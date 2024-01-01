支付網關 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾巴尼亞

Monnify

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Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...