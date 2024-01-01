外撥電話追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

Teliqon

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雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。