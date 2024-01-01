支付卡發行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖巴瑟米

Viva.com

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Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是歐洲領先的支付技術銀行，業務遍及 24 個市場。我們支援 17 種語言和 9 種貨幣，支援全球 30 多種付款方式。免費應用程序，viva.com |終端，可以輕鬆地在智慧型手機或其他超過 985 種支援的設備類型上進行設置，有效地將這些設備轉變為適應性強的銷售點終端，而無需額外的硬體。下載應用程式後，您的企業可以在旅途中輕鬆處理各種付款、管理庫存並存取銷售分析。行動性、成本效益和用戶友好介面的結合使得 viva.com |終端應用程式非常適合小型企業、彈出式活動和遠端位置。這可確保您免受潛在的安全問題和處罰。主要特點：非接觸式付款...