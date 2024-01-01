合作夥伴生態系統平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞 最受歡迎 最近新增

「該產品是否被證明是一個有價值的業務盟友？您的組織對該產品的預期投資回報是多少（以月為單位衡量投資回收期）？基於帳戶的營銷軟體和資料倉儲集成的集成，以及考慮'有該產品是做生意的好夥伴嗎？被認為是顯著提高合作夥伴生態系統平台產品用戶滿意度的主要因素。這些決定是透過一種演算法做出的，該演算法識別最有可能預測該類別中的用戶滿意度的屬性。