支付網關 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付網關簡化了購物者和商家之間的支付交易流程，將交易詳細資訊安全地傳輸給銀行。電子商務企業依靠支付網關來確保支付資訊從客戶到商家和支付處理商的安全傳輸。電子商務經理使用該軟體接受多個管道的付款，而財務專業人員則使用它來追蹤付款績效。 將支付網關與支付處理軟體區分開來非常重要，支付處理軟體是為企業對企業 (B2B) 交易而設計的。支付網關與電子商務平台、購物車軟體和訂閱管理軟體集成，以促進透過這些系統銷售的商品和服務的支付。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer 是一家金融科技公司，致力於幫助全球中小企業在全球範圍內進行交易、開展業務和發展。 Payoneer 成立於 2005 年，堅信人才是平等分配的，但機會卻不然。我們的使命是讓任何地方的企業家和企業參與日益數位化的全球經濟並取得成功。自成立以來，我們建立了一個全球金融堆棧，消除了障礙並簡化了跨境商務。我們幫助數以百萬計的中小型企業（尤其是新興市場的中小型企業）更輕鬆地連接全球經濟、支付和收款、管理多種貨幣的資金以及發展業務。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...
Mollie
mollie.com
Mollie 為各種規模的公司消除了障礙，使其能夠在電子商務領域以更好的條件進行競爭。我們透過提供方便可靠的線上付款來做到這一點。 Mollie 提供多種付款方式，可輕鬆與所有重要網路商店的 API 或外掛程式整合。 Mollie 接受所有主要和當地的付款方式。受到歐洲 90,000 家線上商家的信賴。
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
企業來到 PaySimple 時有一個簡單但重要的需求——更好的接受付款方式。 PaySimple 專為滿足基於服務的企業的獨特需求而開發，提供靈活的支付和計費解決方案，每天受到 20,000 多家企業的青睞。與我們的競爭對手不同，PaySimple 致力於個人化服務。我們的客戶透過我們專門的客戶成功和關懷團隊獲得無與倫比的個人支持。 PaySimple 擁有強大的 API，是支付整合領域值得信賴的技術合作夥伴；在 SaaS 產品和行動應用程式中本地處理現金流。了解更多資訊或致電 800.466.0992 諮詢 PaySimple 專業：線上支付、行動支付、POS、定期計費、客戶管理、線上支付...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，透過先進的帳戶到帳戶支付解決方案推動創新。 Dwolla 強大的平台、低程式碼 API 和合作夥伴生態系統簡化了與各種支付網路整合以創建單一端到端解決方案的複雜流程。整合 Dwolla 的現代支付技術使企業能夠在同一天即時編程支付。透過與 Dwolla 合作，從新創公司到財富 500 強公司，只需最少的開發即可獲得效率、靈活性和改善的現金流。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Adyen
adyen.com
Adyen 是許多世界領先公司的首選支付平台，提供直接連接 Visa、Mastercard 和消費者全球首選支付方式的現代化端到端基礎設施。 Adyen 可以跨線上、行動和店內通路提供無障礙支付。 Adyen 在世界各地設有辦事處，為 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客戶提供服務。以下是我們幫助中型和大型品牌的方式： ✅在線、應用內和麵對面支付 ✅首選本地支付方式（銀行卡、錢包、轉賬、支付憑證） ✅本地和跨境收單 ✅現代支付優化和風險管理 ✅所有主要貨幣的支付和輕鬆的對帳今天就與我們聯繫。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一個基於雲端的支付平台，其使命是使企業及其社區在數位經濟中蓬勃發展。 Checkout.com 的模組化技術可讓企業增加功能、管理風險，同時保護轉化，並增加新的支付方式以推動新市場的成長。他們在多個國家/地區的本地團隊提供實地支持，幫助商家提高支付績效、應對監管並輕鬆轉換新的業務模式。 Checkout.com 擁有超過 150 種貨幣的快速、可靠的支付和支出，並透過一個 API 提供國內收單、詐欺過濾和報告。 Checkout.com 可接受所有主要的國際信用卡和金融卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 總部位於倫敦，目前在北美、南...
LEDGERS
ledgers.cloud
「支付網關是電子支付流程中至關重要的一部分。它是前端技術，負責將客戶資訊傳輸到商家收單銀行，並在商家收單銀行處理交易。隨著技術的進步，支付網關技術不斷發展，以滿足客戶的需求。 。客戶的時間。那麼，為什麼不立即嘗試 LEDGERS 並簡化您的收款流程呢？
Monnify
monnify.com
Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...
EBizCharge
ebizcharge.com
整合 B2B 支付領域的領導者。支付網關能夠處理 CRM/ERP、會計系統或線上購物車內的支付，例如 QuickBooks、Microsoft Dynamics、SAP、Acumatica、Oracle、Netsuite、Epicor、Sage、Magento、WooCommerce 等。 EBizCharge 還提供完全符合 PCI 標準的行動和平板電腦解決方案。 EBizCharge 由 Century Business Solutions 開發和支持
Trustly Personal
trustly.com
Trustly 成立於 2008 年，是線上銀行支付領域的全球領導者。我們的帳戶到帳戶網絡繞過銀行卡網絡，使消費者能夠直接從其網上銀行帳戶快速、簡單且安全地向商家付款。憑藉對 6,000 多家銀行的支持，歐洲和北美約 6 億消費者可以使用 Trustly 進行支付。 AT&T、戴爾、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西聯匯款是我們的一些全球客戶。我們為電子商務、金融服務、遊戲、媒體、電信和旅遊領域的許多全球最著名的商家提供服務。我們所有的客戶都受益於消費者轉換率的提高以及營運、詐欺和退款成本的降低。 Trustly 在歐洲、美國和拉丁美洲擁有 400 名員工。我們是...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - 管理資金入金、資金出金和付款的一體化平台。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 對金融科技的貢獻就像雲端對 IT 的貢獻一樣。我們建立了世界上最大的本地支付網絡，為無摩擦的全球商業提供動力。創新的電子商務企業、技術公司、市場和其他機構使用我們的金融科技即服務平台將金融科技和支付功能無縫整合到他們的應用程式中。 Rapyd 全球支付網路提供數百種在地首選支付方式，包括 100 多個國家的銀行轉帳、電子錢包和現金。借助 Rapyd 的 API，企業可以開闢新市場、創建新的金融科技應用程式並覆蓋全球 40 億消費者，而無需考慮基礎設施或法規。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe 是現代且可靠的支付平台，可讓您的客戶以他們想要的方式、時間和地點進行支付。接受現金、金融卡、信用卡、ACH 和行動優先支付方式（包括 Apple Pay 和 Google Pay）——所有這些都透過單一平台進行。 PayNearMe 建立創新技術，專注於用戶體驗、客戶滿意度和可靠性，以便您每次都能收取每筆付款。
Maxpay
maxpay.com
Maxpay 是一個國際支付平台，只需點擊幾下即可幫助您的市場、線上商店和訂閱服務貨幣化
Tranzzo
tranzzo.com
我們竭盡全力確保可靠的線上支付，以便企業可以專注於更重要的事情。我們開發解決方案和技術，讓用戶隨時隨地在線上支付。
Teya
teya.com
我們建立工具來實現無憂支付、更好的業務管理、新客戶和回頭客，所有這些都以公平的條件進行。我們的一體化產品旨在簡化日常生活並釋放成長潛力，讓他們擺脫那些讓他們失去做生意樂趣的事情。我們正在建立一系列互聯解決方案，包括支付受理、企業帳戶服務、發卡、ePOS 系統、忠誠度和獎勵、網站建立和 CRM、線上可見性工具、預訂管理和免稅服務。
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有線上支付的一站式商店。它處理不同的付款選項，提供即時連接，並具有強大的智慧功能以實現順暢的交易。無論您使用哪種設備，您都會發現它既簡單又直觀 - 不僅是桌上型電腦，還包括平板電腦。您可以監控每筆交易以確保透明度。
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英國 EMI 監管和加拿大許可的 MSB。我們透過一個企業帳戶、一個儀表板、一份協議和一個 API 提供多幣種 IBAN、全球處理、商家解決方案、大規模支付和公司卡發行。使用 PayDo 企業帳戶存取全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英國、丹麥和德國的本地支付方案在全球範圍內發送和接收付款。從 150 多個國家/地區和 35 種貨幣中進行選擇，以管理國際支付、簡化薪資並優化您的全球現金流 — 所有這些都透過一個平台進行。由於能夠在一個帳戶中持有多個 IBAN，您將能夠立即進入國外和國內市場、加快付款速度並最大限度地降低費用。此外，您還可...
Tazapay
tazapay.com
我們是 Tazapay，一家總部位於新加坡的金融科技新創公司，幫助企業無縫地進行跨境支付。我們提供結帳、支付連結和託管解決方案，以簡化國際交易並幫助降低買家和賣家的線上風險。跨境支付複雜、成本高且笨重。信用卡通常價格昂貴，而電匯又過於麻煩，無法為買方或賣方提供追索權。除了我們在超過 173 個市場的卡片覆蓋範圍之外，Tazapay 還在超過 85 個市場建立了本地收款方法的全球網絡，這些市場透過單一 API 公開。這樣可以使用開放銀行、即時支付網路和動態地理位置來與客戶的本地支付提供者相匹配，以國內支付為代價實現快速且經濟高效的跨境支付。我們透過解鎖跨境支付，將國際電子商務和 SaaS 平台推...
PayU
payu.in
PayU 是一家領先的線上支付服務供應商，業務遍及 50 多個高成長市場，致力於打造尖端金融服務，滿足超過 30 萬家商家和數百萬消費者的需求。專注於透過金融服務賦予個人和企業權力，創造一個沒有金融邊界、人人都能繁榮的世界。可客製化的支付處理平台使商家能夠透過覆蓋全球任何客戶的完整支付方式，獲得全球影響力和本地專業知識。 PayU 保證以最低的費用獲得最高的批准率，同時確保您的交易達到最高水準的合規性和安全性 - 所有這些都透過單一 API 連線實現。透過 PayU，商家可以大幅提升銷售額，同時確保良好的支付處理體驗。 PayU在亞洲、中歐和東歐、拉丁美洲、中東和非洲的本地營運使PayU能夠將...
Truevo
truevo.com
Truevo 是一家獲得許可的收單機構和金融科技公司，為歐洲各地的企業提供服務。我們專注於提供端到端支付解決方案，以實現更高的接受率、更快的交易速度和最佳的安全性。我們了解每項業務都是獨一無二的，我們的多樣化產品，包括收單、線上支付、卡片支付 (OCT)、連結支付、訂閱帳單、應用程式內支付和刷卡機，可滿足您的所有支付處理需求。我們讓企業能夠接受超過 150 種貨幣的信用卡、金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 付款，並以您選擇的貨幣接收結算。作為 PCI-DSS 1 級支付提供商，我們保持最高水準的安全性和合規性，確保您在每筆交易中安心無憂。我們讓資金流動，讓您的業務能夠發展。
EBANX
ebanx.com
EBANX 是一家專注於拉丁美洲的支付提供者。該公司提供八個國家最受歡迎、最相關的本地支付方式，讓跨境公司能夠像本地電商一樣進行銷售。
Cardknox
cardknox.com
Cardknox 是開發者的領先全通路支付網關，可與 POS 系統、ERP 軟體、電子商務、無人值守零售和行動平台無縫整合。我們提供靈活的支付解決方案、慷慨的收入分享、白手套客戶支援和最低的匯率——為美國、英國和加拿大各主要行業的數千名合作夥伴和客戶提供服務。欲了解更多信息，請訪問 www.cardknox.com。
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人員和技術匯聚進行交易的地方。該公司成立於 2000 年，經常透過將持續創新、客戶倡導以及透明且符合道德的定價相結合的方式顛覆支付處理行業。 PayJunction 每年處理超過 90 億美元的解決方案，讓企業可以輕鬆接受店內、線上和行動支付。我們對電腦科學作為一門藝術的關注，再加上我們以客戶為中心的道德態度，促使我們開發顛覆性技術，幫助企業提高生產力、降低成本並提升客戶支付體驗。我們基於雲端的支付解決方案可以輕鬆、安全地與業界領先的業務軟體和管理平台集成，或作為交鑰匙獨立解決方案運作。我們革命性的無程式碼支付整合™允許獨立軟體供應商 (ISV) 和開發人員透過 Pa...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織經常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠透過一個 API 保護支付數據，以便與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Bolt Merchant
bolt.com
透過 Bolt 一鍵結帳，客戶轉換率增加 50%，銷售額增加。透過一鍵結帳、100% 詐欺退款保證、接觸 Bolt 網路上數千萬購物者等升級您的結帳流程。 Bolt 非常靈活且非常容易實施。與 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等電子商務平台無縫連接。只需幾分鐘即可啟動，購物者只需幾秒鐘即可結帳。 Bolt 致力於讓線上購物變得簡單、可信且一致，從而讓數百萬快樂的購物者實現商業民主化。
Finix
finix.com
從新創公司到上市公司，Finix 的端到端平台為您提供處理線上、面對面和行動支付所需的所有工具。 Finix 擁有數千種可能的支付配置和 99.999% 的正常運行時間，一次重寫支付行業一個 API，以降低進入壁壘，推動競爭，並使生態系統更加公平和易於訪問。 Finix 的靈活企業級技術旨在支援最複雜的支付用例，並可根據您獨特的業務需求進行配置，為各種規模的創新公司提供無縫支付體驗並推動收入成長。
Tegro
tegro.money
企業線上支付 接受任何幣種的境外付款 快速連接和高支付轉換 普通在線錢箱的免費替代方案 40多個CMS和CRM現成模組 第二天提取資金到往來帳戶 海量支付 PCI DSS支付安全和專有的反詐騙解決方案
Jumbula
jumbula.com
Jumbula 是一家線上註冊、付款和班級/營地管理系統的創新提供者，旨在簡化從課後活動到運動營等項目的管理任務。 Jumbula 旨在簡化和提高教育和娛樂專案的營運效率，提供一整套工具，滿足企業主、專案營運商和講師的獨特需求。產品特點： 1) 線上註冊： - 簡化註冊流程- 可自訂的註冊表- 即時課程和營地可用性2) 付款處理： - 安全的線上支付網關- 靈活的付款計劃和折扣-自動計費和開立發票3 ) 課程和營地管理： - 日程創建和管理- 出勤追蹤工具- 員工管理和溝通功能4) 家長和學生參與： - 用戶友好的家長入口網站- 即時通知和更新- 詳細的進度追蹤和報告5) 業務管理： - 全面...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit 讓澳洲和紐西蘭數千家企業的生活變得更簡單。我們簡化的支付解決方案可以快速輕鬆地與領先的商業軟體集成，以確保您按時收到付款並改善您的現金流。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司領先的支付詐欺防制平台。自 2017 年以來，Trustpair 透過自動化幫助財務團隊確保整個 P2P 流程的安全。該解決方案提供直覺的風險管理，並直接與現有工具整合以提高效率。 Trustpair 於 2022 年 10 月籌集了 2000 萬歐元，用於專注於美國擴張和研發，保持詐欺預防技術的領先地位。借助 Trustpair，全球超過 200 家公司避免了欺詐，這要歸功於： - 全球最可靠的帳戶所有權驗證，利用無與倫比的驗證技術以及來自內部和外部數據源的數百萬個數據點。 - 直覺的儀表板、安全的工作流程和即時警告簡化了風險識別和管理。 - 與現有軟體（採購...
PayTrace
paytrace.net
我們是 B2B 支付專家。 PayTrace 專注於降低費用、支付自動化和效率，讓接受付款變得容易。我們提供支付處理、應收帳款、交換優化和支付自動化的解決方案，所有這些解決方案都建立在我們受到 40,000 家商家信賴的支付網關的堅實基礎上。我們的平台可自動執行複雜的 B2B 發票流程，將應收帳款週轉天數 (DSO) 從平均 28 天減少到一天，同時消除可能導致人為錯誤的手動步驟。我們的內建功能有助於降低您的處理成本：交換優化自動使B2B/B2G 交易符合II 級和III 級處理費用的降低要求，附加費使商家能夠透過增加符合行業標準的附加費來收回信用卡交換費。透過 PayTrace，您可以在 E...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先的公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
Cardinity
cardinity.com
Cardinity 是歐洲各地企業的支付處理商。透過接受世界各地的信用卡和金融卡付款來改善您的業務。我們是在歐盟活躍的持牌支付機構。在 VISA Europe 註冊，是 MasterCard International 的主要成員，為線上業務提供信用卡處理服務，並獲得 PCI-DSS 1 級服務提供者認證。我們為銷售各種產品或提供服務的電子商務企業提供安全且具成本效益的線上支付解決方案。適用於不同類型的歐盟商家：從企業到自僱者，從零售產品到數位商品和服務。
Shift4
shift4.com
Shift4（NYSE：FOUR）透過簡化全球複雜的支付生態系統，大膽地重新定義商業。作為商業支援技術的領導者，Shift4 每年為幾乎每個行業的數十萬家企業提供數十億次交易支援。
MONEI
monei.com
MONEI的支付網關解決方案是許多歐洲電子商務公司的選擇。其架構贏得了亞馬遜 AWS 年度新創企業架構計畫（伊比利亞地區）。 MONEI 簡化了數位支付，因此線上企業可以在一個平台上接受所有主要和替代支付方式。其無伺服器支付解決方案允許電子商務商家擴展和處理大量交易。 MONEI的動態定價模型幫助使用者省錢。隨著商家銷售量的增加，他們的交易費用也會降低。 MONEI 的智慧路由引擎允許多個收單機構，從而降低交易拒絕和銷售損失的可能性。線上商店所有者可以快速輕鬆地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的電子商務平台，或使用 MONEI 的 API 和開發文件與其自訂網站...
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
TSYS
tsys.com
TSYS 正在透過一套可擴展的發行人解決方案建立支付的未來。無論您的行業或規模如何，我們都將協助您配置理想的解決方案。
Trustly Business
trustly.com
Trustly 成立於 2008 年，是線上銀行支付領域的全球領導者。我們的帳戶到帳戶網絡繞過銀行卡網絡，使消費者能夠直接從其網上銀行帳戶快速、簡單且安全地向商家付款。憑藉對 6,000 多家銀行的支持，歐洲和北美約 6 億消費者可以使用 Trustly 進行支付。 AT&T、戴爾、Facebook、Draftkings、Moneygram 和西聯匯款是我們的一些全球客戶。我們為電子商務、金融服務、遊戲、媒體、電信和旅遊領域的許多全球最著名的商家提供服務。我們所有的客戶都受益於消費者轉換率的提高以及營運、詐欺和退款成本的降低。 Trustly 在歐洲、美國和拉丁美洲擁有 400 名員工。我們是...