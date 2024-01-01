就業提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬圭亞那

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再就業服務為員工和公司提供寶貴的遣散費，幫助雇主有效管理解僱費用，同時促進員工順利過渡到新的角色和組織。組織利用這些服務為離職員工在工作過渡期間提供支援。再就業公司提供個人化的計畫、評估和研討會，旨在提高履歷和求職信寫作、求職策略、諮詢等技能，確保離職員工在整個職業轉型過程中獲得全面的幫助。
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds 是一家全球新職介紹和職業管理合作夥伴，關心您、您的員工和您公司的品牌。我們將尖端技術與個人化、一對一的職業指導相結合，這使我們能夠以比傳統公司更低的成本為任何人、任何地方提供客製化服務。我們承諾在整個過程中為參與者提供支持，與他們合作，直到他們被安排擔任新的、有意義的角色。讓您的員工重返工作崗位是我們的使命，也是我們的保證。
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Thrive 職業健康平台提供現代化的再就業解決方案，幫助組織應對裁員並為離職員工提供職業過渡支援。這個屢獲殊榮的數位平台正在透過將尖端技術與個人化的高接觸支援相結合，重新構想未來工作的就業機會。我們的方法旨在滿足每個人的獨特需求，幫助他們推動職業發展。每個人都應該擁有自己熱愛的工作，在那裡他們可以成長並發揮自己的潛力。這就是我們如何定義實現職業健康。欲了解更多信息，請訪問 throtomycareer.com