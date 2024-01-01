支付處理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加拿大

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付處理軟體使企業能夠有效地處理各種類型的企業對企業 (B2B) 支付。本公司利用該軟體來管理來自商業客戶的收款和向供應商的付款。任何接受非現金支付的企業都可以從使用支付處理軟體中受益。它主要由會計團隊使用，以確保及時付款並最大程度地減少錯誤。 該軟體與支付網關、會計系統和應付帳款 (AP) 自動化軟體整合。此外，支付處理軟體通常與電子商務平台和零售銷售點 (POS) 系統搭配使用。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力於幫助全球中小企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。 Payoneer 成立於 2005 年，堅信人才是平等分配的，但機會卻不然。我們的使命是讓任何地方的企業家和企業參與日益數位化的全球經濟並取得成功。自成立以來，我們建立了一個全球金融堆棧，消除了障礙並簡化了跨境商務。我們幫助數以百萬計的中小型企業（尤其是新興市場的中小型企業）更輕鬆地連接全球經濟、支付和收款、管理多種貨幣的資金以及發展業務。
Karbon
karbonhq.com
Karbon 是會計師事務所的實務管理平台。它提供了一個真正的協作平台來管理工作流程、與團隊溝通並交付卓越的客戶工作。透過將電子郵件、討論、任務和強大的工作流程相結合，Karbon 使您的團隊能夠在一個地方進行溝通和協作，從而提高按時按預算交付的能力。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子於 2009 年創立，其使命是透過幫助小型企業發展和當地社區發展來做出改變。現在，Marketing 360 位於科羅拉多州柯林斯堡和德克薩斯州奧斯汀，擁有超過 550 名團隊成員，並擁有超過 20,000 個活躍的中小型企業客戶。 Marketing 360 為小型企業提供從單一平台管理和發展業務所需的所有技術和人才，包括建立專業網站、接受和管理付款、管理潛在客戶和客戶、預約、監控評論的能力、管理社交媒體、聯合企業名單、管理內容行銷、開展多通路數位廣告活動等等。不再浪費時間和金錢在多種工具上來管理和發展您的業務。
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免費的供應商/帳單支付工具，可最大限度地提高現金流並最大限度地減少忙碌。即使他們只接受支票，也可以使用銀行轉帳或金融卡免費支付供應商帳單！您還可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更長時間地保留現金並賺取卡片獎勵！應付帳款重新發明。 Melio 會自動與您的 QuickBooks 同步，甚至代表您將支票郵寄給供應商，因此您無需再刪除支票。
Clover
clover.com
Clover 以一套整合的產品取代了您的收銀機、支付終端、收據印表機和條碼掃描器。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money 的信用卡發薪功能可讓您準時向員工支付薪資並賺取現金回饋。此外，透過信用卡費用沖銷薪資資金作為業務費用。透過這種靈活的解決方案提高現金流和員工滿意度。 Zil Money 旨在幫助用戶讓支付管理變得簡單有效率。您可以享受多種付款方式，例如 ACH、電匯、電子支票、可列印支票等。該平台還允許您使用辦公室或家中的常規印表機在空白紙上即時自訂和列印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是銀行或 FDIC 成員。 Zil Money 透過與 FDIC 成員銀行矽谷銀行和德州國家銀行合作提供銀行服務。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織經常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠透過一個 API 保護支付數據，以便與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。
Airwallex
airwallex.com
Airwallex 的雲端原生平台旨在消除您的全球支付和金融營運中的摩擦。無論您是一家在擴張過程中希望節省時間和金錢的全球性企業，還是一家準備建立自己的金融產品的具有前瞻性思維的企業，Airwallex 的領先技術都可以支援您的發展。與傳統銀行業務不同，Airwallex 為您提供速度、簡單性和節省，讓您能夠無縫地跨國經營您的業務。管理從線上支付、資金和外匯到支出管理的一切 - 所有這些都透過一個可透過桌面或行動裝置存取的安全企業帳戶進行。如果您正在尋找更具可自訂性和程式性的解決方案來管理和轉移資金，您可以直接與我們的核心 API 整合。如果您是一個平台或市場，希望透過提供自己的金融產品來創造...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...
Mollie
mollie.com
Mollie 為各種規模的公司消除了障礙，使其能夠在電子商務領域以更好的條件進行競爭。我們透過提供方便可靠的線上付款來做到這一點。 Mollie 提供多種付款方式，可輕鬆與所有重要網路商店的 API 或外掛程式整合。 Mollie 接受所有主要和當地的付款方式。受到歐洲 90,000 家線上商家的信賴。
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一個基於雲端的支付平台，其使命是使企業及其社區在數位經濟中蓬勃發展。 Checkout.com 的模組化技術可讓企業增加功能、管理風險，同時保護轉化，並增加新的支付方式以推動新市場的成長。他們在多個國家/地區的本地團隊提供實地支持，幫助商家提高支付績效、應對監管並輕鬆轉換新的業務模式。 Checkout.com 擁有超過 150 種貨幣的快速、可靠的支付和支出，並透過一個 API 提供國內收單、詐欺過濾和報告。 Checkout.com 可接受所有主要的國際信用卡和金融卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 總部位於倫敦，目前在北美、南...
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
EBizCharge
ebizcharge.com
整合 B2B 支付領域的領導者。支付網關能夠處理 CRM/ERP、會計系統或線上購物車內的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 還提供完全符合 PCI 標準的行動和平板電腦解決方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 開發和支持
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Introwise
introwise.com
為您和您的客戶輕鬆安排時間。 您的時間非常寶貴，請利用它來擴展您的業務。我們將確保日常工作順利進行。我們釋放創造力，讓您能夠思考大局：做您喜歡的事情並獲得報酬。 現在，您終於有時間投入到您一直推遲的所有項目：會後調查問卷、影片宣傳片、更具吸引力的演示，或只是獲得充足的睡眠。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服務中國跨境賣家. PingPong為中國跨境賣家提供更快、更方便、更安全的跨境收款服務，圍繞跨境商家和中小企業出海的綜合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外貿B2B收付款、全球收單、全球發放、供應鏈融資、匯率管理、出口退稅、VAT稅務繳納、SAAS企業服務等多元化的產品體系，產品服務涵蓋全流程。
Adyen
adyen.com
Adyen 是許多世界領先公司的首選支付平台，提供直接連接 Visa、Mastercard 和消費者全球首選支付方式的現代化端到端基礎設施。 Adyen 可以跨線上、行動和店內通路提供無障礙支付。 Adyen 在世界各地設有辦事處，為 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客戶提供服務。以下是我們幫助中型和大型品牌的方式： ✅在線、應用內和麵對面支付 ✅首選本地支付方式（銀行卡、錢包、轉賬、支付憑證） ✅本地和跨境收單 ✅現代支付優化和風險管理 ✅所有主要貨幣的支付和輕鬆的對帳今天就與我們聯繫。
Cushion
cushion.ai
Cushion 是您的首選應用程序，用於組織、支付和建立現有帳單和「先買後付」信用。簡化您的賬單。建立信用。
VersaPay
versapay.com
對於需要事半功倍的成長型企業，Versapay 的應收帳款效率套件透過自動化開立發票、促進 B2B 支付以及利用 AI 簡化現金應用，簡化了發票到現金的流程。 Versapay 隸屬於 Great Hill Partners，員工遍佈美國和加拿大，在亞特蘭大和邁阿密設有辦公室。 Versapay 擁有 10,000 名客戶和超過 500 萬家公司進行交易，每年促成超過 1.1 億筆交易並處理超過 170B 美元。 Versapay 的功能： 應收帳款自動化基於雲端的應收帳款自動化軟體透過自動化從發票到收款的所有流程，提高了發票到現金流程的效率，簡化了付款受理流程，並使AR 團隊能夠與客戶協作解...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 對金融科技的貢獻就像雲端對 IT 的貢獻一樣。我們建立了世界上最大的本地支付網絡，為無摩擦的全球商業提供動力。創新的電子商務企業、技術公司、市場和其他機構使用我們的金融科技即服務平台將金融科技和支付功能無縫整合到他們的應用程式中。 Rapyd 全球支付網路提供數百種在地首選支付方式，包括 100 多個國家的銀行轉帳、電子錢包和現金。借助 Rapyd 的 API，企業可以開闢新市場、創建新的金融科技應用程式並覆蓋全球 40 億消費者，而無需考慮基礎設施或法規。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您完全了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Mamo Pay
mamopay.com
我們是一家總部位於阿聯酋杜拜的金融科技公司，是第一家受到杜拜金融服務管理局 (“DFSA”)🇦🇪 全面監管的金融科技公司，由兩名前 Google 員工創立。 Mamo Pay for Business 是中小企業（僅限阿聯酋）的全端支付平台。無論您是中小企業、家庭企業還是自由工作者，都可以向客戶發送付款連結並立即獲得付款。登入您的專用儀表板，根據您的需求建立和管理盡可能多的付款連結、產生二維碼付款、自動開立發票、請求電子商務 API 整合或向所有供應商付款。在 Mamo，我們重視客戶的隱私和安全。設計安全是 Mamo 的一種方法，透過持續測試、身份驗證保護措施以及遵守最佳程式設計實踐和行業...
PayU
payu.in
PayU 是一家領先的線上支付服務供應商，業務遍及 50 多個高成長市場，致力於打造尖端金融服務，滿足超過 30 萬家商家和數百萬消費者的需求。專注於透過金融服務賦予個人和企業權力，創造一個沒有金融邊界、人人都能繁榮的世界。可客製化的支付處理平台使商家能夠透過覆蓋全球任何客戶的完整支付方式，獲得全球影響力和本地專業知識。 PayU 保證以最低的費用獲得最高的批准率，同時確保您的交易達到最高水準的合規性和安全性 - 所有這些都透過單一 API 連線實現。透過 PayU，商家可以大幅提升銷售額，同時確保良好的支付處理體驗。 PayU在亞洲、中歐和東歐、拉丁美洲、中東和非洲的本地營運使PayU能夠將...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一個綜合性金融營運平台，匯集了全球金融機構網絡，可支援 220 多種貨幣，以簡化跨境支付並提供統一的財務解決方案。我們為全球企業提供單一平台進行全球金融運營，連接多家金融機構並即時加快跨境支付，從而輕鬆提高效率、降低成本並開拓新市場。主要功能： 支援220 多種貨幣、30 多種支付管道和200 個國家/地區跨境支付虛擬多幣種卡虛擬帳戶（本地IBAN） 資金管理多銀行費用管理應付帳款應收帳款與ERP 和會計工具整合層級團隊存取管理
Wallester
business.wallester.com
Wallester 是一家金融科技公司，幫助企業採用全新的方法來管理和優化公司費用。作為 Visa 官方合作夥伴，Wallester Business 是發行滿足各種需求的公司卡的完美解決方案，也是用於監控和管理費用的內部建置的易於使用的平台。 Wallester 提供非常快速的入職流程、針對客戶需求的個人化方法、出色的業務 API、行動應用程式以及比傳統銀行更多的創新功能。立即嘗試 Wallester Business，為您的企業提供支持，每月僅需 00.00 歐元！
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay 是立陶宛發展最快的電子貨幣機構 (EMI) 之一，立陶宛是歐洲大陸領先的金融科技中心，為網路公司提供銀行服務。透過為所有支付設施提供一站式解決方案，ConnectPay 提供流暢的入職和精品銀行體驗。 ConnectPay 的主要活動和重點是為企業和機構客戶提供銀行支付服務： - 付款：歐元區（即時）和跨境- 帳戶：商業和隔離- API：網上銀行和商家- 接受付款：銀行和銀行卡付款（荷蘭） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（銀行即服務） ConnectPay 獲得立陶宛銀行許可並受其監管，並受歐洲中央銀行的監管框架約束。
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc.（NYSE：GPN）是全球領先的支付技術和軟體解決方案供應商，為全球客戶提供創新服務。
Helcim
helcim.com
Helcim 是一家支付公司，讓企業輕鬆接受信用卡。 Helcim 致力於透過簡化註冊、提供更聰明的支付工具以及更實惠的支付方式來提供更好的支付服務。我們知道獲得付款對於您的業務至關重要，因此我們致力於在每一步提供更好的信用卡處理體驗。您只需幾分鐘即可註冊 Helcim 帳戶。無需複雜的文書工作和輕鬆的線上審批，您可以立即開始。您的 Helcim 帳戶可讓您接受客戶親自、線上、應用程式內、電話、發票等方式的付款 - 我們很自豪能夠免費提供所有這些靈活性。
NMI
nmi.com
NMI 可以讓您創建理想的、完整的商務產品，無論您是尋求建立更好解決方案的 ISV、想要增加服務價值的 ISO，還是提供支付處理工具的銀行。雖然我們不直接與商家合作，但我們使您能夠為您的商家提供在所有參與點接受付款的能力：店內、行動、線上和無人值守。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是歐洲領先的支付技術銀行，業務遍及 24 個市場。我們支援 17 種語言和 9 種貨幣，支援全球 30 多種付款方式。免費應用程序，viva.com |終端，可以輕鬆地在智慧型手機或其他超過 985 種支援的設備類型上進行設置，有效地將這些設備轉變為適應性強的銷售點終端，而無需額外的硬體。下載應用程式後，您的企業可以在旅途中輕鬆處理各種付款、管理庫存並存取銷售分析。行動性、成本效益和用戶友好介面的結合使得 viva.com |終端應用程式非常適合小型企業、彈出式活動和遠端位置。這可確保您免受潛在的安全問題和處罰。主要特點：非接觸式付款...
Modulr
modulrfinance.com
我們是數位平台，讓您無需使用銀行進行銀行帳戶和付款。我們自動化您的支付流程，將支付嵌入您的平台，並使您能夠建立新的支付產品和服務。全部來自一個 API。
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有線上支付的一站式商店。它處理不同的付款選項，提供即時連接，並具有強大的智慧功能以實現順暢的交易。無論您使用哪種設備，您都會發現它既簡單又直觀 - 不僅是桌上型電腦，還包括平板電腦。您可以監控每筆交易以確保透明度。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人員和技術匯聚進行交易的地方。該公司成立於 2000 年，經常透過將持續創新、客戶倡導以及透明且符合道德的定價相結合的方式顛覆支付處理行業。 PayJunction 每年處理超過 90 億美元的解決方案，讓企業可以輕鬆接受店內、線上和行動支付。我們對電腦科學作為一門藝術的關注，再加上我們以客戶為中心的道德態度，促使我們開發顛覆性技術，幫助企業提高生產力、降低成本並提升客戶支付體驗。我們基於雲端的支付解決方案可以輕鬆、安全地與業界領先的業務軟體和管理平台集成，或作為交鑰匙獨立解決方案運作。我們革命性的無程式碼支付整合™允許獨立軟體供應商 (ISV) 和開發人員透過 Pa...
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect 自動化 B2B 的應收帳款 - 我們的客戶通常在前 12 個月內看到逾期未付款減少 40%。 AR 自動化，具有1. 基於實時客戶數據和數百萬數據的信用洞察，可幫助您識別最佳客戶並通過企業信用評分消除壞賬2. SimplyPaid 付款集成，可讓您在發票上添加“立即付款”按鈕- 這樣您的客戶就可以直接從發票中向您付款。 3. 整合信用洞察與企業信用評分的線上信用應用程式- 這樣您就可以根據客戶風險自訂信用條款為何AR 團隊喜歡ezyCollect 1. 付款回寫：透過付款回寫* 2. 付款自動根據客戶發票記錄付款客戶可以「立即付款」或「稍後付款」並在一個地方查看所有發票的...
Solidgate
solidgate.com
接受線上付款。 我們的一站式支付處理平台可確保無縫線上購買和簡化的支付基礎設施。在全球範圍內啟用卡收單和本地支付方式：桌面、行動裝置和應用程式內。
Forwardly
forwardai.com
存取、監控和管理企業會計資料。 現金流是企業財務健康最重要的一環。我們為銀行、貸款人、金融科技公司、會計師和小型企業提供全套會計數據解決方案，讓您輕鬆獲得財務洞察和控制。
Libeo
libeo.io
Libeo 使歐洲各地的中小企業主、財務總監和會計師能夠一鍵集中和支付供應商發票，無需 IBAN，也無需連接到銀行。該平台允許對採購週期進行端到端管理： - 透過一個平台來管理和支付所有供應商發票 - 掃描並分類所有發票 - 減少手動處理錯誤並確保付款以防止詐欺 - 您的發票數位化審批工作流程-簡單、安全的付款，無需使用銀行帳戶詳細信息，也無需通過銀行界面- 與多種會計工具集成近100,000 家小型企業已加入Libeo，以集中和支付供應商發票，如Eurosanté 私立醫院、Champagne Alain Edouard , Chateau Laguiole、Bodyguard 應用程式、C...
Paylivre
paylivre.com
Paylivre 是一家總部位於巴西的支付金融科技公司，提供跨境解決方案，每月轉移超過 800 萬美元，並透過我們的支付 API 將我們的合作夥伴與其巴西受眾聯繫起來。
PayDock
paydock.com
Paydock 是一個支付編排平台，在為使用不同、快速移動且分散的支付服務（及相關）供應商的商家解決眾多成本高昂的問題方面處於領先地位。我們創新的 API 優先技術透過單一介面協調支付、詐欺、身分和其他供應商（例如 PayPal 等），同時滿足合規性、安全性、技術和其他功能需求。
Leatherback
leatherback.co
我們致力於讓全球個人和企業的跨國貿易變得更容易。棱皮龜可以輕鬆地將您的資金轉移到需要發揮作用的地方。隨時隨地，幾乎無處不在 我們正在建立的產品可為您提供在國外不同國家/地區提供商品和服務所需的一切，而無需支付高額交易費用 - 無論您的企業位於何處。
eDebit Direct
edebitdirect.com
信用卡價格昂貴，有時很難獲得，尤其是對於高風險行業。我們的安全系統允許您借記
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMPAY 是領先的支付服務提供者和銀行卡直接收單機構。我們為電子商務客戶創建量身定制的數據驅動技術，以便在全球範圍內進行線上支付。 ECOMPAY 確保資金一鍵轉帳；我們的支付網關促進全通路支付流程，將收單功能、100 多種支付方式、大規模支付和技術創新結合在一個無縫整合中。我們的客戶可以享受降低的營運成本、縮短業務擴展時的上市時間以及轉換和安全之間的協同作用。 ECOMPAY 在全球設有 4 個辦事處，擁有 700 多名員工。 ECOMMPAY 集團公司在英國金融行為監理局 (FCA) – ECOMMPAY LIMITED 和塞浦路斯中央銀行 – ECOMMBX LIMITED 的許可...