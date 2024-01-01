其他零售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喀麥隆

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「其他零售軟體」通常是指支援零售營運各個方面的一系列軟體解決方案，但不屬於更普遍認可或專業的類別，例如銷售點 (POS) 系統、庫存管理或電子商務平台。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Salsify
salsify.com
Salsify 幫助 140 多個國家/地區的數千家品牌製造商、分銷商和零售商合作，在數位貨架上獲勝。該公司的產品體驗管理 (PXM) 平台使組織能夠集中所有產品內容、連接到商業生態系統並實現業務流程自動化，以便在每個銷售目的地提供最佳的產品體驗。了解瑪氏、歐萊雅、可口可樂、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家樂福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分銷商如何每天使用 Salsify 來提高效率，助力增長，引領數位化貨架。欲了解更多信息，請訪問：www.salsify.com。
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基於雲端的軟體解決方案，可將銷售提升到一個新的水平，提供個人化和線上支付選項，旨在讓銷售變得輕而易舉。利用我們可輕鬆共享、可自訂的報價、訂單、發票等！商家還可以利用內建工具收集數位簽章並追蹤進度，以便從一個統一平台高效管理銷售。可與一流的 POS 系統集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基於雲端的服務管理軟體，可協助您自動化修復流程。我們將 80% 的維修工作流程自動化，以便您可以縮短週轉時間、改善服務體驗並提高客戶滿意度。我們的智慧工作流程是基於系統中記錄的數百萬次維修，可協助您有效率地管理維修。 Apple 授權提供者將獲得 GSX（全球服務交換）API 整合的額外好處。在一個集中平台上處理物流、庫存、付款等，從而節省各個方面的時間。您的經理可以設定可自訂的工作流程、追蹤維修情況並使用自動填入功能輸入資料。 Fixablely 讓技術人員透過電子郵件或簡訊與客戶溝通，只需點擊幾下即可管理服務合約。透過可自訂的報告深入了解客戶和第三方訂單。組織可以透過...
Narvar
corp.narvar.com
超越“購買”按鈕。透過引人入勝的售後訂單追蹤、訊息和退貨體驗來培養忠誠的客戶。
ProjectsForce
projectsforce.com
無論您是與 Lowe's、Home Depot、LL Flooring 合作，還是經營獨立的安裝業務，ProjectsForce 都可以幫助您實現所有服務作業的自動化。它經過獨特設計，可與大型零售商集成，並且可輕鬆自訂以匹配您的日常工作流程，從而輕鬆簡化您的業務、節省時間、避免損失並提高客戶滿意度。它是滿足您所有業務需求的一站式商店，提供適合各種規模企業的獨特功能。該平台可實現服務營運自動化，從 Lowe's 和 Home Depot 取得每日資料更新，為團隊安排工單，計算勞動成本並提供即時更新。此外，透過多種集成，它使您能夠在一個螢幕上獲得所有必需的資訊。
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet 是一款針對便利商店/天然氣零售商、品牌商和分銷商的現代化綜合後台應用程式。
Finturf
finturf.com
Finturf 與需要 POS 融資解決方案的企業合作。該公司提供易於使用的網路平台，將店內客戶連接到廣泛的貸款網路。沒有融資解決方案的公司知道他們會錯過銷售機會，因為如果可以現在購買並稍後付款，許多客戶就會購買。 Finturf 讓規模較小的企業能夠輕鬆幫助客戶在結帳時嘗試找到貸款。
Delightree
delightree.com
Delightree 是一個一體化特許經營技術平台，專為希望在不損害品牌承諾的情況下擴大規模的新興特許經營企業而設計，使他們能夠輕鬆開設和管理門市。 Delightree 易於使用的技術使特許經營店能夠更快地開設新店、入職和培訓團隊、透過自動化實現卓越運營，並增加所有團隊之間的溝通和參與，從而實現一致的客戶體驗和特許經營業務成長。
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale 是一套批發買家和賣家的整合工具，旨在使 B2B 銷售盡可能方便用戶，同時又不犧牲功能和靈活性
Auror
auror.co
該零售商平台專注於提高安全性、生產力和獲利能力。 Auror 被數千家商店的領先防損團隊所使用。
PayRange
payrange.com
透過 PayRange，您可以為每個消費者接觸點提供終極體驗。接受行動支付只是一個開始。基於應用程式的服務為簡化營運、增加銷售和提高消費者忠誠度打開了新的大門。
EQL
eql.com
EQL 是一種端到端商務解決方案，可協助品牌為其熱門產品打造令人難忘的發布體驗，同時讓粉絲更輕鬆地獲得他們熱衷的產品。長期以來，電子商務技術無法滿足最熱門產品和體驗的需求。結果，機器人和不良行為者從真正的粉絲手中奪走了產品，網站崩潰，零售商面臨巨大的營運難題。 EQL 的專用解決方案讓品牌重新掌控一切。憑藉可無縫擴展以管理高強度網站負載的基礎設施、用於擊敗機器人的專有機器學習演算法以及對參與者的最大公平性，您的發布可以將客戶變成粉絲。自 2021 年 EQL 首次發布以來，我們已在 4,000 多次發布中幫助了超過 1,000,000 名首次獲獎者。我們為廣泛的行業提供服務，包括運動鞋、收藏品...
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一個軟體平台，為品牌提供支援服務，讓其獨立零售商參與符合品牌要求的數位行銷，透過品牌當地零售商的可信任管道吸引合適的消費者，從而推動更好的業務成果。借助 Promoboxx，通路經理和品牌行銷人員可以輕鬆組織和參與他們的零售商網路；透過當地零售商建立、管理並選擇性地資助有機和付費數位活動；然後報告並評估業務成果和 KPI。如今，品牌提供可用資產，但缺乏對零售商如何或是否使用這些資產的見解。相較之下，Promoboxx 透過豐富的、符合品牌要求的零售商行銷活動來增加額外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛蘭等超過 85 個領先品牌已使用 Pr...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是專為專業零售商、餐廳和 CPG 品牌打造的員工銷售激勵管理平台。 SparkPlug 直接與實體企業的 POS 系統集成，使實施和擴展激勵計劃的幾乎各個方面實現自動化。 SparkPlug 的激勵引擎、託管支出和貿易促銷管理工具使零售商和餐廳能夠為其第一線員工簡化和自動化供應商贊助的銷售激勵措施。