無需再刪除支票。
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Airwallex
airwallex.com
Airwallex 的雲端原生平台旨在消除您的全球支付和金融營運中的摩擦。無論您是一家在擴張過程中希望節省時間和金錢的全球性企業，還是一家準備建立自己的金融產品的具有前瞻性思維的企業，Airwallex 的領先技術都可以支援您的發展。與傳統銀行業務不同，Airwallex 為您提供速度、簡單性和節省，讓您能夠無縫地跨國經營您的業務。管理從線上支付、資金和外匯到支出管理的一切 - 所有這些都透過一個可透過桌面或行動裝置存取的安全企業帳戶進行。如果您正在尋找更具可自訂性和程式性的解決方案來管理和轉移資金，您可以直接與我們的核心 API 整合。如果您是一個平台或市場，希望透過提供自己的金融產品來創造...
Clover
clover.com
Clover 以一套整合的產品取代了您的收銀機、支付終端、收據印表機和條碼掃描器。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
Laybuy Personal
laybuy.com
立即購買並透過 Laybuy 付款方式支付超過 6 週的免利息分期付款。每天都會添加新品牌，所以請回來查看！
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
Mollie 為各種規模的公司消除了障礙，使其能夠在電子商務領域以更好的條件進行競爭。我們透過提供方便可靠的線上付款來做到這一點。 Mollie 提供多種付款方式，可輕鬆與所有重要網路商店的 API 或外掛程式整合。 Mollie 接受所有主要和當地的付款方式。受到歐洲 90,000 家線上商家的信賴。
Tamara
tamara.co
購物應該充滿樂趣，沒有壓力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一種支付手段，不是靠想像；結帳時選擇 Tamara，將您的帳單分為免利息付款
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
Zilch
zilch.com
現在購買，稍後使用 Zilch 付款。在任何地方在線購物，並在 6 週內分 4 期付款。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
企業來到 PaySimple 時有一個簡單但重要的需求——更好的接受付款方式。 PaySimple 專為滿足基於服務的企業的獨特需求而開發，提供靈活的支付和計費解決方案，每天受到 20,000 多家企業的青睞。與我們的競爭對手不同，PaySimple 致力於個人化服務。我們的客戶透過我們專門的客戶成功和關懷團隊獲得無與倫比的個人支持。 PaySimple 擁有強大的 API，是支付整合領域值得信賴的技術合作夥伴；在 SaaS 產品和行動應用程式中本地處理現金流。了解更多資訊或致電 800.466.0992 諮詢 PaySimple 專業：線上支付、行動支付、POS、定期計費、客戶管理、線上支付...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一個基於雲端的支付平台，其使命是使企業及其社區在數位經濟中蓬勃發展。 Checkout.com 的模組化技術可讓企業增加功能、管理風險，同時保護轉化，並增加新的支付方式以推動新市場的成長。他們在多個國家/地區的本地團隊提供實地支持，幫助商家提高支付績效、應對監管並輕鬆轉換新的業務模式。 Checkout.com 擁有超過 150 種貨幣的快速、可靠的支付和支出，並透過一個 API 提供國內收單、詐欺過濾和報告。 Checkout.com 可接受所有主要的國際信用卡和金融卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 總部位於倫敦，目前在北美、南...
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Blackсatсard
blackcatcard.com
Blackcatcard 是一家成立於 2019 年的歐洲國際貨幣服務公司。 Blackcatcard 獲得馬耳他金融服務管理局許可，提供網路銀行、卡片和帳戶管理應用程式以及一系列綜合服務。個人和企業客戶享受現金回饋、獎金、加密貨幣選項以及在一個帳戶下發行多張卡的能力。 Blackcatcard 雖然主要針對歐洲經濟區公民，但在全球範圍內都很受歡迎，包括美國、韓國、中國和南非等地區。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子於 2009 年創立，其使命是透過幫助小型企業發展和當地社區發展來做出改變。現在，Marketing 360 位於科羅拉多州柯林斯堡和德克薩斯州奧斯汀，擁有超過 550 名團隊成員，並擁有超過 20,000 個活躍的中小型企業客戶。 Marketing 360 為小型企業提供從單一平台管理和發展業務所需的所有技術和人才，包括建立專業網站、接受和管理付款、管理潛在客戶和客戶、預約、監控評論的能力、管理社交媒體、聯合企業名單、管理內容行銷、開展多通路數位廣告活動等等。不再浪費時間和金錢在多種工具上來管理和發展您的業務。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。
LEDGERS
ledgers.cloud
「支付網關是電子支付流程中至關重要的一部分。它是前端技術，負責將客戶資訊傳輸到商家收單銀行，並在商家收單銀行處理交易。隨著技術的進步，支付網關技術不斷發展，以滿足客戶的需求。 。客戶的時間。那麼，為什麼不立即嘗試 LEDGERS 並簡化您的收款流程呢？
Equals Money
equalsmoney.com
加入我們幫助 20,000 多家公司控制其業務支出的行列。我們的卡片、應用程式和線上平台為您提供完全的控制和可見性，因此您可以花更少的時間管理財務，花更多的時間發展業務。在世界各地工作 - 我們的卡*可在 190 多個接受萬事達卡的國家/地區使用，用戶可以隨時在我們的應用程式中請求充值。獲得完全控制 - 團隊只花費您記在他們卡上的金額，因此您可以完全了解他們的支出。您將獲得一位專家客戶經理，他將致力於了解您的業務需求並為您的團隊安排簡報。我們自有的多幣種國際銀行帳號 (IBAN) 讓我們的客戶能夠以優惠的匯率輕鬆進行國際轉帳。我們的使命是讓資金流動變得簡單。透過一系列解決方案幫助您充分利用費用...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，透過先進的帳戶到帳戶支付解決方案推動創新。 Dwolla 強大的平台、低程式碼 API 和合作夥伴生態系統簡化了與各種支付網路整合以創建單一端到端解決方案的複雜流程。整合 Dwolla 的現代支付技術使企業能夠在同一天即時編程支付。透過與 Dwolla 合作，從新創公司到財富 500 強公司，只需最少的開發即可獲得效率、靈活性和改善的現金流。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...
EBizCharge
ebizcharge.com
整合 B2B 支付領域的領導者。支付網關能夠處理 CRM/ERP、會計系統或線上購物車內的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 還提供完全符合 PCI 標準的行動和平板電腦解決方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 開發和支持
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Introwise
introwise.com
為您和您的客戶輕鬆安排時間。 您的時間非常寶貴，請利用它來擴展您的業務。我們將確保日常工作順利進行。我們釋放創造力，讓您能夠思考大局：做您喜歡的事情並獲得報酬。 現在，您終於有時間投入到您一直推遲的所有項目：會後調查問卷、影片宣傳片、更具吸引力的演示，或只是獲得充足的睡眠。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服務中國跨境賣家. PingPong為中國跨境賣家提供更快、更方便、更安全的跨境收款服務，圍繞跨境商家和中小企業出海的綜合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外貿B2B收付款、全球收單、全球發放、供應鏈融資、匯率管理、出口退稅、VAT稅務繳納、SAAS企業服務等多元化的產品體系，產品服務涵蓋全流程。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 可讓您操作敏感數據，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還可以幫助您獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。我們加快您的上市時間並簡化敏感資料的使用，同時消除違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。
Recurly
recurly.com
數位媒體、串流媒體、出版、SaaS、教育、消費品和專業服務行業的數千家創新公司依靠 Recurly 透過訂閱來實現轉型成長。 Recurly 的一體化整合平台使團隊能夠輕鬆管理和優化訂閱者生命週期，從而消除了大規模自動化訂閱計費的複雜性。 Sling、Twitch、BarkBox、FabFitFun、Paramount、Lucid 和Sprout Social 等產業定義公司已選擇Recurly 來管理數十億美元的經常性收入，確保其經常性計費和收入管理面向未來，並挽回數十億美元的收入損失由於流失。 Recurly 成立於 2009 年，總部位於舊金山，在博爾德和倫敦設有辦事處。反覆|讓美好事物...
Adyen
adyen.com
Adyen 是許多世界領先公司的首選支付平台，提供直接連接 Visa、Mastercard 和消費者全球首選支付方式的現代化端到端基礎設施。 Adyen 可以跨線上、行動和店內通路提供無障礙支付。 Adyen 在世界各地設有辦事處，為 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客戶提供服務。以下是我們幫助中型和大型品牌的方式： ✅在線、應用內和麵對面支付 ✅首選本地支付方式（銀行卡、錢包、轉賬、支付憑證） ✅本地和跨境收單 ✅現代支付優化和風險管理 ✅所有主要貨幣的支付和輕鬆的對帳今天就與我們聯繫。
VersaPay
versapay.com
對於需要事半功倍的成長型企業，Versapay 的應收帳款效率套件透過自動化開立發票、促進 B2B 支付以及利用 AI 簡化現金應用，簡化了發票到現金的流程。 Versapay 隸屬於 Great Hill Partners，員工遍佈美國和加拿大，在亞特蘭大和邁阿密設有辦公室。 Versapay 擁有 10,000 名客戶和超過 500 萬家公司進行交易，每年促成超過 1.1 億筆交易並處理超過 170B 美元。 Versapay 的功能： 應收帳款自動化基於雲端的應收帳款自動化軟體透過自動化從發票到收款的所有流程，提高了發票到現金流程的效率，簡化了付款受理流程，並使AR 團隊能夠與客戶協作解...
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓資金變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。
Trustly Personal
trustly.com
Trustly 成立於 2008 年，是線上銀行支付領域的全球領導者。我們的帳戶到帳戶網絡繞過銀行卡網絡，使消費者能夠直接從其網上銀行帳戶快速、簡單且安全地向商家付款。憑藉對 6,000 多家銀行的支持，歐洲和北美約 6 億消費者可以使用 Trustly 進行支付。 AT&T、戴爾、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西聯匯款是我們的一些全球客戶。我們為電子商務、金融服務、遊戲、媒體、電信和旅遊領域的許多全球最著名的商家提供服務。我們所有的客戶都受益於消費者轉換率的提高以及營運、詐欺和退款成本的降低。 Trustly 在歐洲、美國和拉丁美洲擁有 400 名員工。我們是...
Cushion
cushion.ai
Cushion 是您的首選應用程序，用於組織、支付和建立現有帳單和「先買後付」信用。簡化您的賬單。建立信用。
Laybuy Merchant
laybuy.com
無限成長， 一個平台。 我們如何為商家工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。請他們以 6 週無息分期付款的方式付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著較短的付款週期，進而為您的品牌帶來回頭客。
MRR.io
mrr.io
無論您使用哪種支付處理器，都可以追蹤您的每月經常性收入。