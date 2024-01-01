密碼管理器 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

Proton Pass

proton.me

開源和加密的密碼管理器。 Proton Pass 透過端對端加密保護您的密碼和身分。 取得密碼管理器，該密碼管理器由世界上最大的加密電子郵件提供者 Proton Mail 背後的 CERN 科學家創建。 Proton Pass 是開源的、端對端加密的，並受瑞士隱私法的保護。 使用 Proton Pass，您獲得的不僅僅是一個免費的密碼管理器，您還可以保護您的線上身分。 Pass 沒有廣告或數據收集。您可以在所有裝置上永久免費使用它，在無限裝置上建立和儲存無限密碼、自動填入登入、產生 2FA 代碼、建立電子郵件別名、保護您的筆記等等…