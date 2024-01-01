支付網關 - 最受歡迎的應用程式 - 巴林

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付網關簡化了購物者和商家之間的支付交易流程，將交易詳細資訊安全地傳輸給銀行。電子商務企業依靠支付網關來確保支付資訊從客戶到商家和支付處理商的安全傳輸。電子商務經理使用該軟體接受多個管道的付款，而財務專業人員則使用它來追蹤付款績效。 將支付網關與支付處理軟體區分開來非常重要，支付處理軟體是為企業對企業 (B2B) 交易而設計的。支付網關與電子商務平台、購物車軟體和訂閱管理軟體集成，以促進透過這些系統銷售的商品和服務的支付。
提議新的應用程式
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Cashfree
cashfree.com
數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
LEDGERS
ledgers.cloud
與業務保持聯繫 發票、考勤、商品及服務稅合規性、會計和稅務申報工具可協助您隨時隨地管理業務。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...
Adyen
adyen.com
單一解決方案中的端到端支付、資料和財務管理。了解金融科技平台，幫助您更快實現您的抱負。
Trustly Personal
trustly.com
無憂銀行付款。更簡單、更安全的付款方式。 直接從您的銀行帳戶進行或接收線上付款。只需從商家的網站/應用程式快速登入您的銀行即可。無需下載應用程序，無需手動輸入，無需建立帳戶。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe 是現代且可靠的支付平台，可讓您的客戶以他們想要的方式、時間和地點進行支付。接受現金、金融卡、信用卡、ACH 和行動優先支付方式（包括 Apple Pay 和 Google Pay）——所有這些都透過單一平台進行。 PayNearMe 建立創新技術，專注於用戶體驗、客戶滿意度和可靠性，以便您每次都能收取每筆付款。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技組織，創建了世界領先的全球支付網絡，讓企業可以透過單一 API 整合本地支付方式。
Tazapay
tazapay.com
我們是 Tazapay，一家總部位於新加坡的金融科技新創公司，幫助企業無縫地進行跨境支付。我們提供結帳、支付連結和託管解決方案，以簡化國際交易並幫助降低買家和賣家的線上風險。跨境支付複雜、成本高且笨重。信用卡通常價格昂貴，而電匯又過於麻煩，無法為買方或賣方提供追索權。除了我們在超過 173 個市場的卡片覆蓋範圍之外，Tazapay 還在超過 85 個市場建立了本地收款方法的全球網絡，這些市場透過單一 API 公開。這樣可以使用開放銀行、即時支付網路和動態地理位置來與客戶的本地支付提供者相匹配，以國內支付為代價實現快速且經濟高效的跨境支付。我們透過解鎖跨境支付，將國際電子商務和 SaaS 平台推...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - 管理資金入帳、資金出帳和付款的一體化平台。
PayU
payu.in
PayU 是一家領先的線上支付服務供應商，業務遍及 50 多個高成長市場，致力於打造尖端金融服務，滿足超過 30 萬家商家和數百萬消費者的需求。專注於透過金融服務賦予個人和企業權力，創造一個沒有金融邊界、人人都能繁榮的世界。可客製化的支付處理平台使商家能夠透過覆蓋全球任何客戶的完整支付方式，獲得全球影響力和本地專業知識。 PayU 保證以最低的費用獲得最高的批准率，同時確保您的交易達到最高水準的合規性和安全性 - 所有這些都透過單一 API 連線實現。透過 PayU，商家可以大幅提升銷售額，同時確保良好的支付處理體驗。 PayU在亞洲、中歐和東歐、拉丁美洲、中東和非洲的本地營運使PayU能夠將...
Truevo
truevo.com
Truevo 是一家獲得許可的收單機構和金融科技公司，為歐洲各地的企業提供服務。我們專注於提供端到端支付解決方案，以實現更高的接受率、更快的交易速度和最佳的安全性。我們了解每項業務都是獨一無二的，我們的多樣化產品，包括收單、線上支付、卡片支付 (OCT)、連結支付、訂閱帳單、應用程式內支付和刷卡機，可滿足您的所有支付處理需求。我們讓企業能夠接受超過 150 種貨幣的信用卡、金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 付款，並以您選擇的貨幣接收結算。作為 PCI-DSS 1 級支付提供商，我們保持最高水準的安全性和合規性，確保您在每筆交易中安心無憂。我們讓資金流動，讓您的業務能夠發展。
Tranzzo
tranzzo.com
我們竭盡全力確保可靠的線上支付，以便企業可以專注於更重要的事情。我們開發解決方案和技術，讓用戶隨時隨地在線上支付。
Teya
teya.com
我們建立工具來實現無憂支付、更好的業務管理、新客戶和回頭客，所有這些都以公平的條件進行。我們的一體化產品旨在簡化日常生活並釋放成長潛力，讓他們擺脫那些讓他們失去做生意樂趣的事情。我們正在建立一系列互聯解決方案，包括支付受理、企業帳戶服務、發卡、ePOS 系統、忠誠度和獎勵、網站建立和 CRM、線上可見性工具、預訂管理和免稅服務。
Maxpay
maxpay.com
Maxpay 是一個國際支付平台，只需點擊幾下即可幫助您的市場、線上商店和訂閱服務貨幣化
PayJunction
payjunction.com
PayJunction 是人員和技術匯聚進行交易的地方。該公司成立於 2000 年，經常透過將持續創新、客戶倡導以及透明和道德定價相結合的方式顛覆支付處理行業。 PayJunction 每年處理超過 90 億美元的解決方案，讓企業可以輕鬆接受店內、線上和行動支付。我們對電腦科學作為一門藝術的關注，再加上我們以客戶為中心的道德態度，促使我們開發顛覆性技術，幫助企業提高生產力、降低成本並提升客戶支付體驗。我們基於雲端的支付解決方案可以輕鬆、安全地與業界領先的業務軟體和管理平台集成，或作為交鑰匙獨立解決方案運作。我們革命性的無程式碼支付整合™允許獨立軟體供應商 (ISV) 和開發人員透過 PayJu...
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Bolt Merchant
bolt.com
有保證地提高電子商務收入。 超過 8000 萬購物者。與支付和平台無關。無需額外按鈕即可為您的品牌提供最佳結帳方式。
Finix
finix.com
根據您的業務規模而建構的付款方式。 使用我們的端到端解決方案打造無縫支付體驗，推動客戶參與。與可靠、直覺的 API 和方便的開箱即用功能整合。使用提高生產力的工具管理支付操作，包括費用、合規性等。
Tegro
tegro.money
企業線上支付 接受任何幣種的境外付款 快速連接和高支付轉換 普通在線錢箱的免費替代方案 40多個CMS和CRM現成模組 第二天提取資金到往來帳戶 海量支付 PCI DSS支付安全和專有的反詐騙解決方案
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有線上支付的一站式商店。它處理不同的付款選項，提供即時連接，並具有強大的智慧功能以實現順暢的交易。無論您使用哪種設備，您都會發現它既簡單又直觀 - 不僅是桌上型電腦，還包括平板電腦。您可以監控每筆交易以確保透明度。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula 是一家線上註冊、付款和班級/營地管理系統的創新提供者，旨在簡化從課後活動到運動營等項目的管理任務。 Jumbula 旨在簡化和提高教育和娛樂專案的營運效率，提供一整套工具，滿足企業主、專案營運商和講師的獨特需求。產品特點： 1) 線上註冊： - 簡化註冊流程- 可自訂的註冊表- 即時課程和營地可用性2) 付款處理： - 安全的線上支付網關- 靈活的付款計劃和折扣-自動計費和開立發票3 ) 課程和營地管理： - 日程創建和管理- 出勤追蹤工具- 員工管理和溝通功能4) 家長和學生參與： - 用戶友好的家長入口網站- 即時通知和更新- 詳細的進度追蹤和報告5) 業務管理： - 全面...
PayDo
paydo.com
PayDo 是一家受英國 EMI 監管和加拿大許可的 MSB。我們透過一個企業帳戶、一個儀表板、一份協議和一個 API 提供多幣種 IBAN、全球處理、商家解決方案、批量支付和公司卡發行。使用 PayDo 企業帳戶存取全球支付功能。使用 SEPA、SEPA Instant、SWIFT 以及英國、丹麥和德國的本地支付方案在全球範圍內發送和接收付款。從 150 多個國家/地區和 35 種貨幣中進行選擇，管理國際支付、簡化薪資並優化您的全球現金流 — 所有這些都透過一個平台實現。由於能夠在一個帳戶中持有多個 IBAN，您將能夠立即進入國外和國內市場、加快付款速度並最大限度地降低費用。此外，您還可以像...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit 讓澳洲和紐西蘭數千家企業的生活變得更簡單。我們簡化的支付解決方案可以快速輕鬆地與領先的商業軟體集成，以確保您按時收到付款並改善您的現金流。
EBANX
ebanx.com
EBANX 是一家專注於拉丁美洲的支付提供者。該公司提供八個國家最受歡迎、最相關的本地支付方式，讓跨境公司能夠像本地電商一樣進行銷售。
Cardknox
cardknox.com
Cardknox 是開發者的領先全通路支付網關，可與 POS 系統、ERP 軟體、電子商務、無人值守零售和行動平台無縫整合。我們提供靈活的支付解決方案、慷慨的收入分享、白手套客戶支援和最低的匯率——為美國、英國和加拿大各主要行業的數千名合作夥伴和客戶提供服務。欲了解更多信息，請訪問 www.cardknox.com。
Trustpair
trustpair.com
Trustpair 是全球大公司領先的支付詐欺防制平台。自 2017 年以來，Trustpair 透過自動化幫助財務團隊確保整個 P2P 流程的安全。該解決方案提供直覺的風險管理，並直接與現有工具整合以提高效率。 Trustpair 於 2022 年 10 月籌集了 2000 萬歐元，用於專注於美國擴張和研發，保持詐欺預防技術的領先地位。借助 Trustpair，全球超過 200 家公司避免了欺詐，這要歸功於： - 全球最可靠的帳戶所有權驗證，利用無與倫比的驗證技術以及來自內部和外部數據源的數百萬個數據點。 - 直覺的儀表板、安全的工作流程和即時警告簡化了風險識別和管理。 - 與現有軟體（採購...
PayTrace
paytrace.net
我們是 B2B 支付專家。 PayTrace 專注於降低費用、支付自動化和效率，讓接受付款變得容易。我們提供支付處理、應收帳款、交換優化和支付自動化的解決方案，所有這些解決方案都建立在我們受到 40,000 家商家信賴的支付網關的堅實基礎上。我們的平台可自動執行複雜的 B2B 發票流程，將應收帳款週轉天數 (DSO) 從平均 28 天減少到一天，同時消除可能導致人為錯誤的手動步驟。我們的內建功能有助於降低您的處理成本：交換優化自動使B2B/B2G 交易符合II 級和III 級處理費用的降低要求，附加費使商家能夠透過增加符合行業標準的附加費來收回信用卡交換費。透過 PayTrace，您可以在 E...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
Cardinity
cardinity.com
Cardinity 是歐洲各地企業的支付處理商。透過接受世界各地的信用卡和金融卡付款來改善您的業務。我們是在歐盟活躍的持牌支付機構。在 VISA Europe 註冊，是 MasterCard International 的主要成員，為線上業務提供信用卡處理服務，並獲得 PCI-DSS 1 級服務提供者認證。我們為銷售各種產品或提供服務的電子商務企業提供安全且具成本效益的線上支付解決方案。適用於不同類型的歐盟商家：從企業到自僱者，從零售產品到數位商品和服務。
Shift4
shift4.com
Shift4（NYSE：FOUR）透過簡化全球複雜的支付生態系統，大膽地重新定義商業。作為商業支援技術的領導者，Shift4 每年為幾乎每個行業的數十萬家企業提供數十億次交易支援。
MONEI
monei.com
MONEI的支付網關解決方案是許多歐洲電子商務公司的選擇。其架構贏得了亞馬遜 AWS 年度新創企業架構計畫（伊比利亞地區）。 MONEI 簡化了數位支付，因此線上企業可以在一個平台上接受所有主要和替代支付方式。其無伺服器支付解決方案允許電子商務商家擴展和處理大量交易。 MONEI的動態定價模型幫助使用者省錢。隨著商家銷售量的增加，他們的交易費用也會降低。 MONEI 的智慧路由引擎允許多個收單機構，從而降低交易拒絕和銷售損失的可能性。線上商店所有者可以快速輕鬆地插入 Shopify、WooCommerce、Wix 和其他流行的電子商務平台，或使用 MONEI 的 API 和開發文件與其自訂網站...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織常常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠保護支付數據，透過一個 API 與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
TSYS
tsys.com
TSYS 正在透過一套可擴展的發行人解決方案建立支付的未來。無論您的行業或規模如何，我們都將協助您配置理想的解決方案。
Trustly Business
trustly.com
利用開放銀行技術的力量，優化支付流程、降低成本並簡化消費者的金融服務。