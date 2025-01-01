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密碼管理器是安全的數位工具，旨在儲存和組織各種線上帳戶的敏感登入訊息，例如使用者名稱和密碼。它們透過產生複雜且獨特的密碼來增強線上安全性，降低資料外洩和未經授權存取的風險。密碼管理器還提供加密儲存、自動表單填寫和安全密碼共用等功能，在簡化使用者體驗的同時優先保護個人和機密資訊。
提議新的應用程式
Google Password Manager
passwords.google
Google密碼管理器安全地存儲和管理您的登錄憑據，支持Passkeys，並可在所有設備上同步使用。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款密碼管理應用，安全存儲和管理數字憑據，支持多平台和設備，提供多種安全功能和恢復選項。
1Password
1password.com
1Password是一款密碼管理工具，安全地存儲密碼及敏感信息，支持密碼生成、生物驗證和多種金庫管理功能。
Proton Pass
proton.me
Proton Pass是一款開源的加密密碼管理器，提供安全儲存密碼、創建電子郵件別名、支持兩因素身份驗證等功能，無需廣告或數據收集。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一個免費的開源密碼管理工具，可以安全地存儲和管理網站憑據，並提供多平台客戶端和加密共享功能。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane是一款密碼管理工具，安全儲存和管理憑據，提供自動填充、密碼更換和在線隱私保護等功能。
NordPass
nordpass.com
NordPass是一款密碼管理器，幫助用戶在加密保險庫中安全管理密碼及敏感資訊，並支持多平台與瀏覽器擴展。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper是一款密碼管理應用，安全存儲和管理密碼及敏感信息，支持多因素驗證及文件加密，並可在多平台使用。
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe是一款安全雲端儲存及密碼管理工具，提供數據加密及管理功能，保護用戶的敏感信息.
Password Crypt
pcrypt.com
密碼Crypt是一款密碼管理工具，提供安全存儲、強密碼生成及多設備同步，幫助用戶增強在線安全性。
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb是一個免費的開源密碼管理器，兼容KeePass，支持Web和桌面版本，允許用戶安全管理密碼並自我託管。
hide.me Password Generator
hide.me
hide.me密碼生成器幫助用戶生成隨機且複雜的強密碼，以提高帳戶安全性並保護用戶的個人數據。
Avira Password Manager
avira.com
Avira密碼管理器是一款安全的密碼管理工具，提供密碼生成、自動填充和跨設備同步，還有用於強化安全性的兩因素身份驗證。
Clipperz
clipperz.is
Clipperz 是一款線上密碼管理器和數位保險箱，保護用戶資料，並在瀏覽器中加密輸入的所有資料，無法得知用戶的任何信息。
Passpack
passpack.com
Passpack是一款雲端密碼管理工具，專為團隊和企業設計，提供安全的帳號共享、管理和多因素身份驗證功能。
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