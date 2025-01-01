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最受歡迎 最近新增 密碼管理器 - 最受歡迎的應用程式

密碼管理器是安全的數位工具，旨在儲存和組織各種線上帳戶的敏感登入訊息，例如使用者名稱和密碼。它們透過產生複雜且獨特的密碼來增強線上安全性，降低資料外洩和未經授權存取的風險。密碼管理器還提供加密儲存、自動表單填寫和安全密碼共用等功能，在簡化使用者體驗的同時優先保護個人和機密資訊。