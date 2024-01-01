支付分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斐濟

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支付分析軟體旨在追蹤電子商務和基於訂閱的業務的線上支付。它整合了各種來源（例如 PayPal 和 Stripe）的支付資料來監控客戶交易。主要是，會計專業人士使用該軟體來管理收入，而銷售經理則使用它來評估其銷售策略的有效性。 該軟體可以作為獨立解決方案提供，也可以整合到支付網關軟體中。此外，訂閱管理軟體和電子商務平台通常包含支付分析功能。
提議新的應用程式
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
MRR.io
mrr.io
無論您使用哪種支付處理器，都可以追蹤您的每月經常性收入。
HiPay
hipay.com
HiPay 是一家全球支付提供者。利用支付數據的力量來尋找新的機會、追蹤交易的生命週期、識別和解決問題以及衡量詐欺規則的影響。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為擁有 60 多名專家的 IT 專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
Payfirma
payfirma.com
Payfirma 是一家屢獲殊榮的支付公司，可協助企業在線上、店內和行動裝置上接受信用卡和金融卡。北美超過 8,000 家企業使用 Payfirma 的支付工具輕鬆收款，並將所有交易資料保存在一個簡單的位置。當企業使用數據做出有關客戶、產品和員工的決策時，他們就會經營更聰明、更成功的公司。