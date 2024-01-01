自有媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

Buttondown

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Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。