自有媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖巴瑟米

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自有媒體平台使公司和創作者能夠分享內容，以建立受眾、參與和貨幣化。這些工具提供了一套功能，旨在在專用屬性上託管各種內容類型，包括文章、影片、播客、直播和其他編輯格式。 創建資產後，用戶可以利用自有媒體平台將內容指定為訂閱者專有的內容，與受眾建立直接關係並在此過程中收集電子郵件地址。為了加強內容和受眾管理，自有媒體工具整合了內容分發軟體和內容體驗平台的功能，同時也整合了內容創建軟體和 CMS 工具的功能。
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