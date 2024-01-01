自有媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自有媒體平台使公司和創作者能夠分享內容，以建立受眾、參與和貨幣化。這些工具提供了一套功能，旨在在專用屬性上託管各種內容類型，包括文章、影片、播客、直播和其他編輯格式。 創建資產後，用戶可以利用自有媒體平台將內容指定為訂閱者專有的內容，與受眾建立直接關係並在此過程中收集電子郵件地址。為了加強內容和受眾管理，自有媒體工具整合了內容分發軟體和內容體驗平台的功能，同時也整合了內容創建軟體和 CMS 工具的功能。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
MemberSpace
memberspace.com
在您的網站上銷售會員資格和數位產品。為您想要的任何產品（例如內容庫、社群、影片、線上課程等）建立會員資格，同時對外觀和風格擁有 100% 的控制權。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。