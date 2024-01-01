支付卡發行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
支付卡發行軟體使企業和金融機構能夠生產實體和虛擬支付卡。銀行使用該軟體向客戶發行支付卡，而公司則使用它為員工產生卡。公司支付卡可協助企業監控與工作相關的支出，並協助員工保持業務和個人財務的清晰。 該軟體與用於創建 ID 和門禁卡或禮品卡的軟體不同。支付卡發行軟體與企業的會計和費用管理軟體以及金融機構的核心銀行軟體整合。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Pleo
pleo.io
業務費用解決方案可協助您的員工完成更多工作。加入數千家信任 Pleo 的公司，讓工作支付變得更輕鬆
Blackсatсard
blackcatcard.com
免費在歐洲開立 IBAN 帳戶。每月只需 0 歐元即可獲得支付卡、高達 5% 的現金回饋、整合加密服務以及更多其他服務。
Equals Money
equalsmoney.com
付款、銀行卡和開支變得簡單。 Equals Money 帳戶旨在徹底改變財務團隊管理公司付款、費用、預算、工資等的方式，讓時間回到時鐘上，讓資金回到資產負債表上。
Kodo
kodo.com
利用我們的一體化企業支付解決方案更明智地消費 最簡單的企業支付平台可協助您控制、自動化和委託公司開支，同時您專注於發展業務！
Payowire
payowire.com
具有虛擬和實體卡片提供者的全球支付解決方案。提供美元、歐元、英鎊銀行帳戶和手機儲值。建立帳戶：https://payowire.com/register Easybanking for Freelancer & Entrepreneurs。所有解決方案都集中在一個平台上。 Payowire 提供虛擬簽證和萬事達卡用於全球支付。您可以輕鬆獲得一個全球銀行帳戶，用於從亞馬遜、eBay 和其他附屬平台接收自由工作者付款，並在您的本地銀行帳戶中提款。您將獲得美元、歐元和英鎊帳戶，用於從任何平台接收付款。虛擬 Visa 和萬事達卡可用於國際付款。以低廉的費用立即向任何國際公司和客戶發送付款。透過本地銀行...
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技組織，創建了世界領先的全球支付網絡，讓企業可以透過單一 API 整合本地支付方式。
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我們的使命是讓小型企業的營運變得盡可能簡單。我們知道企業的日常營運可能具有挑戰性，因此我們開發了工具和資源，幫助企業主簡化營運、快速獲得資金並獲得獎勵。因此，如果您正在尋找更好的方式來經營或發展您的業務 - 無論您是想要為下一份工作購買用品的電工，還是想要整合團隊支出的諮詢公司 - 加入英國各地的 200,000 家企業以及信任Capital on Tap 的美國。 https://www.capitalontap.com/
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是歐洲、美國和英國國內和國際企業領先的支出管理解決方案。 Payhawk 將公司卡、報銷費用、應付帳款和無縫會計軟體整合到一個產品中，讓每個人都能輕鬆進行商業支付。 Payhawk 幫助超過 32 個國家的客戶最大限度地提高效率、大規模控制支出並保持敏捷性。 Payhawk 在倫敦、柏林、巴塞隆納、巴黎、阿姆斯特丹、維爾紐斯、索菲亞和紐約設有辦事處，其多元化的客戶群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等頂級品牌。
Wallester
business.wallester.com
開始發行免費的虛擬或實體名片，在一個地方管理公司的支出。立即註冊並在一天內免費存取 VISA IBAN 帳戶！
Jeeves
tryjeeves.com
透過一個平台簡化全球金融。 透過一體化平台發卡、發送付款並管理全球費用。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中東地區最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信賴。 Alaan 讓您： 1. 自動化費用管理 2. 即時追蹤公司支出 3. 優化公司預算 4. 掌控您的財務 在 Y Combinator 和多個全球投資者的支持下，Alaan 可以幫助財務團隊節省時間，金錢和努力。
Cheqly
cheqly.com
Cheqly 是一家新創企業的全端新銀行。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是歐洲領先的支付技術銀行，業務遍及 24 個市場。我們支援 17 種語言和 9 種貨幣，支援全球 30 多種付款方式。免費應用程序，viva.com |終端，可以輕鬆地在智慧型手機或其他超過 985 種支援的設備類型上進行設置，有效地將這些設備轉變為適應性強的銷售點終端，而無需額外的硬體。下載應用程式後，您的企業可以在旅途中輕鬆處理各種付款、管理庫存並存取銷售分析。行動性、成本效益和用戶友好介面的結合使得 viva.com |終端應用程式非常適合小型企業、彈出式活動和遠端位置。這可確保您免受潛在的安全問題和處罰。主要特點：非接觸式付款...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard 提供嵌入式支付作為其核心功能，幫助公司解決其業務支出和支付流程需求。 OmniCard 的嵌入式支付產品包括支出管理、獎勵和參與解決方案以及公司卡；專為企業的客製化需求而設計。
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE 是一個企業貸款平台，正在改變中階市場企業的營運資金管理。
KlearCard
getkleercard.com
排名第一的企業支出解決方案：費用管理、帳單支付、靈活的 P 卡和信貸解決方案。
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay 是一家受監管的支付服務提供商，為商家提供可靠的解決方案，以提高菲亞特和加密貨幣交易的接受率來增加收入。無論我們客戶的客戶是在店內使用我們屢獲殊榮的 POS+ 終端機還是使用我們的線上結帳，他們都會受益於順暢的支付體驗。 dtcpay 於 2019 年在新加坡成立，是新加坡金融管理局 (MAS) 授權的主要支付機構 (MPI)，提供數位支付代幣 (DPT) 服務。
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento 是一個面向中小型企業的基於卡片的支出管理平台，提供營運控制、可見度和業務支出洞察。 Bento 的金融營運平台使企業能夠向人員和系統發放實體和虛擬支付憑證，而不會引入風險，同時為公司提供對其 B2B 支出和公司支出前所未有的控制和可見性。開放 API 和白標合作關係將這些控制和管理優勢擴展到自動化支付，遠遠超出了單純的支出。我們的使命是為企業提供強大的金融營運平台，使他們能夠進一步實現願景、賦予員工權力並為客戶創造價值。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
Lithic
lithic.com
Lithic 讓建立支付卡以啟用和控制支出變得簡單。 Lithic 的易於存取的構建塊專為開發人員設計，可縮短上市時間、釋放新的收入來源並隨著您不斷發展的業務而擴展。無論您是為客戶創建支付卡、優化後台運營還是簡化支付，Lithic 都可以讓您輕鬆開始，而無需費力地完成冗長的 MSA 或銷售演示。定價很簡單，沒有昂貴的月費。
Marqeta
marqeta.com
使用我們的開放 API 平台即時發卡並處理卡片支付。了解 Marqeta 的現代發卡平台如何為企業和創新者提供支援。