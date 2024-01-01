合作夥伴生態系統平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加彭

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「該產品是否被證明是一個有價值的業務盟友？您的組織對該產品的預期投資回報是多少（以月為單位衡量投資回收期）？基於帳戶的營銷軟體和資料倉儲集成的集成，以及考慮'有該產品是做生意的好夥伴嗎？被認為是顯著提高合作夥伴生態系統平台產品用戶滿意度的主要因素。
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Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入...
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Partnered
partnered.com
Partnered 將您的銷售團隊與合作夥伴生態系統連結起來，以交換客戶介紹。立即尋找包含每筆交易備忘單的賣家。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作夥伴自動化的領導者。 Partnerize 平台是同類平台中唯一能夠為行銷人員提供完全整合、全面的發現、招募、優化、支付、品牌安全和詐欺預防功能的套件，幫助他們尋求高透明度、可擴展的補貼，以減輕其單位經濟效益的壓力。透過無與倫比的服務（包括該類別唯一的內部支援計劃）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整個合作夥伴行銷生命週期 - 一切都在一個平台上。 Partnerize 已榮獲二十多個獎項，其中包括國際績效行銷獎的最佳技術獎。全球領先的公司，包括63 家頂級零售商、12 家國際航空公司、9 家最大的電信公司和1600 多個其他全球品牌，每年依靠Partn...
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台將您的 CRM 與合作夥伴公司安全地連接起來，提供重疊的客戶洞察、熱情的銷售線索和聯合行銷機會，以推動收入成長。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一個數據驅動的合作夥伴收入發現平台。 PartnerTap 為合作夥伴、通路和銷售團隊提供自動化客戶地圖、即時共享合作夥伴管道、識別新的空白銷售機會以及開始與合作夥伴共同銷售所需的一切。企業客戶使用 PartnerTap 獲得整個生態系統的市場視圖，並透過合作夥伴和經銷商擴大收入。 PartnerTap 資料可以透過 100% 原生整合立即推回您的 CRM，無需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上獲得 100% 5 星評論。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生態系業務管理平台。我們幫助合作夥伴和聯盟團隊以更高的獲勝率和更低的銷售成本從合作夥伴那裡獲得收入。如今，當資訊分散或遺失在孤島中時，您的合作夥伴經理每週要花費 20 多個小時搜尋合作夥伴資料。 WorkSpan 透過自動化將這些時間縮短為幾分鐘，幫助合作夥伴經理將目標實現率提高 35%，並提供即時報告以獲取由數據支援的見解。 WorkSpan 擁有不斷成長的全球企業客戶網絡，包括 SAP、思科、微軟、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 監控您的合作夥伴生態系統，並安全地顯示您網路中的資料、人員和公司，這將加速並完成您的下一筆交易。與您現有的人員和合作夥伴一起預訂更多收入，並確保您的 GTM 團隊專注於正確的合作夥伴關係
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不僅僅是一個 PRM，它還是一個直覺的合作夥伴成功平台，與您一起成長。我們易於使用的產品、實踐經驗豐富的專家團隊以及廣泛的資源庫可確保更牢固的合作夥伴關係和蓬勃發展的生態系統。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange 是 MeasureMatch 專業服務市場中的一套強大工具，可供 SaaS 和企業軟體供應商最大限度地提高客戶成功、合作夥伴成長、銷售等。客戶成功和合作夥伴領導者正在使用MeasureMatch Partner Exchange 來： 1. 發展服務提供者關係2. 向MeasureMatch 客戶展示經過驗證的服務合作夥伴3. 購買服務4. 透過合作夥伴提供服務5. 與合作夥伴一起增加銷售額6. 直接增加銷售額
Impartner
impartner.com
Impartner 是成長最快、屢獲殊榮的通路合作夥伴管理技術供應商，包括其旗艦合作夥伴關係管理(PRM) 和通路行銷自動化(TCMA) 解決方案，可協助全球企業管理其合作夥伴關係，透過合作夥伴推動需求，並透過間接銷售管道加快收入和獲利能力。 Impartner 全球客戶群中的公司報告稱，僅在使用的第一年，收入平均增加了 32.3%，管理成本減少了 29%。 我們深知數字勝於雄辯，結果已然顯現。