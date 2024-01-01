支付處理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

PayU

payu.in

PayU 是一家領先的線上支付服務供應商，業務遍及 50 多個高成長市場，致力於打造尖端金融服務，滿足超過 30 萬家商家和數百萬消費者的需求。專注於透過金融服務賦予個人和企業權力，創造一個沒有金融邊界、人人都能繁榮的世界。可客製化的支付處理平台使商家能夠透過覆蓋全球任何客戶的完整支付方式，獲得全球影響力和本地專業知識。 PayU 保證以最低的費用獲得最高的批准率，同時確保您的交易達到最高水準的合規性和安全性 - 所有這些都透過單一 API 連線實現。透過 PayU，商家可以大幅提升銷售額，同時確保良好的支付處理體驗。 PayU在亞洲、中歐和東歐、拉丁美洲、中東和非洲的本地營運使PayU能夠將...