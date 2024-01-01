密碼管理器 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
密碼管理器是安全的數位工具，旨在儲存和組織各種線上帳戶的敏感登入訊息，例如使用者名稱和密碼。它們透過產生複雜且獨特的密碼來增強線上安全性，降低資料外洩和未經授權存取的風險。密碼管理器還提供加密儲存、自動表單填寫和安全密碼共用等功能，在簡化使用者體驗的同時優先保護個人和機密資訊。
提議新的應用程式
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基於訂閱的跨平台密碼管理器和數位錢包應用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免費增值定價模式，其中包括免費方案和高級訂閱。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免費加值密碼管理器，可在線上儲存加密密碼。 LastPass 的標準版本附帶一個網頁介面，但也包括適用於各種網頁瀏覽器和許多智慧型手機應用程式的插件。它還包括對小書籤的支援。 LogMeIn, Inc. 於 2015 年 10 月收購了 LastPass。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中儲存的密碼。它們安全地儲存在您的 Google 帳戶中，並可在您的所有裝置上使用。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一項免費的開源密碼管理服務，它將網站憑證等敏感資訊儲存在加密的保管庫中。 Bitwarden 平台提供各種用戶端應用程序，包括 Web 介面、桌面應用程式、瀏覽器擴充功能、行動應用程式和 CLI。 Bitwarden 提供雲端託管服務以及在本地部署解決方案的能力。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 開發的密碼管理器。它為使用者提供了一個在虛擬保管庫中儲存各種密碼、軟體許可證和其他敏感資訊的位置，該虛擬保管庫由 PBKDF2 保護的主密碼鎖定。預設情況下，這個加密的保管庫儲存在公司的伺服器上，按月付費。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的專有密碼管理器。它旨在幫助用戶組織密碼和安全筆記，將它們保存在一個地方——加密的密碼庫。該服務有免費和高級版本，但免費版本缺乏許多付費功能，例如多設備登入。 NordPass 是一款跨平台應用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它還在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供瀏覽器擴充功能。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是頂級的個人和企業密碼管理器，可防止與密碼相關的資料外洩和網路威脅。立即免費試用！
Proton Pass
proton.me
開源和加密的密碼管理器。 Proton Pass 透過端對端加密保護您的密碼和身分。 取得密碼管理器，該密碼管理器由世界上最大的加密電子郵件提供者 Proton Mail 背後的 CERN 科學家創建。 Proton Pass 是開源的、端對端加密的，並受瑞士隱私法的保護。 借助 Proton Pass，您獲得的不僅僅是一個免費的密碼管理器，還可以保護您的線上身分。 Pass 沒有廣告或數據收集。您可以在所有裝置上永久免費使用它，在無限裝置上建立和儲存無限密碼、自動填入登入、產生 2FA 代碼、建立電子郵件別名、保護您的筆記等等…
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 適合企業的安全雲端儲存和密碼管理器。最大程度的保護－安全地儲存、編輯、分享文件。
hide.me Password Generator
hide.me
隨機密碼產生器。使用我們高度安全的密碼產生器產生複雜、強且隨機的密碼。
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款與 KeePass 相容的免費開源密碼管理器，提供網路版本和桌面應用程式。底層檔案格式是KDBX（KeePass 資料庫檔案）。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密碼管理器 ✓ 建立和儲存安全密碼 ✓ 如有需要，可自動登入 ►立即探索！
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密碼很弱，您的高科技安全措施將毫無用處。 Password Crypt 使用最高的加密標準來保護您的密碼，同時為您提供全面的概覽、控制和密碼安全性。
Passpack
passpack.com
團隊密碼管理器強大的密碼管理功能高度安全的「零知識」模型對中小型企業的最佳價值團隊密碼管理對企業的重要性對專案、資料和應用程式的安全共享存取對於實現協作至關重要，尤其是在遠端團隊成員。 Passpack 作為與平台無關的平台為企業提供了令人信服的價值主張
Clipperz
clipperz.is
線上密碼管理器和數位保管庫對您和您的資料一無所知。您提交的所有內容都會先由瀏覽器加密，然後...