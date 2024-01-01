密碼管理器 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
密碼管理器是安全的數位工具，旨在儲存和組織各種線上帳戶的敏感登入訊息，例如使用者名稱和密碼。它們透過產生複雜且獨特的密碼來增強線上安全性，降低資料外洩和未經授權存取的風險。密碼管理器還提供加密儲存、自動表單填寫和安全密碼共用等功能，在簡化使用者體驗的同時優先保護個人和機密資訊。
提議新的應用程式
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免費加值密碼管理器，可在線上儲存加密密碼。 LastPass 的標準版本附帶一個網頁介面，但也包括適用於各種網頁瀏覽器和許多智慧型手機應用程式的插件。它還包括對小書籤的支援。 LogMeIn, Inc. 於 2015 年 10 月收購了 LastPass。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中儲存的密碼。它們安全地儲存在您的 Google 帳戶中，並可在您的所有裝置上使用。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一項免費的開源密碼管理服務，它將網站憑證等敏感資訊儲存在加密的保管庫中。 Bitwarden 平台提供各種用戶端應用程序，包括 Web 介面、桌面應用程式、瀏覽器擴充功能、行動應用程式和 CLI。 Bitwarden 提供雲端託管服務以及在本地部署解決方案的能力。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 開發的密碼管理器。預設情況下，這個加密的保管庫儲存在公司的伺服器上，按月付費。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基於訂閱的跨平台密碼管理器和數位錢包應用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免費增值定價模式，其中包括免費方案和高級訂閱。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的專有密碼管理器。該服務有免費和高級版本，但免費版本缺乏許多付費功能，例如多設備登入。 NordPass 是一款跨平台應用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它還在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供瀏覽器擴充功能。
Proton Pass
proton.me
開源和加密的密碼管理器。 Proton Pass 透過端對端加密保護您的密碼和身分。 取得密碼管理器，該密碼管理器由世界上最大的加密電子郵件提供者 Proton Mail 背後的 CERN 科學家創建。 Proton Pass 是開源的、端對端加密的，並受瑞士隱私法的保護。 使用 Proton Pass，您獲得的不僅僅是一個免費的密碼管理器，您還可以保護您的線上身分。 Pass 沒有廣告或數據收集。您可以在所有裝置上永久免費使用它，在無限裝置上建立和儲存無限密碼、自動填入登入、產生 2FA 代碼、建立電子郵件別名、保護您的筆記等等…
Keeper
keepersecurity.com
數百萬人和數千家企業依靠 Keeper 的密碼安全和管理平台來管理、保護和強制執行所有員工登入、應用程式和網站的強密碼。員工可以在所有行動作業系統、桌面和瀏覽器上本地存取 Keeper。借助 Keeper，您的企業可以自動產生高強度密碼、保護加密數位保管庫中的敏感文件、與團隊安全共享記錄以及與 SSO、LDAP 和 2FA 無縫整合。立即開始 14 天免費試用。
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 適合企業的安全雲端儲存和密碼管理器。最大程度的保護－安全地儲存、編輯、分享文件。
hide.me Password Generator
hide.me
隨機密碼產生器。使用我們高度安全的密碼產生器產生複雜、強且隨機的密碼。
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款與 KeePass 相容的免費開源密碼管理器，提供網路版本和桌面應用程式。底層檔案格式是KDBX（KeePass 資料庫檔案）。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密碼管理器 ✓ 建立和儲存安全密碼 ✓ 如果需要，可自動登入 ►立即探索！
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密碼很弱，您的高科技安全措施將毫無用處。 Password Crypt 使用最高的加密標準來保護您的密碼，同時為您提供全面的概覽、控制和密碼安全性。
Passpack
passpack.com
團隊密碼管理器強大的密碼管理功能高度安全的「零知識」模型為中小型企業提供最佳價值團隊密碼管理對企業的重要性對專案、資料和應用程式的安全共享存取對於實現協作至關重要，尤其是在遠端團隊成員。 Passpack 作為與平台無關的平台為企業提供了令人信服的價值主張
Clipperz
clipperz.is
線上密碼管理器和數位保管庫對您和您的資料一無所知。您提交的所有內容都會先由瀏覽器加密，然後...