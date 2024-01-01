支付分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加彭

Databox

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Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。