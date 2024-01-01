支付軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付軟體是指旨在促進和管理線上金融交易的數位工具和系統。該軟體可確保企業和消費者安全、高效且簡化的支付流程。關鍵功能通常包括處理各種支付方式、管理計費和發票以及防止詐欺。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 與您最喜歡的所有商店完全整合。像往常一樣購物，然後在結帳時選擇 Afterpay 作為付款方式。首次客戶完成快速註冊，老客戶只需登入即可。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
HoneyBook
honeybook.com
被評選為小型企業第一大客戶管理軟體。利用我們的一體化專案、發票和付款管理工具更快地保護客戶。免費試用 7 天。
Affirm
affirm.com
按照您自己的步調付款。當您使用 Affirm 購買時，您始終確切地知道您將欠什麼以及何時完成付款。沒有任何隱藏費用，甚至沒有滯納金。
Zip
zip.co
分 4 期付款，並在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在線上或實體店購物。購物更聰明！
Karbon
karbonhq.com
您如何經營會計師事務所。工作、客戶、規劃和溝通集中在一處。無論您的團隊是在辦公室還是遠程，您都與 Karbon 在一起。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 讓購物者能夠立即購買，並在 6 週內進行 4 次免息付款！提高您的轉換率、AOV 和客戶滿意度。
Pleo
pleo.io
業務費用解決方案可協助您的員工完成更多工作。加入數千家信任 Pleo 的公司，讓工作支付變得更輕鬆
Melio
meliopayments.com
快速、簡單地支付和收款發票，無需任何常規費用。使用 Melio Payments 增加現金流並減少麻煩。
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Airwallex
airwallex.com
讓您的企業能夠以多種貨幣進行快速、輕鬆且低費用的國際支付。立即註冊免費帳戶。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即購買並透過 Laybuy 付款方式支付超過 6 週的免利息分期付款。每天都會添加新品牌，所以請回來查看！
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Tamara
tamara.co
購物應該充滿樂趣，沒有壓力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一種支付手段，不是靠想像；結帳時選擇 Tamara，將您的帳單分為免利息付款
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
Zilch
zilch.com
現在購買，稍後使用 Zilch 付款。在任何地方在線購物，並在 6 週內分 4 期付款。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
Fiskl
fiskl.com
適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
Cashfree
cashfree.com
數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。該公司為 100 個國家和 70 種貨幣提供服務，包括美元、加元、英鎊、歐元、港元、人民幣和澳元。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工...
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Blackсatсard
blackcatcard.com
免費在歐洲開立 IBAN 帳戶。每月只需 0 歐元即可獲得支付卡、高達 5% 的現金回饋、整合加密服務以及更多其他服務。
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。
LEDGERS
ledgers.cloud
與業務保持聯繫 發票、考勤、商品及服務稅合規性、會計和稅務申報工具可協助您隨時隨地管理業務。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
Equals Money
equalsmoney.com
付款、銀行卡和開支變得簡單。 Equals Money 帳戶旨在徹底改變財務團隊管理公司付款、費用、預算、工資等的方式，讓時間回到時鐘上，讓資金回到資產負債表上。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) 可讓您操作敏感數據，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還可以幫助您獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。我們加快您的上市時間並簡化敏感資料的使用，同時消除違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。
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recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
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為您和您的客戶輕鬆安排時間。 您的時間非常寶貴，請利用它來擴展您的業務。我們將確保日常工作順利進行。我們釋放創造力，讓您能夠思考大局：做您喜歡的事情並獲得報酬。 現在，您終於有時間投入到您一直推遲的所有項目：會後調查問卷、影片宣傳片、更具吸引力的演示，或只是獲得充足的睡眠。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...
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提高 AR 流程的自動化、集中化和可見性，同時為客戶提供業界領先的體驗
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無限成長， 一個平台。 我們如何為商家工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。請他們以 6 週無息分期付款的方式付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著較短的付款週期，進而為您的品牌帶來回頭客。
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PingPong服務中國跨境賣家. PingPong為中國跨境賣家提供更快、更方便、更安全的跨境收款服務，圍繞跨境商家和中小企業出海的綜合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外貿B2B收付款、全球收單、全球發放、供應鏈融資、匯率管理、出口退稅、VAT稅務繳納、SAAS企業服務等多元化的產品體系，產品服務涵蓋全流程。
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Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓金錢變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。
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