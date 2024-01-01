其他社群媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾及利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
“該產品是做生意的好夥伴嗎？”一直被證明是確定用戶對其他社群媒體產品滿意度的關鍵因素。它反映了產品促進和增強業務運作的程度，培養使用者和產品之間的協作和互利意識。 此外，「易用性」是影響用戶滿意度的關鍵因素。使用者喜歡直覺的介面和簡化的功能，使他們能夠輕鬆地瀏覽產品，從而最大限度地提高生產力並最大限度地減少挫折感。 「支持品質」是用戶滿意度的另一個基本決定因素。及時有效的支援服務可以讓使用者放心，只要他們遇到挑戰或需要澄清，就可以隨時獲得協助。此因素大大提高了使用者對產品的信心和整體滿意度。 最後，「易於管理」透過確保與管理產品相關的管理任務簡單而高效，在使用者滿意度方面發揮著至關重要的作用。使用者重視簡化配置、客製化和維護流程的管理功能，使他們能夠專注於實現自己的目標，而不會出現不必要的複雜情況。 透過優先考慮這四個因素（業務合作、易用性、支援品質和易於管理），其他社群媒體產品可以優化用戶滿意度並促進用戶群的長期參與和忠誠度。
提議新的應用程式
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Pictory
pictory.ai
Pictory 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在促進輕鬆高效的影片建立和編輯。它允許所有技能範圍的用戶使用文字創建專業品質的視頻，無需下載軟體或技術技能。 該服務針對各種職業，包括課程創建者、商業專業人士、內容創建者、教育專業人士、社交媒體經理和行銷團隊。 Pictory 具有腳本到影片的功能，可將腳本轉換為充滿人工智慧語音、匹配鏡頭和音樂的影片。它還提供部落格到視頻功能，將書面部落格文章轉換為引人入勝的視頻，以增強搜尋引擎優化並降低跳出率。 此外，Pictory 還可以將網路研討會和播客等長影片轉換為適合社群媒體的易於理解的品牌剪輯。該平台還整合了自動字幕，提高了覆蓋範圍和觀看時間。 ...
Minea
app.minea.com
Minea 為賣家提供無與倫比的洞察力，確保他們的線上業務做出策略決策。從產品研究到成功開店，Minea 為電商提供數據驅動的精準度，讓所有人都能享受電子商務。
Submagic
submagic.co
利用人工智慧驅動的字幕風格提升您的影片。 SubMagic 是一款利用人工智慧在短短兩分鐘內創造最迷人字幕的工具。上傳視頻、改編版、字幕，然後上傳您的視頻，準備在社交網絡上發布。 賦予創作者光芒。
Predis
predis.ai
Predis.ai 是您為企業構思、創建和發佈內容所需的唯一人工智慧社群媒體管理工具。 釋放人工智慧的力量，輕鬆集思廣益、製作和優化您的所有社群媒體內容，而無需設計專業知識。從引人入勝的貼文和引人注目的影片到搞笑的迷因和迷人的字幕，我們直覺的工具使您能夠創建從人群中脫穎而出的內容。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許使用者將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Inflact
inflact.com
Inflat 是一家獨立的數位機構，提供多種 Instagram 推廣方式。在過去 7 年裡，我們一直在製定 Instagram 的開發規則！ Inflat 是一款由人工智慧驅動的 Instagram 機器人。它有助於獲得更多真正的追蹤者、即時點讚以及每月 6000 名快樂用戶的參與度成長！它是一種基於雲端的複合解決方案，其性能是其他 Instagram 機器人的兩倍，並且由於詳細的高級定位過濾器而更加準確。
Social Champ
socialchamp.io
Social Champ 是一個免費的一站式數位解決方案，用於社群媒體管理和自動化，以簡化所有主要社群媒體網路。 Social Champ 是管理所有社群媒體工作、日常發布、A/B 測試和優化的最佳方式。 Social Champ 提供了安排社群媒體內容所需的所有自動化功能。分析後期表現並了解什麼最適合您的品牌，並在白標 PDF 報告中獲得結果或匯出準備簡報的格式化 PPT。立即從社交收件匣與您的受眾互動。其他主要功能包括日常發布、內容優化、批次上傳、自動 RSS 提要、團隊管理等等。該工具已經獲得了 Guy Kawasaki、Peg Fitzpatrick、Dennis Yu、Ian A...
HeyLink.me
heylink.me
HeyLink.me 是新一代連結管理平台，提供社群媒體貨幣化工具：即時結帳電子商務、人工智慧分析、廣告功能、NFT 和加密連結。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Blog2Social
blog2social.com
Blog2Social 是一款一體化社群媒體自動化解決方案，適用於社群媒體工作者和團隊、行銷人員、小型企業主、個人企業家、企業部落格、代理商和任何規模的企業。 Blog2Social 可作為 WordPress 外掛解決方案或獨立的 Web 應用程式。支援的社群媒體網路：LinkedIn（個人檔案、頁面）、Facebook（個人資料、頁面、群組）、Twitter、Instagram、Pinterest、Flickr、Reddit、Tumblr、Medium、Torial、Diigo、Bloglovin'、Google My Business、 VK、XING（個人檔案、頁面、群組）、Mediu...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款數位工具，可讓您在 Pinterest 上提升業務。 Pinflux 是電子商務、網站、部落格甚至社交網路不斷增長的流量來源。隨著 Pinterest 的發展，您可以使用 Pinflux 來尋找內容、自動執行任務並帶來大量流量。 Pinterest 的特點： * 尋找優質 Pin 圖和趨勢，為 Pinterest 表獲取免費且無限制的流量 * 創建並推廣多張牌桌，以吸引最優質的流量 * 自動安排 pin 和帖子 * 自動追蹤按讚、分享、追蹤者並建立 Pinterest 俱樂部以吸引更多訪客 * 取消追蹤您不追蹤的帳戶 * 無需API即可快速輕鬆安裝 * 新增更多描述、...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一體化 TikTok 分析工具包。它幫助創作者發現趨勢、分析、優化和建立他們的TikTok和短視訊帳號。
Warfare Plugins
warfareplugins.com
社交戰可以幫助您讓觀眾以盡可能最好的方式分享您的內容 - 您希望分享的方式！
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一項將當前世界上所有流行的社交網路 API 整合為一個統一 API 的服務，以方便程式設計師使用。 SocialAll支援所有社群網路功能（識別、好友、訊息、發布、照片/影片）。我們不僅為開發者節省了大量學習API的時間，而且在API變更時也可以進行升級和維護。使用REST API協定（HTTP）與系統/應用程式通信，以便在任何系統/語言上輕鬆開發。 當 API 發生變化時，錯誤修復並快速更新。 所有社交功能都有小工具。 SocialAll也擁有關於一段時間內的使用者數量和請求數量的統計系統。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Collabstr
collabstr.com
Collabstr 是一個尋找和僱用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上有影響力人士的市場。輕鬆搜尋數千名內容創作者並直接透過 Collabstr 向他們付款。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
LiveReacting
livereacting.com
LiveReacting 是一個人工智慧技術平台，旨在使直播更具互動性和吸引力。它提供虛擬 AI 主持人來自動化您的現場表演，從而消除對人類主持人的需求。 透過 LiveReacting，您可以將問答遊戲、單字搜尋、文字遊戲和最後評論獲勝遊戲添加到您的節目中，並提供倒數計時和預先錄製的影片。 人工智慧主持人了解您節目的背景，並將透過教育和娛樂內容與玩家即時互動。它還可以使用自訂頭像進行定制，並且支援多種語言。 它在測試版中可以免費使用，並且可以串流到多達 20 個目的地。此外，您可以添加攝影機和其他元素，例如民意調查和遊戲。 LiveReacting 可以幫助您徹底改變直播並吸引觀眾。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Postwise
postwise.ai
Postwise 是一款強大的基於人工智慧的 Twitter 管理工具，旨在幫助用戶在平台上撰寫、安排和擴大影響力。 AI 推文編寫器功能可讓用戶快速製作適合其品牌和資訊的引人入勝的推文。 AI Twitter 線程編寫器可協助用戶製作引人入勝的線程，以吸引註意力並鼓勵追蹤者。其他功能包括幫助用戶增加追蹤者的成長工具，以及允許用戶自動發布其他來源內容的 GhostWriter® 功能。 Postwise 還提供透明的定價方案和免費試用，以便用戶可以測試這些功能並了解如何從該工具中受益。對於那些希望從 Twitter 中獲得更多資訊的人來說，Postwise 是一個完美的工具。
UniLink
unilink.us
UniLink 是一款適用於 Instagram 企業和個人帳戶的解決方案，允許編寫更具吸引力的標題、添加多個連結並重定向目標受眾。 UniLink 可協助您建立可購物的登陸頁面並透過 Google 試算表接收訂單。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 軟體的擁有者或被授權人。它是一種產品搜尋工具，可為用戶提供在社交網路（包括 Facebook）上收集的數百萬則廣告。 Dropispy 憑藉其非常先進的搜尋工具，使電商能夠找到獲勝的產品。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio 有一個連結的限制，LINKTUBE 永久解決了這個問題並允許在 INSTAGRAM BIO 中添加多個連結。 LinkTube 是您的個人化登陸頁面，可輕鬆提高所有內容的流量、可見度和參與度。 最終，LinkTube 是一個一鍵式網關，可讓您的所有內容推動大量操作，例如YouTube 影片的觀看次數、帶來電子郵件訂閱、部落格的頁面瀏覽量、推動網路商店的銷售或增加社交媒體的關注者。 LinkTube 上引人入勝的登陸頁面使您在所有線上平台上更容易被發現，從而進一步導致線上覆蓋範圍的顯著增加。 透過這種方式，LinkTube 有助於為您的社交管道吸引更多眼球...
Curator
curator.io
Curator.io 是一個免費的、可品牌化的社群媒體聚合商，在加州和雪梨設有辦公室。 Curator 將您的媒體管道匯集到一個可嵌入任何地方的引人入勝的串流中。
Trendsmap
trendsmap.com
Trendsmap 分析並顯示即時本地 Twitter 趨勢。 我們提供各種個人和企業產品和解決方案，例如分析、儀表板、資料來源和視覺化。 範例用途包括： - 趨勢監測 - 社群媒體管理 - 敏捷行銷 - 內容策劃 - 內容行銷 - 品牌管理 - 危機管理 - 內部通訊 - 事件儀表板 - 數據饋送 - 一次性報告 - 廣播或發布圖形 - 視覺化和動畫
Dubb
dubb.com
Dubb 成立於 2018 年，是一個視訊銷售系統，為企業用戶提供一個發送個人化、可追蹤影片的平台。該公司總部位於洛杉磯，由行銷自動化、人工智慧和機器學習領域的資深技術專家創立。 Dubb 平台具有行動應用程式、Outlook 外掛程式、網站、Slack 應用程式和 Chrome 擴充功能（與 LinkedIn、Gmail 等整合）。該公司成立的前提是，每個人都應該有能力與他人分享智慧、視覺上引人入勝的內容，而不需要特殊的工具或技術技能。該公司的使命很簡單：改變人們使用影片進行商業交流的方式。故事在 dubb.com 上繼續。
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps 提供了促進 Twitch 頻道發展的最有效方法。透過消除與傳統觀眾機器人相關的複雜性，它有助於頻道的有機擴展。 以下簡要概述了 ViewerApps 如何改變您的 Twitch 形象： * 穩定成長服務 * 易於使用的儀表板 * 整合 Twitch 聊天機器人 * 可調式觀眾計數器 * 波動 * 無程序，無病毒 * 真實統計 * 24/7 實時支持
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒體參與度並在 Twitter / X 上發展您的業務 TweetAI.com 可以幫助您： * 單條推文：在幾秒鐘內激發您的下一條推文。 * 主題：激發您的主題。 * 回覆：使用我們的免費 Chrome 擴充功能，只需單擊即可激發您的回覆。 * 重寫器：重寫您的流行且常青的推文，以添加一點新意。 * 語氣：使用自訂語氣來搭配您或您的品牌的聲音。 從今天開始使用 Tweet AI，永遠不會用完接下來要發什麼推文的想法。
Ayrshare
ayrshare.com
Ayrshare 的 API 為社群媒體發布、管理和分析提供核心基礎架構。 Ayrshare API 負責管理社群媒體基礎設施，因此您無需這樣做。您的團隊可以專注於建立產品，而不是拼接和維護多個社交媒體平台。 發佈到 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Reddit、Telegram、TikTok、Google 我的商家和 YouTube。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Socinator
socinator.com
Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自動化： 社群媒體絕對有能力接觸到全球數百萬人。身為社群媒體行銷人員，您不希望每天有幾個額外的時間嗎？我們肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上眾多行銷人員中的一員，他們每天都在努力完成所有社群媒體任務，並且厭倦了執行重複性任務。 我們每天都要處理很多事情，無法與家人和朋友共度時光，特別是我們的工作不再是朝九晚五，任務清單不斷增加，清單越來越長，我們的工作量也不斷增加。 。 我們都在尋找一種對社群媒體產生更大影響的方法，特別是在更短的時間內。幸運...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厭倦了整天回答客戶同樣的重複問題？您是否厭倦了熬夜查看客戶的私訊？成千上萬的數據讓你時時腦力激盪？嗯，不用擔心了！我們已建立並從 Facebook 獲得了高級權限，因此您無需這樣做。當我們的應用程式已經這樣做時，為什麼要創建自己的應用程式還要經歷 Facebook 的拒絕流程或批准。我們簡單的拖放編輯器將讓您的機器人在幾分鐘內啟動並運行。 chatgpt 準備就緒，您只需提供 Open AI 帳戶中的 API 金鑰即可。我們提供最完整的 Facebook 和 Instagram 行銷工具服務。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一個自助式影響者行銷平台，它將品牌與社群媒體影響者聯繫起來以推廣其產品或服務。該平台提供了一個市場，品牌可以根據受眾人口統計、參與率和其他相關指標來瀏覽和選擇影響者。 Viralpitch 上的影響者經過驗證，該平台處理合作夥伴關係的所有交易和法律方面。透過利用影響者的影響力和可信度，Viralpitch 使品牌能夠吸引新受眾並推動其行銷活動取得成功。
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒體行銷人員生物創建工具中的鏈接 透過 Pushbio，您可以在一個地方展示您的產品、最新促銷、部落格文章、影片和社交媒體資料，讓您的受眾輕鬆發現並參與您的內容。
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一個自助影片分發平台。 Promolta 的專有技術可將您的影片分發到目標部落格、網站、遊戲、應用程式和社交網路上。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力於為該公司提供一個全面的系統，用於管理其品牌屬性、身份以及整個網絡和所有主要社交網絡（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的關係。 Brandle 的使命是成為社群媒體治理和網路形像管理的值得信賴的來源，並提供幫助每個企業管理、保護和保護其品牌的功能。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一項優質的社群媒體行銷和成長服務，可自動執行您的社群媒體活動，以提升您的線上形象。 Somiibo 在互惠關係的基礎上工作，它與其他用戶互動以從這些用戶那裡獲取社交訊號。 Somiibo 充當您的個人行銷機構，推廣您的線上品牌，協助您進行網路行銷過程。 Somiibo 由 Ian W. 於 2017 年創立，目前擁有 3 名出色的員工來維持其營運！
Rav
rav.ai
RAV.AI 旨在利用人工智慧徹底改變影片編輯和發布。 RAV.AI是一項基於人工智慧的影片編輯服務，採用高度先進且專業的影音處理技術，讓您的影片具有專業美感。 該平台允許用戶上傳原始影片片段，並立即提供經過專業編輯的影片。 該應用程式最受歡迎的功能之一是用戶能夠使用另一個影片作為靈感影片來編輯其影片。使用者可以重新提交帶有評論的修訂，直到他們對項目 100% 滿意為止。 RAV.AI 編輯包括配樂、視覺效果、文字圖形、過渡和視訊節奏。用戶可以分別上傳影片、音訊、圖片文件，為創作提供無限可能。 RAV.AI 不僅是一個編輯服務，而且是一個完整的社群媒體自動化平台。一旦獲得最終視頻，用戶...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai是一種創新工具，誕生於尖端人工智慧技術和Dream100 Engagement的強大策略的交叉點。用於使用人工智慧透過類似人類的評論與 Dream100（可以影響特定領域的 Dream 客戶的 LinkedIn 創作者）的 LinkedIn 貼文互動。由於缺乏信任，大多數 B2B 創辦人或服務提供者的冷 DM/郵件回覆率低於 1%。為了建立信任並將回應率提高到 30%，他們需要在推銷服務之前直接與夢想客戶或 Dream100 接觸。我們的軟體將每天手動參與的時間從 5 小時減少到 1 小時。
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram 創建了強大的工具，幫助音訊創意人員透過社群影片吸引其播客應有的受眾。聽力圖將您最好的音訊時刻轉化為引人入勝的聽力圖。 * 吸引新聽眾。 在製作了 1000 多個播客後，我們有信心為成功的促銷策略建立內容。我們的聽力圖經過精心設計，能夠脫穎而出並被分享。 * 迷人的設計。 應大眾需求，我們擴大了代理服務範圍。我們的設計師熟練地將當前的設計趨勢與您獨特的品牌融合起來，以展示您的音訊。留下更好的第一印象並吸引觀眾。 * 按照您的日程安排。 使用我們的自助應用程式快速輕鬆地建立和共享聽力圖。對於代理客戶，我們還提供當天服務以適應任何發佈時間表。
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo 是一家領先的 YouTube 數位代理商，與歐洲頂級品牌合作，迄今為止，共有超過 160 個品牌內容影片為其客戶產生了超過 5500 萬次自然觀看次數。我們與所有產業領域合作，包括快速消費品、遊戲、行動應用程式、玩具和非政府組織。 Wizdeo 的代理商和MCN 業務得到Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，這是一種專有的大數據工具，可追蹤和分析全球超過70 萬個頻道，其中包括1.7 萬個品牌頻道、5500萬個影片、4000 萬個用戶。 Wizdeo Analytics 為創作者和品牌提供自動和個人化的建議，以進一步發展其頻道的...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social 有助於增加您的曝光度並與 Instagram 上的新客戶建立聯繫。
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee 是一個基於網路的平台，利用眾包模式促進 Twitter、Facebook、StumbleUpon、Pinterest 和 Google+ 等網站的優質內容產生真正的社交媒體熱議。 基本想法是，您瀏覽用戶儀表板以查找有趣或有用的內容，在您的社交媒體帳戶上分享該內容以獲得積分。然後，您可以使用這些積分來提交您自己的要共享的內容。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
Fastory.io
fastory.io
Fastory 是一家尖端行銷技術公司，提供領先的行動優先行銷套件。此交鑰匙解決方案使企業能夠以創造性的方式吸引、參與和轉化對其業務重要的人員，從而提升其行銷活動水平。 打造有意義的行動優先體驗從未如此簡單，垂直影片標題、沉浸式遊戲和潛在客戶生成聊天機器人的增強，與傳統登陸頁面和促銷相比，轉換率高達兩倍。 Fastory.io 為行銷人員提供了一個重要的平台，可以輕鬆實現大量與社群媒體整合的促銷遊戲，並從中獲取價值。該解決方案自推出以來一直追求績效，提供了強大的工具來收集和分析數據，從而提高企業行銷情報，同時滿足其可見度、承諾和忠誠度的目標。
Engage AI
engage-ai.co
告別「好貼文！」、「感謝分享」和「喜歡你的內容！」等籠統評論。 Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。 Engage AI 由 OpenAI 的 ChatGPT 提供支持，為中小企業所有者和企業 BDM 提供生成式 AI 技術，以在 LinkedIn 上贏得更多機會。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder是最強大的影片行銷和發布自動化軟體，可以為您帶來來自多個平台的免費流量。視訊聯合是一種強大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有優點且沒有缺點的聯合平台。使用 VideoSeeder 從影片、社群媒體和 SEO 中獲得最大流量