其他社群媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
“該產品是做生意的好夥伴嗎？”一直被證明是確定用戶對其他社群媒體產品滿意度的關鍵因素。它反映了產品促進和增強業務運作的程度，培養使用者和產品之間的協作和互利意識。 此外，「易用性」是影響用戶滿意度的關鍵因素。使用者喜歡直覺的介面和簡化的功能，使他們能夠輕鬆地瀏覽產品，從而最大限度地提高生產力並最大限度地減少挫折感。 「支持品質」是用戶滿意度的另一個基本決定因素。及時有效的支援服務可以讓使用者放心，只要他們遇到挑戰或需要澄清，就可以隨時獲得協助。此因素大大提高了使用者對產品的信心和整體滿意度。 最後，「易於管理」透過確保與管理產品相關的管理任務簡單而高效，在使用者滿意度方面發揮著至關重要的作用。使用者重視簡化配置、客製化和維護流程的管理功能，使他們能夠專注於實現自己的目標，而不會出現不必要的複雜情況。 透過優先考慮這四個因素（業務合作、易用性、支援品質和易於管理），其他社群媒體產品可以優化用戶滿意度並培養用戶群的長期參與度和忠誠度。
提議新的應用程式
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款數位工具，可讓您在 Pinterest 上提升業務。 Pinflux 是電子商務、網站、部落格甚至社交網路不斷增長的流量來源。隨著 Pinterest 的發展，您可以使用 Pinflux 來尋找內容、自動執行任務並帶來大量流量。 Pinterest 的特點： * 尋找優質 Pin 圖和趨勢，為 Pinterest 表獲取免費且無限制的流量 * 創建並推廣多張牌桌，以吸引最優質的流量 * 自動安排 pin 和帖子 * 自動追蹤按讚、分享、追蹤者並建立 Pinterest 俱樂部以吸引更多訪客 * 取消追蹤您不追蹤的帳戶 * 無需API即可快速輕鬆安裝 * 新增更多描述、...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一體化 TikTok 分析工具包。它幫助創作者發現趨勢、分析、優化和建立他們的TikTok和短視訊帳號。
Warfare Plugins
warfareplugins.com
社交戰可以幫助您讓觀眾以盡可能最好的方式分享您的內容 - 您希望分享的方式！
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一項將當前世界上所有流行的社交網路 API 整合為一個統一 API 的服務，以方便程式設計師使用。 SocialAll支援所有社群網路功能（識別、好友、訊息、發布、照片/影片）。我們不僅為開發者節省了大量學習API的時間，而且在API變更時也可以進行升級和維護。使用REST API協定（HTTP）與系統/應用程式通信，以便在任何系統/語言上輕鬆開發。 當 API 發生變化時，錯誤修復並快速更新。 所有社交功能都有小工具。 SocialAll還有關於一段時間內的使用者數量和請求數量的統計系統。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio 有一個連結的限制，LINKTUBE 永久解決了這個問題並允許在 INSTAGRAM BIO 中添加多個連結。 LinkTube 是您的個人化登陸頁面，可輕鬆提高所有內容的流量、可見度和參與度。 最終，LinkTube 是一個一鍵式網關，可讓您的所有內容推動大量操作，例如YouTube 影片的觀看次數、帶來電子郵件訂閱、部落格的頁面瀏覽量、推動網路商店的銷售或增加社交媒體的關注者。 LinkTube 上引人入勝的登陸頁面使您在所有線上平台上更容易被發現，從而進一步導致線上覆蓋範圍的顯著增加。 透過這種方式，LinkTube 有助於為您的社交管道吸引更多眼球...
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
UniLink
unilink.us
UniLink 是一款適用於 Instagram 企業和個人帳戶的解決方案，允許編寫更具吸引力的標題、添加多個連結並重定向目標受眾。 UniLink 可協助您建立可購物的登陸頁面並透過 Google 試算表接收訂單。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒體參與度並在 Twitter / X 上發展您的業務 TweetAI.com 可以幫助您： * 單條推文：在幾秒鐘內激發您的下一條推文。 * 主題：激發您的主題。 * 回覆：使用我們的免費 Chrome 擴充功能，只需單擊即可激發您的回覆。 * 重寫器：重寫您的流行且常青的推文，以添加一點新意。 * 語氣：使用自訂語氣來搭配您或您的品牌的聲音。 從今天開始使用 Tweet AI，永遠不會想不出接下來要發什麼推文。
Postwise
postwise.ai
Postwise 是一款由人工智慧驅動的解決方案，可用於製作完美的社群媒體貼文。 透過專門針對世界上表現最好的貼文進行培訓的尖端人工智慧，提高您在社群媒體上的參與度和影響力。 與成千上萬滿意的用戶一起體驗 Postwise AI 魔力的力量。
Curator
curator.io
免費為您的網站添加社交源的最簡單方法 Curator 是一個永久免費的社群媒體聚合器，可協助您收集和展示內容。 5 分鐘內即可設定您的 Feed。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 軟體的擁有者或被授權人。它是一種產品搜尋工具，可為用戶提供在社交網路（包括 Facebook）上收集的數百萬則廣告。 Dropispy 憑藉其非常先進的搜尋工具，使電商能夠找到獲勝的產品。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒體行銷人員生物創建工具中的鏈接 透過 Pushbio，您可以在一個地方展示您的產品、最新促銷、部落格文章、影片和社交媒體資料，讓您的受眾輕鬆發現並參與您的內容。
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps 提供了促進 Twitch 頻道發展的最有效方法。透過消除與傳統觀眾機器人相關的複雜性，它有助於頻道的有機擴展。 以下簡要概述了 ViewerApps 如何改變您的 Twitch 形象： * 穩定成長服務 * 易於使用的儀表板 * 整合 Twitch 聊天機器人 * 可調式觀眾計數器 * 波動 * 無程序，無病毒 * 真實統計 * 24/7 實時支持
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厭倦了整天回答客戶同樣的重複問題？您是否厭倦了熬夜查看客戶的私訊？成千上萬的數據讓你時時腦力激盪？嗯，不用擔心了！我們已建立並從 Facebook 獲得了高級權限，因此您無需這樣做。當我們的應用程式已經這樣做時，為什麼要創建自己的應用程式還要經歷 Facebook 的拒絕流程或批准。我們簡單的拖放編輯器將讓您的機器人在幾分鐘內啟動並運行。 chatgpt 準備就緒，您只需提供 Open AI 帳戶中的 API 金鑰即可。我們提供最完整的 Facebook 和 Instagram 行銷工具服務。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一項優質的社群媒體行銷和成長服務，可自動執行您的社群媒體活動，以提升您的線上形象。 Somiibo 在互惠關係的基礎上工作，它與其他用戶互動以從這些用戶那裡獲取社交訊號。 Somiibo 充當您的個人行銷機構，推廣您的線上品牌，協助您進行網路行銷過程。 Somiibo 由 Ian W. 於 2017 年創立，目前擁有 3 名出色的員工來維持其營運！
Rav
rav.ai
RAV.AI 旨在利用人工智慧徹底改變影片編輯和發布。 RAV.AI是一項基於人工智慧的影片編輯服務，採用高度先進且專業的影音處理技術，讓您的影片具有專業美感。 該平台允許用戶上傳原始影片片段，並立即提供經過專業編輯的影片。 該應用程式最受歡迎的功能之一是用戶能夠使用另一個影片作為靈感影片來編輯其影片。使用者可以重新提交帶有評論的修訂，直到他們對項目 100% 滿意為止。 RAV.AI 編輯包括配樂、視覺效果、文字圖形、過渡和視訊節奏。用戶可以分別上傳影片、音訊、圖片文件，為創作提供無限可能。 RAV.AI 不僅是一個編輯服務，而且是一個完整的社群媒體自動化平台。一旦獲得最終視頻，用戶...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo 是一家領先的 YouTube 數位代理商，與歐洲頂級品牌合作，迄今為止，共有超過 160 個品牌內容影片為其客戶產生了超過 5500 萬次自然觀看次數。我們與所有產業領域合作，包括快速消費品、遊戲、行動應用程式、玩具和非政府組織。 Wizdeo 的代理商和MCN 業務得到Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，這是一種專有的大數據工具，可追蹤和分析全球超過70 萬個頻道，其中包括1.7 萬個品牌頻道、5500萬個影片、4000 萬個用戶。 Wizdeo Analytics 為創作者和品牌提供自動和個人化的建議，以進一步發展其頻道的...
Ayrshare
ayrshare.com
Ayrshare 的 API 為社群媒體發布、管理和分析提供核心基礎架構。 Ayrshare API 負責管理社群媒體基礎設施，因此您無需這樣做。您的團隊可以專注於建立產品，而不是拼接和維護多個社交媒體平台。 發佈到 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Reddit、Telegram、TikTok、Google 我的商家和 YouTube。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您...
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一個自助式影片分發平台。 Promolta 的專有技術可將您的影片分發到目標部落格、網站、遊戲、應用程式和社交網路上。
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder是最強大的影片行銷和發布自動化軟體，可以為您帶來來自多個平台的免費流量。視訊聯合是一種強大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有優點且沒有缺點的聯合平台。使用 VideoSeeder 從影片、社群媒體和 SEO 中獲得最大流量
Socinator
socinator.com
Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自動化： 社群媒體絕對有能力接觸到全球數百萬人。身為社群媒體行銷人員，您不希望每天有幾個額外的時間嗎？我們肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上眾多行銷人員中的一員，他們每天都在努力完成所有社群媒體任務，並且厭倦了執行重複性任務。 我們每天都要處理很多事情，無法與家人和朋友共度時光，特別是我們的工作不再是朝九晚五，任務清單不斷增加，清單越來越長，我們的工作量也不斷增加。壓力水平。 我們都在尋找一種對社群媒體產生更大影響的方法，特別是在更短的時間內...
InstaPlug
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使用 InstaPlug 立即成為眾人矚目的焦點！創建免費、引人注目的 Instagram 小部件，像魔術一樣過濾您的動態，並將其轉變為引人注目的內容。快速、簡單、可靠！
Yarr TV
yarr.tv
透過我們的解決方案擴大您的社交媒體的覆蓋範圍：社交電視、社交媒體牆、小部件、聊天、競賽和民意調查，這將提高您的社交媒體參與度並發展您的業務。
elv.ai
elv.ai
我們結合人工智慧和訓練有素的人類主持人的力量，在社交媒體資料和網站上促進安全和文明的線上討論。人工智慧會自動偵測並隱藏有害評論，而人類版主則透過防止誤報來保障言論自由。我們帶來了一個複雜的社群管理工具，它不僅可以自動調節線上討論，還可以提供有關您的受眾及其情緒的見解。它將所有社群媒體資料和網站的社群管理整合到一處，提供社群的全面概覽。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳洲第一個社群媒體存檔工具，在建造時考慮到了政府合規性。 Brolly 在墨爾本創建，旨在提供簡單、創新的存檔解決方案，滿足合規標準，包括在澳洲儲存數據，因此您的記錄受到澳洲資料隱私法的保護。 良好的社群媒體參與意味著進行大量對話。如果您的組織透過其社交管道提供重要訊息，您應該記錄它們。 一旦您連接上，布羅利就會開始收集歷史和即時內容，因此您無需這樣做。透過 24/7 社交記錄管理在一處查看所有內容。 Brolly 使其易於匯出、受當地支援並且使用起來很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力於為該公司提供全面的系統，以管理其品牌屬性、身份以及整個網絡和所有主要社交網絡（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的關係。 Brandle 的使命是成為社群媒體治理和網路形像管理的值得信賴的來源，並提供幫助每個企業管理、保護其品牌的功能。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 為世界領先品牌提供可擴展的混合人工智慧和人工內容審核解決方案，使社群能夠發揮最佳水準。透過無縫過濾符合任何品牌規格的多媒體內容，確保從市場到虛擬世界的數百萬客戶獲得積極的用戶體驗。 WebPurify 使用人類內容審核團隊和人工智慧解決方案提供內容審核和審查服務。透過將 WebPurify 的 AI 工具與現場團隊結合，WebPurify 能夠為品牌提供最準確的內容審核：每週 7 天、每天 24 小時。無論您的業務需要什麼，我們都能為您提供解決方案。 WebPurify 的可擴展混合人工智慧和人工內容審核服務包括： * 髒話過濾和文字審核 * 影像審核 * 影片審查與審...
Panvy
panvy.com
Panvy 可以幫助您快速、輕鬆地發展您的 SMM 業務。 Panvy的團隊已經成功完成了多個領先市場的尖端SMM專案。今天，Panvy 讓您可以分享 Panvy 的成功，只需點擊幾下滑鼠即可獲得自己的線上業務，只需 5 美元。不要錯過今天開始獲利的機會。
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai是一種創新工具，誕生於尖端人工智慧技術和Dream100 Engagement的強大策略的交叉點。用於使用人工智慧透過類似人類的評論與 Dream100（可以影響特定領域的 Dream 客戶的 LinkedIn 創作者）的 LinkedIn 貼文互動。由於缺乏信任，大多數 B2B 創辦人或服務提供者的冷 DM/郵件回覆率低於 1%。為了建立信任並將回應率提高到 30%，他們需要在推銷服務之前直接與夢想客戶或 Dream100 接觸。我們的軟體將每天手動參與的時間從 5 小時減少到 1 小時。