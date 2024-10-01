支付卡發行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 希臘

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付卡發行軟體使企業和金融機構能夠製作實體和虛擬支付卡。銀行使用該軟體向客戶發行支付卡，而公司則使用它為員工產生卡。公司支付卡可協助企業監控與工作相關的支出，並協助員工保持業務和個人財務的清晰。 該軟體與用於創建 ID 和門禁卡或禮品卡的軟體不同。支付卡發行軟體與企業的會計和費用管理軟體以及金融機構的核心銀行軟體整合。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是歐洲領先的支付技術銀行，業務遍及 24 個市場。我們支援 17 種語言和 9 種貨幣，支援全球 30 多種付款方式。免費應用程序，viva.com |終端，可以輕鬆地在智慧型手機或其他超過 985 種支援的設備類型上進行設置，有效地將這些設備轉變為適應性強的銷售點終端，而無需額外的硬體。下載應用程式後，您的企業可以在旅途中輕鬆處理各種付款、管理庫存並存取銷售分析。行動性、成本效益和用戶友好介面的結合使得 viva.com |終端應用程式非常適合小型企業、彈出式活動和遠端位置。這可確保您免受潛在的安全問題和處罰。主要特點：非接觸式付款...
Pleo
pleo.io
來認識 Pleo，它是歐洲領先的支出解決方案，可簡化公司每個人的支出。為您的員工提供一張智慧公司卡，讓他們可以購買他們需要的東西，而不必再去追尋遺失的收據。借助自動化的費用管理、發票和報銷，獲得即時費用可見度、掌控您的支出並削減您的管理費用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，專注於最重要的工作。 Pleo 意味著效率 更少的紙張，更多的工作。 Pleo 負責管理費用報告和收據，以便您和您的團隊可以專注於真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理員表示，使用 Pleo 提高了公司的生產力。 Pleo 意味著透明度 一旦使用 Pleo 卡進行購買，管理員就可以收到通知。月末不再有驚喜...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Blackcatcard 是一家成立於 2019 年的歐洲國際貨幣服務公司。 Blackcatcard 獲得馬耳他金融服務管理局許可，提供網路銀行、卡片和帳戶管理應用程式以及一系列綜合服務。個人和企業客戶享受現金回饋、獎金、加密貨幣選項以及在一個帳戶下發行多張卡的能力。 Blackcatcard 雖然主要針對歐洲經濟區公民，但在全球範圍內都很受歡迎，包括美國、韓國、中國和南非等地區。
Equals Money
equalsmoney.com
加入我們幫助 20,000 多家公司控制其業務支出的行列。我們的卡片、應用程式和線上平台為您提供完全的控制和可見性，因此您可以花更少的時間管理財務，花更多的時間發展業務。在世界各地工作 - 我們的卡*可在 190 多個接受萬事達卡的國家/地區使用，用戶可以隨時在我們的應用程式中請求充值。獲得完全控制 - 團隊只花費您記在他們卡上的金額，因此您可以完全了解他們的支出。您將獲得一位專家客戶經理，他將致力於了解您的業務需求並為您的團隊安排簡報。我們自有的多幣種國際銀行帳號 (IBAN) 讓我們的客戶能夠以優惠的匯率輕鬆進行國際轉帳。我們的使命是讓資金流動變得簡單。透過一系列解決方案幫助您充分利用費用...
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Payowire
payowire.com
具有虛擬和實體卡片提供者的全球支付解決方案。提供美元、歐元、英鎊銀行帳戶和手機儲值。建立帳戶：https://payowire.com/register Easybanking for Freelancer & Entrepreneurs。所有解決方案都集中在一個平台上。 Payowire 提供虛擬簽證和萬事達卡用於全球支付。您可以輕鬆獲得一個全球銀行帳戶，用於從亞馬遜、eBay 和其他附屬平台接收自由工作者付款，並在您的本地銀行帳戶中提款。您將獲得美元、歐元和英鎊帳戶，用於從任何平台接收付款。虛擬 Visa 和萬事達卡可用於國際付款。以低廉的費用立即向任何國際公司和客戶發送付款。透過本地銀行...
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我們的使命是讓小型企業的營運變得盡可能簡單。我們知道企業的日常營運可能具有挑戰性，因此我們開發了工具和資源，幫助企業主簡化營運、快速獲得資金並獲得獎勵。因此，如果您正在尋找更好的方式來經營或發展您的業務 - 無論您是想要為下一份工作購買用品的電工，還是想要整合團隊支出的諮詢公司 - 加入英國各地的 200,000 家企業以及信任Capital on Tap 的美國。 https://www.capitalontap.com/
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 對金融科技的貢獻就像雲端對 IT 的貢獻一樣。我們建立了世界上最大的本地支付網絡，為無摩擦的全球商業提供動力。創新的電子商務企業、技術公司、市場和其他機構使用我們的金融科技即服務平台將金融科技和支付功能無縫整合到他們的應用程式中。 Rapyd 全球支付網路提供數百種在地首選支付方式，包括 100 多個國家的銀行轉帳、電子錢包和現金。借助 Rapyd 的 API，企業可以開闢新市場、創建新的金融科技應用程式並覆蓋全球 40 億消費者，而無需考慮基礎設施或法規。
OmniCard
omnicard.in
OmniCard 提供嵌入式支付作為其核心功能，幫助公司解決其業務支出和支付流程需求。 OmniCard 的嵌入式支付產品包括支出管理、獎勵和參與解決方案以及公司卡；專為企業的客製化需求而設計。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是歐洲、美國和英國國內和國際企業領先的支出管理解決方案。 Payhawk 將公司卡、報銷費用、應付帳款和無縫會計軟體整合到一個產品中，讓每個人都能輕鬆進行商業支付。 Payhawk 幫助超過 32 個國家的客戶最大限度地提高效率、大規模控制支出並保持敏捷性。 Payhawk 在倫敦、柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、維爾紐斯、索菲亞和紐約設有辦事處，其多元化的客戶群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等頂級品牌。
Kodo
kodo.com
利用我們的一體化企業支付解決方案更明智地消費 最簡單的企業支付平台可協助您控制、自動化和委託公司開支，同時您可以專注於發展業務！
Cheqly
cheqly.com
Cheqly 是一家為新創公司而設的全端 Neobank - 直接從您的筆記型電腦或手機遠端完全在線開設企業帳戶！透過 Cheqly 商業帳戶和 Visa 商業金融卡實現更快的發展。體驗無隱藏費用、優質客戶支援和個人化服務的銀行業務。
Wallester
business.wallester.com
Wallester 是一家金融科技公司，幫助企業採用全新的方法來管理和優化公司費用。作為 Visa 官方合作夥伴，Wallester Business 是發行滿足各種需求的公司卡的完美解決方案，也是用於監控和管理費用的內部建置的易於使用的平台。 Wallester 提供非常快速的入職流程、針對客戶需求的個人化方法、出色的業務 API、行動應用程式以及比傳統銀行更多的創新功能。立即嘗試 Wallester Business，為您的企業提供支持，每月僅需 00.00 歐元！
KlearCard
getkleercard.com
排名第一的企業支出解決方案：費用管理、帳單支付、靈活的 P 卡和信貸解決方案。
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves 是一個全球企業支出管理平台，專為在拉丁美洲及其他地區開展業務的企業而建置。開設全球企業帳戶，為您的整個團隊發行公司卡，向世界各地的供應商和供貨商發送付款，並在一處無縫管理費用。透過免費的支出管理軟體和會計集成，世界各地的企業可以節省全球支出，同時更快結帳。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中東地區最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信賴。 Alaan 讓您： 1. 自動化費用管理 2. 即時追蹤公司支出 3. 優化公司預算 4. 掌控您的財務 在 Y Combinator 和多個全球投資者的支持下，Alaan 可以幫助財務團隊節省時間，金錢和努力。
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE 是一個企業貸款平台，正在改變中階市場企業的營運資金管理。
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay 是一家受監管的支付服務提供商，為商家提供可靠的解決方案，以提高菲亞特和加密貨幣交易的接受率來增加收入。無論我們客戶的客戶是在店內使用我們屢獲殊榮的 POS+ 終端機還是使用我們的線上結帳，他們都會受益於順暢的支付體驗。 dtcpay 於 2019 年在新加坡成立，是新加坡金融管理局 (MAS) 授權的主要支付機構 (MPI)，提供數位支付代幣 (DPT) 服務。
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento 是一個面向中小型企業的基於卡片的支出管理平台，提供營運控制、可見度和業務支出洞察。 Bento 的金融營運平台使企業能夠向人員和系統發放實體和虛擬支付憑證，而不會引入風險，同時為公司提供對其 B2B 費用和公司支出前所未有的控制和可見性。開放 API 和白標合作關係將這些控制和管理優勢擴展到自動化支付，遠遠超出了單純的支出。我們的使命是為企業提供強大的金融營運平台，使他們能夠進一步實現願景、賦予員工權力並為客戶創造價值。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先的公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
Lithic
lithic.com
Lithic 讓建立支付卡以啟用和控制支出變得簡單。 Lithic 的易於存取的構建塊專為開發人員設計，可縮短上市時間、釋放新的收入來源並隨著您不斷發展的業務而擴展。無論您是為客戶創建支付卡、優化後台運營還是簡化支付，Lithic 都可以讓您輕鬆開始，而無需費力地完成冗長的 MSA 或銷售演示。定價很簡單，沒有昂貴的月費。
Marqeta
marqeta.com
Marqeta 是現代發卡平台，幫助建築商將最具創新性的產品推向世界。 Marqeta 為開發人員提供了先進的基礎設施和工具，用於建立高度可配置的支付卡。憑藉其開放的 API，Marqeta 平台專為希望輕鬆建立客製化支付解決方案以創造一流體驗並推動新的資金流動模式的企業而設計。 Marqeta 從頭開始建立了簡單、值得信賴且可擴展的平台，幫助公司設計無縫支付體驗、簡化購買流程、更快地將產品推向市場，同時最大限度地降低詐欺風險。 Marqeta 的支付 API 支援： - 發卡：即時發行實體卡、虛擬卡和代幣化卡，並直接配置到數位錢包 - 卡處理：使用我們的即時 (JIT) 融資功能進行即時融資...