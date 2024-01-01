支付處理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付處理軟體使企業能夠有效地處理各種類型的企業對企業 (B2B) 支付。本公司利用該軟體來管理來自商業客戶的收款和向供應商的付款。任何接受非現金支付的企業都可以從使用支付處理軟體中受益。它主要由會計團隊使用，以確保及時付款並最大程度地減少錯誤。 該軟體與支付網關、會計系統和應付帳款 (AP) 自動化軟體整合。此外，支付處理軟體通常與電子商務平台和零售銷售點 (POS) 系統搭配使用。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Venmo
venmo.com
支付。得到報酬。店鋪。分享。 Venmo 是一款數位錢包，讓從學生到小型企業的每個人都能更輕鬆地賺錢。超過 6000 萬人使用 Venmo 應用程式進行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
HoneyBook
honeybook.com
被評選為小型企業第一大客戶管理軟體。利用我們的一體化專案、發票和付款管理工具更快地保護客戶。免費試用 7 天。
Karbon
karbonhq.com
您如何經營會計師事務所。工作、客戶、規劃和溝通集中在一處。無論您的團隊是在辦公室還是遠程，您都與 Karbon 在一起。
Melio
meliopayments.com
快速、簡單地支付和收款發票，無需任何常規費用。使用 Melio Payments 增加現金流並減少麻煩。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Airwallex
airwallex.com
讓您的企業能夠以多種貨幣進行快速、輕鬆且低費用的國際支付。立即註冊免費帳戶。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Clover
clover.com
我們的 POS 系統和信用卡處理可讓您接受付款並開展業務。
Paystack
paystack.com
非洲的現代線上和離線支付。 Paystack 幫助非洲的企業獲得世界任何地方的任何人的付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Fiskl
fiskl.com
適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。該公司為 100 個國家和 70 種貨幣提供服務，包括美元、加元、英鎊、歐元、港元、人民幣和澳元。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong 是一家金融科技獨角獸公司，致力於為全球跨境電商賣家創新支付服務領域。憑藉我們的全球足跡，我們的使命是幫助我們的客戶在全球任何地方進行銷售。我們致力於為客戶提供一流的服務並協助他們拓展業務。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
Introwise
introwise.com
為您和您的客戶輕鬆安排時間。 您的時間非常寶貴，請利用它來擴展您的業務。我們將確保日常工作順利進行。我們釋放創造力，讓您能夠思考大局：做您喜歡的事情並獲得報酬。 現在，您終於有時間投入到您一直推遲的所有項目：會後調查問卷、影片宣傳片、更具吸引力的演示，或只是獲得充足的睡眠。
Adyen
adyen.com
單一解決方案中的端到端支付、資料和財務管理。了解金融科技平台，幫助您更快實現您的抱負。
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong服務中國跨境賣家. PingPong為中國跨境賣家提供更快、更方便、更安全的跨境收款服務，圍繞跨境商家和中小企業出海的綜合需求，PingPong目前已建立了跨境收款、外貿B2B收付款、全球收單、全球發放、供應鏈融資、匯率管理、出口退稅、VAT稅務繳納、SAAS企業服務等多元化的產品體系，產品服務涵蓋全流程。
VersaPay
versapay.com
提高 AR 流程的自動化、集中化和可見性，同時為客戶提供業界領先的體驗
Cushion
cushion.ai
按時支付帳單並避免透支費用。自動轉賬，無需透支。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技組織，創建了世界領先的全球支付網絡，讓企業可以透過單一 API 整合本地支付方式。
PayU
payu.in
PayU 是一家領先的線上支付服務供應商，業務遍及 50 多個高成長市場，致力於打造尖端金融服務，滿足超過 30 萬家商家和數百萬消費者的需求。專注於透過金融服務賦予個人和企業權力，創造一個沒有金融邊界、人人都能繁榮的世界。可客製化的支付處理平台使商家能夠透過覆蓋全球任何客戶的完整支付方式，獲得全球影響力和本地專業知識。 PayU 保證以最低的費用獲得最高的批准率，同時確保您的交易達到最高水準的合規性和安全性 - 所有這些都透過單一 API 連線實現。透過 PayU，商家可以大幅提升銷售額，同時確保良好的支付處理體驗。 PayU在亞洲、中歐和東歐、拉丁美洲、中東和非洲的本地營運使PayU能夠將...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一個綜合性金融營運平台，匯集了全球金融機構網絡，可支援 220 多種貨幣，以簡化跨境支付並提供統一的財務解決方案。我們為全球企業提供單一平台進行全球金融運營，連接多家金融機構並即時加快跨境支付，輕鬆提高效率、降低成本並開拓新市場。主要功能： 支援220 多種貨幣、30 多種支付管道和200 個國家/地區跨境支付虛擬多幣種卡虛擬帳戶（本地IBAN） 資金管理多銀行費用管理應付帳款應收帳款與ERP 和會計工具整合層級團隊存取管理
Wallester
business.wallester.com
開始發行免費的虛擬或實體名片，在一個地方管理公司的支出。立即註冊並在一天內免費存取 VISA IBAN 帳戶！
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay 是立陶宛發展最快的電子貨幣機構 (EMI) 之一，立陶宛是歐洲大陸領先的金融科技中心，為網路公司提供銀行服務。透過為所有支付設施提供一站式解決方案，ConnectPay 提供流暢的入職和精品銀行體驗。 ConnectPay 的主要活動和重點是為企業和機構客戶提供銀行支付服務： - 付款：歐元區（即時）和跨境- 帳戶：商業和隔離- API：網上銀行和商家- 接受付款：銀行和銀行卡付款（荷蘭） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（銀行即服務） ConnectPay 獲得立陶宛銀行許可並受其監管，並受歐洲中央銀行的監管框架約束。
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc.（NYSE：GPN）是全球領先的支付技術和軟體解決方案供應商，為全球客戶提供創新服務。
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money 的信用卡發薪功能可讓您準時向員工支付薪資並賺取現金回饋。此外，透過信用卡費用沖銷薪資資金作為業務費用。透過這種靈活的解決方案提高現金流和員工滿意度。 Zil Money 旨在幫助用戶讓支付管理變得簡單有效率。您可以享受多種付款方式，例如 ACH、電匯、電子支票、可列印支票等。該平台還允許您使用辦公室或家中的常規印表機在空白紙上即時自訂和列印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是銀行或 FDIC 成員。 Zil Money 透過與 FDIC 成員銀行矽谷銀行和德州國家銀行合作提供銀行服務。
NMI
nmi.com
NMI 可以讓您創建理想的、完整的商務產品，無論您是尋求建立更好解決方案的 ISV、想要增加服務價值的 ISO，還是提供支付處理工具的銀行。雖然我們不直接與商家合作，但我們使您能夠為您的商家提供在所有參與點接受付款的能力：店內、行動、線上和無人值守。
Modulr
modulrfinance.com
我們是數位平台，讓您無需使用銀行進行銀行帳戶和付款。我們自動化您的支付流程，將支付嵌入您的平台，並使您能夠建立新的支付產品和服務。全部來自一個 API。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人員和技術匯聚進行交易的地方。該公司成立於 2000 年，經常透過將持續創新、客戶倡導以及透明和道德定價相結合的方式顛覆支付處理行業。 PayJunction 每年處理超過 90 億美元的解決方案，讓企業可以輕鬆接受店內、線上和行動支付。我們對電腦科學作為一門藝術的關注，再加上我們以客戶為中心的道德態度，促使我們開發顛覆性技術，幫助企業提高生產力、降低成本並提升客戶支付體驗。我們基於雲端的支付解決方案可以輕鬆、安全地與業界領先的業務軟體和管理平台集成，或作為交鑰匙獨立解決方案運作。我們革命性的無程式碼支付整合™允許獨立軟體供應商 (ISV) 和開發人員透過 PayJu...
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
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Solidgate
solidgate.com
接受線上付款。 我們的一站式支付處理平台可確保無縫線上購買和簡化的支付基礎設施。在全球啟用卡片收單和本地支付方式：桌面、行動裝置和應用程式內。
Forwardly
forwardai.com
存取、監控和管理企業會計資料。 現金流是企業財務健康最重要的一環。我們為銀行、貸款人、金融科技公司、會計師和小型企業提供全套會計數據解決方案，讓您輕鬆獲得財務洞察和控制。
Libeo
libeo.io
Libeo 的使命是簡化中小企業應付帳款的處理和支付。
Paylivre
paylivre.com
Paylivre 是一家總部位於巴西的支付金融科技公司，提供跨境解決方案，每月轉移超過 800 萬美元，並透過我們的支付 API 將我們的合作夥伴與其巴西受眾聯繫起來。
PayDock
paydock.com
Paydock 是一個支付編排平台，在為使用不同、快速移動且分散的支付服務（及相關）供應商的商家解決眾多成本高昂的問題方面處於領先地位。我們創新的 API 優先技術透過單一介面協調支付、詐欺、身分和其他供應商（例如 PayPal 等），同時滿足合規性、安全性、技術和其他功能需求。
Leatherback
leatherback.co
我們致力於讓全球個人和企業的跨國貿易變得更容易。棱皮龜可以輕鬆地將您的資金轉移到需要發揮作用的地方。隨時隨地，幾乎無處不在 我們正在建立的產品可為您提供在國外不同國家/地區提供商品和服務所需的一切，而無需支付高額交易費用 - 無論您的企業位於何處。
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edebitdirect.com
信用卡價格昂貴，有時很難獲得，尤其是對於高風險行業。我們的安全系統允許您借記
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMPAY 是領先的支付服務提供者和銀行卡直接收單機構。我們為電子商務客戶創建量身定制的數據驅動技術，以便在全球範圍內進行線上支付。 ECOMPAY 確保資金一鍵轉帳；我們的支付網關促進全通路支付流程，將收單功能、100 多種支付方式、大規模支付和技術創新結合在一個無縫整合中。我們的客戶可以享受降低的營運成本、縮短業務擴展時的上市時間以及轉換和安全之間的協同作用。 ECOMPAY 在全球設有 4 個辦事處，擁有 700 多名員工。 ECOMMPAY 集團公司在英國金融行為監理局 (FCA) – ECOMMPAY LIMITED 和塞浦路斯中央銀行 – ECOMMBX LIMITED 的許可...
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bizpayo.com
BizPayO 允許專業人士在線上接受信用卡和 ACH 付款，同時收取手續費。 100% 合規且超安全。
Billment
billment.com
Billment™ 是一種發票管理效率工具，可與 QuickBooks 集成，可為您節省時間和金錢。 Billment™ 功能堆疊很深入，包括大量處理付款、大量客戶自動化、預定付款處理等功能。使用者體驗毫不費力，客戶支援受到高度評價。
Reap Global
reap.global
Reap 是一個金融平台，透過創新為各種規模的公司提供存取和金融連結性。 Reap 將支出管理軟體與一系列創新支付產品結合，包括旗艦產品 Reap Visa 公司信用卡。 Reap 致力於透過提供與客戶和市場一起發展的最佳金融工具來幫助企業取得成功。 Reap 得到了一群投資者的支持，包括 Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital、Abacus Ventures 和 Payment Asia。該公司成立於 2018 年，現已擴大到擁有 50 多人的團隊，在七個國家設有辦事處。
Prommt
prommt.com
Prommt 是一個安全的支付請求平台，可將有風險、耗時的電話支付轉變為安全的線上交易。 Prommt 讓商家能夠透過電子郵件、簡訊或線上訊息向客戶發送即時、個人化的付款請求；直接為客戶帶來安全、無縫的線上結帳體驗。 Prommt 是一款完全可擴展的基於 Web 的應用程序，非常適合企業客戶，可為大型組織提供輕鬆的用戶管理以及跨多個地點的複雜團隊的分層訪問控制。 Prommt 與現有支付提供者完全集成，使客戶能夠維持與其當前網關或卡片支付處理器的關係。 Prommt 具有多種巧妙的功能，包括安全卡標記化、定期付款、自動充值、自動收據、智慧警報和全品牌支付通信，為您提供轉變支付流程所需的所有工具...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz 是全端支付解決方案平台，為印度超過 1,00,000 家企業提供服務。 Easebuzz 的使命是成為企業的一站式財務作業系統，幫助企業數位化支付並管理圍繞數位支付收款、支付支付、互聯銀行、分割支付、自動對帳、供應商付款、分攤支付的端到端財務營運。除了為印度的中小企業和新創企業提供服務外，該公司還服務於各個經濟領域的大中型企業業務，包括教育、零售、非銀行金融公司、保險、電子商務、D2C、旅遊等。