支付處理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Prommt

prommt.com

Prommt 是一個安全的支付請求平台，可將有風險、耗時的電話支付轉變為安全的線上交易。 Prommt 讓商家能夠透過電子郵件、簡訊或線上訊息向客戶發送即時、個人化的付款請求；直接為客戶帶來安全、無縫的線上結帳體驗。 Prommt 是一款完全可擴展的基於 Web 的應用程序，非常適合企業客戶，可為大型組織提供輕鬆的用戶管理以及跨多個地點的複雜團隊的分層訪問控制。 Prommt 與現有支付提供者完全集成，使客戶能夠維持與其當前網關或卡片支付處理器的關係。 Prommt 具有多種巧妙的功能，包括安全卡標記化、定期付款、自動充值、自動收據、智慧警報和全品牌支付通信，為您提供轉變支付流程所需的所有工具...