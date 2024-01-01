支付分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

Web 應用程式的專屬商店
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支付分析軟體旨在追蹤電子商務和基於訂閱的業務的線上支付。它整合了各種來源（例如 PayPal 和 Stripe）的支付資料來監控客戶交易。主要是，會計專業人士使用該軟體來管理收入，而銷售經理則使用它來評估其銷售策略的有效性。 該軟體可以作為獨立解決方案提供，也可以整合到支付網關軟體中。此外，訂閱管理軟體和電子商務平台通常包含支付分析功能。
提議新的應用程式
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
MRR.io
mrr.io
無論您使用哪種支付處理器，都可以追蹤您的每月經常性收入。
HiPay
hipay.com
HiPay 是一家全球支付提供者。利用支付數據的力量尋找新的機會、追蹤交易的生命週期、識別和解決問題以及衡量詐欺規則的影響。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為 IT 專家，擁有 60 多名專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
Payfirma
payfirma.com
Payfirma 是一家屢獲殊榮的支付公司，可協助企業在線上、店內和行動裝置上接受信用卡和金融卡。北美超過 8,000 家企業使用 Payfirma 的支付工具輕鬆收款，並將所有交易資料保存在一個簡單的位置。當企業使用數據做出有關客戶、產品和員工的決策時，他們就會經營更聰明、更成功的公司。