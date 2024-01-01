合作夥伴生態系統平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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「該產品是否被證明是一個有價值的業務盟友？您的組織對該產品的預期投資回報是多少（以月為單位衡量投資回收期）？基於帳戶的營銷軟體和資料倉儲集成的集成，以及考慮'有該產品是做生意的好夥伴嗎？被認為是顯著提高合作夥伴生態系統平台產品用戶滿意度的主要因素。這些決定是透過一種演算法做出的，該演算法識別最有可能預測該類別中的用戶滿意度的屬性。
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Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
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合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
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Partnered 將您的銷售團隊與合作夥伴生態系統連結起來，以交換客戶介紹。立即尋找包含每筆交易備忘單的賣家。
PartnerTap
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PartnerTap 是一個數據驅動的合作夥伴收入發現平台。 PartnerTap 為合作夥伴、通路和銷售團隊提供自動化客戶地圖、即時共享合作夥伴管道、識別新的空白銷售機會以及開始與合作夥伴共同銷售所需的一切。企業客戶使用 PartnerTap 獲得整個生態系統的市場視圖，並透過合作夥伴和經銷商擴大收入。 PartnerTap 資料可以透過 100% 原生整合立即推回您的 CRM，無需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上獲得 100% 5 星評論。
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WorkSpan 是排名第一的生態系業務管理平台。我們幫助合作夥伴和聯盟團隊以更高的獲勝率和更低的銷售成本從合作夥伴那裡獲得收入。如今，當資訊分散或遺失在孤島中時，您的合作夥伴經理每週要花費 20 多個小時搜尋合作夥伴資料。 WorkSpan 透過自動化將這些時間縮短為幾分鐘，幫助合作夥伴經理將目標實現率提高 35%，並提供即時報告以獲取由數據支援的見解。 WorkSpan 擁有不斷成長的全球企業客戶網絡，包括 SAP、思科、微軟、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
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Reveal 的平台將您的 CRM 與合作夥伴公司安全地連接起來，提供重疊的客戶洞察、熱情的銷售線索和聯合行銷機會，以推動收入成長。
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Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
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Crossbeam 透過全球最強大的成長槓桿：您自己的合作夥伴生態系統，幫助您吸引、轉化和發展有意義的客戶關係。
Kiflo
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Kiflo 不僅僅是一個 PRM，它還是一個直覺的合作夥伴成功平台，與您一起成長。我們易於使用的產品、實踐經驗豐富的專家團隊和廣泛的資源庫可確保更牢固的合作夥伴關係和蓬勃發展的生態系統。
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