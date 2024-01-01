合作夥伴生態系統平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。