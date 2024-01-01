外撥電話追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
外撥呼叫追蹤軟體使用戶能夠直接呼叫潛在客戶，同時記錄呼叫和潛在客戶資料。該解決方案有助於快速接觸潛在客戶以利用銷售機會。出站呼叫追蹤產品提供用於快速撥號的點擊呼叫功能、建立本地號碼以提高回應率以及自動發送語音郵件和後續電子郵件。此外，這些產品可以記錄通話以用於培訓目的，並根據成功銷售的可能性對潛在客戶進行分類。外撥呼叫追蹤解決方案在內部銷售代表和電話行銷人員中特別受歡迎。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一種先進的基於雲端的聯絡中心解決方案，可輕鬆啟動、擴展和運行您的聯絡中心，同時改善業務指標和客戶體驗。一整套聯絡中心功能包括本地呼叫體驗、智慧型自動撥號器、人工智慧語音辨識、座席管理功能、全通路支援、答錄機偵測等等。透過將其與主要CRM 和幫助台系統的即用型整合相結合，Voiso 可以幫助您擴展通訊範圍，甚至在監管最嚴格的國家/地區也能接觸到您的客戶，並在全球範圍內發展您的業務。 Voiso 為所有客戶提供 24/7 支援。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序...
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競...
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自動呼叫應用程式、行動 CRM 和外部撥號器軟體，用於行動電話和外撥呼叫服務。使用 GoDial 在 2 分鐘內設定您的外撥呼叫中心。 GoDial 使用手機的 SIM 卡進行撥號，因此雲端電話或 VoIP 無需付費。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是領先的銷售通訊軟體和電源撥號器。他們的平台和電源撥號器可在所有接觸點實施您的劇本，幫助您在更短的時間內與多達 3 倍的潛在客戶和客戶互動，達成更多交易並加速銷售。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 的新一代 SaaS CTI 解決方案可讓您輕鬆將現有電話平台與 CRM 整合。借助 Tenfold，您可以透過自動記錄對 CRM 的呼叫來實現完整的資料擷取；透過代理螢幕彈出視窗提升您的客戶體驗，此彈出視窗可立即識別客戶並顯示相關上下文；並壓縮座席工作流程以提高生產力。 Tenfold 與數十家雲端和本地電話供應商（Avaya、Genesys、Cisco、RingCentral、Nice InContact 等）以及大多數市場領先的 CRM（Salesforce、MS Dynamics、ServiceNow、Zendesk、Netsuite、Sugar、Bullhorn 和 T...
Yobi
yobi.app
所有客戶對話和您的團隊都在一個應用程式中Yobi 將所有客戶對話從您首選的平台集中到一個收件匣中，無論管道如何。簡單而強大，您可以透過任何管道與客戶交談，並與世界任何地方的團隊分享和查看對話。 Yobi 同步您來自流行 CRM 的所有聯絡人以及來自 Facebook、Messenger、Twitter、Instagram、HubSpot、Pipedrive 等社群媒體管道的訊息。它可以幫助您透過一個應用程式優化來自電話、簡訊、筆記和社交媒體平台的客戶對話。無論您在哪裡工作，Yobi 都可以在 iOS、Android、Windows、Mac OS 和網路上運作。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您...
Ringy
ringy.com
CRM 建立在最重要的基礎上－溝通！對話推動銷售。 Ringy 會為您處理它們。透過您後袋中的自動化銷售團隊將電話轉換為客戶。 Ringy 是一款完整的 CRM，旨在支援您的團隊、提高績效並彌補潛在客戶培育和交易完成之間的差距。借助 Ringy，成長型企業能夠以具有競爭力的價格獲得最先進的 CRM 功能。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Uptics
uptics.io
認識Uptics。您的新秘密武器可主導對外銷售、預訂 3 倍以上的會議並輕鬆達成更多交易。 Uptics 是一款易於使用的銷售軟體，可協助您自動化所有手動、無聊的銷售工作，以便您可以專注於重要的事情 - 照顧客戶並完成銷售。該軟體是一款一體化銷售自動化平台，可讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心，為客戶支援團隊提供內建對話智慧。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客戶支援經理能夠更好地進行 QA、確定培訓機會，Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心具有內建對話智慧的客戶支援團隊。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的CRM 的深度集成，Cord...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
Toky
toky.co
Toky 是一款功能齊全的商務電話系統，可讓您的客戶和團隊使用網路進行無縫通訊。透過來自世界各地的虛擬電話號碼，無論您的公司位於何處，都可以隨時與您聯繫。與主要 CRM 和其他業務工具的整合不僅使您只需單擊即可與聯絡人取得聯繫，還可以記錄您撥打的每個電話的詳細資訊。憑藉豐富的功能（包括通話錄音、語音郵件、簡訊、語音轉文字）以及非常實惠的價格，確保滿足您企業的通訊需求。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並配備了適合所有類型企業的必要現代功能。它與您最喜歡的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。
MyOperator
myoperator.com
MyOperator 是印度領先的雲端通訊供應商，為 10,000 多家企業提供服務，包括 NCERT、Amazon、Lenskart、Apollo 和 Myntra。憑藉企業專線、360 度行銷活動管理、Office IVR、呼叫分析、雲端呼叫中心、SMS + WhatsApp 活動和 CRM 整合等一系列產品，MyOperator 讓您的團隊能夠將每次通話或互動轉化為商機。為什麼選擇我的操作員？ MyOperator 是值得信賴的雲端電話供應商，為從大型企業到中小型企業的 10,000 多個品牌提供服務，其中包括 Apollo、Dominos 和 Razorpay。它在 Google 上的...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者線索和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發過程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合規性和人工智慧對話智慧領域的領導者，也是市場上唯一為銷售和客戶服務團隊提供即時對話智慧和自動合規性的解決方案。 Gryphon 透過即時智慧引導每次對話，為代理商和最終用戶提供一流的體驗。 Gryphon 專有的合規引擎會根據 TCPA、收款、州、聯邦和其他謝絕來電清單自動篩選所有出站通信，以便企業可以增加收入，同時避免昂貴的違規費用。 Gryphon 能夠透過語音關鍵字提供即時建議和必要的內容，並透過進階情緒分析讓座席立即了解通話品質。 Gryphon.ai 提供每次創建完美對話的能力！
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 雲端報告可以輕鬆產生您在世界任何地方的電話或呼叫中心活動的詳細報告；無需購買任何額外的軟體。您可以透過安裝 PBXDom 收集器並將 PBX 或呼叫中心連接到安裝此軟體的電腦來實現此目的；僅此而已。收集器軟體會自動從您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫訊息，然後將該資訊傳送到PBXDom的伺服器，然後我們的伺服器分析該訊息，以便為您提供各種報告。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與您的工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect 是一款銷售加速工具，專注於座席輔助撥號。我們熟練的代理團隊會仔細查看客戶提供的潛在客戶名單。特工瀏覽電話樹，留下預先錄製的語音郵件，並與接待員交談，直到達到預定目標。一旦確定了目標潛在客戶，平台就可以無縫地瞬間轉移給等待的銷售人員。根據客戶報告，透過使用 Tendril Connect，在 1 小時的會話中看到了超過 150 個撥號。與決策者進行 8-10 次即時對話，還剩 50 多個語音信箱。很多時候，我們可以在一小時的會議中完成兩天的勘探工作。
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds 是排名第一的提高銷售效率的 Salesforce 應用程式。 Bloobirds 在三分鐘內將您的 Salesforce 轉變為適合您的銷售團隊的出色軟體。透過無縫整合撥號器、電子郵件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生產力工具，包括節奏和模板，旨在將 Salesforce 變成銷售代表最喜歡的工具。 Bloobirds 促進 Salesforce 的更有效利用，促進所有活動的無縫追蹤和記錄，從而實現更好的資料管理和輕鬆的報告。