其他合成媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式

其他合成媒體軟體是指各種旨在創建、操作或產生合成媒體內容的工具和平台。合成媒體包括使用機器學習、深度學習和自然語言處理等人工智慧 (AI) 技術生成或更改的各種形式的媒體，例如圖像、視訊、音訊和文字。
提議新的應用程式
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen 是一款 AI 測驗產生器，可產生各種評估，例如多項選擇題 (MCQ)、具有多個正確答案的 MCQ、對/錯問題、填空題、高階問題、匹配以下問題以及布魯姆分類測驗等，一鍵完成。 您可以對產生的工作表進行編輯和修改，然後以多種可用格式（如 PDF、QTI、Moodle XML、CSV、文字等）匯出。
Garson.io
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Garson.io 是一款隱私優先的人工智慧寫作助手，專為產品行銷人員設計。它有助於完善寫作技巧，同時確保敏感資料的安全。透過 Garson.io，您可以將撰寫專業電子郵件和部落格文章的速度提高 10 倍。只需將您的作品複製並貼上到 CMS 中即可進行發布或儲存以進行進一步增強。立即開始您的免費帳戶，體驗更高的寫作水平和節省時間的好處。無需信用卡。 * Privacyfirst 為產品行銷人員提供人工智慧寫作助手 * 幫助完善寫作技巧，同時確保敏感資料的安全 * 撰寫專業電子郵件和部落格文章的速度提高 10 倍 * 用於電子郵件、部落格文章和產品說明的文案寫作工具 * 提供並排作曲家、情感選...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent 是一家由 Techstars 支援的公司，幫助品牌利用生成式人工智慧創建優化的產品清單。使用 Ecomtent 的自助服務工具，客戶可以： * 生成精美的產品生活方式圖像 * 從數百個範本即時產生資訊圖表 * 產生任何語言的最佳化副本 一切都在幾秒鐘之內。 精選：Helium 10 Elite |電子商務直播 |賣家會議 |蓋蒂達 |打破|英國線上賣家 |賣家大會 |奇妙的日子|人工智慧商業高峰會 |霓虹脈衝| AMZ線上峰會|人工智慧查找器 | ASGTG | 7圖賣家高峰會|行銷視角播客 | ＆ 更多的...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI是一家自動行銷影片製作商，基於AI的SaaS解決方案。只需 1 分鐘即可製作僅包含產品 URL 的行銷影片。不僅有數十個簡短的行銷視頻，還有各種尺寸的橫幅圖像。 VCAT.AI去年推出了測試版，目前正在快速成長。 我們透過在各個行業建立長期合作夥伴關係並在推出後的短短一年內與多個平台進行整合，展示了我們的成長潛力。 我們現在正準備根據 CES 合作夥伴的需求進行全球擴張。 準備好生成視訊 AI 解決方案，只需單擊或輸入文字即可生成視訊和圖像。
storywise
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加速需求編寫並提供精確的建議，避免額外的工作並確保開發更加清晰 節省時間並編寫易於理解的軟體需求。創建軟體需求非常耗時，因此通常無法正確完成。需求的模糊性會導致專案延誤和成本高昂的返工。 Storywise 簡化了流程，減少了錯誤，並幫助創建清晰、全面的需求 - 其設計目的不是為了取代而是為了增強傳統專案管理工具的能力。
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