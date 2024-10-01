其他招募軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

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「其他招募軟體」通常指一類工具和平台，旨在簡化傳統申請人追蹤系統 (ATS) 和招募 CRM 軟體以外的招募流程的各個方面。這些工具通常可以滿足招募中的特定需求或利基功能，提供專門的功能來補充或擴展更廣泛的人力資源和招募軟體套件的功能。
提議新的應用程式
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Jobscan
jobscan.co
Jobscan 可以針對任何工作優化您的履歷，突顯招募人員需要了解的關鍵經驗和技能。
Superset
joinsuperset.com
Superset 讓大學能夠實現端到端校園安置的自動化，幫助雇主從全國各地的大學聘用年輕人才，並讓學生以民主的方式獲得機會。
Instahyre
instahyre.com
搜尋並申請 10000 多家頂級公司的職位。尋找 IT、軟體、銷售、行銷、營運、財務等領域的高薪工作。聘請頂尖人才。
Webbtree
webbtree.com
Webbtree 的搜尋工具箱可以無縫存取公開可用的資料。透過 Linkedin、GitHub、Stackoverflow、Xing、AngelList、Behance、Dribbble 和 Doximity 等平台接觸超過 5 億名候選人。此外，還可以使用 Webbtree 的 Chrome 擴充功能動態取得聯絡人並擴大人才庫。
Chadview
chadview.com
ChatGPT 面試助理：在技術面試期間獲得即時答案。 我們的分機會即時監聽您的 Zoom、Google Meet 和 Teams 通話，並立即回答任何問題。
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire 是一個以人為本的招募平台。它提供了一種強大而簡單的方法來做出高品質的招募決策、提高招募效率並提供卓越的候選人體驗。透過適應您的流程和技術堆疊的靈活系統來優化您的招募。節省時間、簡化工作、最大限度地減少手動輸入、識別瓶頸並在利害關係人之間輕鬆共享資訊。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款無程式碼且易於使用的聊天機器人建構器，可提高您的轉換率。透過 Joonbot，您可以立即引導、收集並向受眾推送訊息。一些用例： 獲得更多合格的潛在客戶 增加銷售 自動化客戶解決方案
Hireport
hireport.nl
排名第一的代理商門戶，可與您的 ATS 集成，輕鬆與招聘機構合作並更快地招聘。 -- HirePorts 的入口網站簡化了機構管理的各個方面，包括整合訊息傳遞、流程更新、機構分析和集中計費。需要更多的採購能力嗎？查看我們的代理市場。它讓您可以接觸 350 多個頂級機構，所有機構都在同樣的無藥可救、無報酬的條件下工作。受到 100 多個快樂人力資源團隊的信賴，包括 Schuberg Philis、Darktrace、Brand New Day、Sentia 和 BridgeFund。立即將 HirePort 連接到您的 ATS，輕鬆與您的招聘機構合作！
Giig Hire
giighire.com
Giig 的免費平台專為自由招募人員經營其業務而設計。我們提供免費的客戶關係經理；允許招募人員追蹤與他們合作的公司。免費的申請人追蹤系統；允許招聘人員管理他們管理的每個申請人的整個招聘流程。免費網站建立器；它允許自由職業招聘人員立即建立他們的公司網站，並提供他們自己的可共享的工作委員會，允許候選人直接申請他們的空缺職位。 www.giighire.com
Rectxt
rectxt.com
簡單而強大的簡訊軟體專為您的 ATS 打造。 Rectxt 是一種基於簡訊的即時訊息解決方案，可協助招募團隊更快地招聘，同時提供更好的候選人和招募人員體驗。
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer 是一個面向求職者的平台，可以智慧掃描職位描述並識別履歷中缺少的技能和關鍵字。將您的簡歷交給人類並擊敗機器人。
Jobpass
jobpass.com
Jobpass是第一個針對候選人的求職管理工具。無憂無慮的求職改變了一切！
iScalePro
iscalepro.com
量身定制的評估，具有完整的自動評估功能，可在幾分鐘內列出候選人名單 |透過 iScalePro 中的人才，輕鬆招募並擁有卓越的候選人經驗。
hiroscope
hiroscope.ai
在 hirscope.ai，我們不僅加快了招募流程，還使其變得更加聰明。我們的平台重塑了招募的各個方面，從制定職位描述到做出最終的招募決定。我們的平台利用人工智慧來預先篩選和縮小候選人範圍，確保只為您尋求的職位提供最優秀的人才。透過我們的自動化人工智慧面試，繁瑣的面試前階段得以簡化。我們為您騰出寶貴的時間來專注於公司的核心目標。
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap 是一款專為人力資源公司量身打造的尖端軟體平台，旨在簡化複雜的人力資源營運並提高組織效率。這一一體化解決方案管理人員配置流程的各個方面，從工作流程管理和候選人提交到客戶交互，所有這些都在一個直觀的介面中進行。 CrewSnap 的主要功能透過集中式工作流程管理簡化人員配置操作，消除雜亂的電子表格和低效率的通訊。它還包括一個由人工智慧驅動的自動履歷品牌工具，可確保候選人提交的一致性和效率。此外，定製品牌的客戶提交入口網站透過簡化審核和決策過程來增強客戶互動。
Algohire
algohire.ai
人工智慧驅動的履歷分析、溝通工具和篩選評估，專為招募團隊設計，以簡化招募流程。該技術可以評估候選人的履歷，促進有效的溝通，並管理初步測試。
Work Simplr
worksimplr.com
我們透過利用經過審查的美國學生按需人才庫來為企業完成工作，以虛擬方式、經濟實惠地完成入門級工作，保證滿意！
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io 是一個與 ATS 整合的平台，可使用基於技能的評估和任務更快地篩選候選人。
KampHire
kamphire.in
KampHire 是一個校園招募自動化平台，連結招募經理和安置經理，在單一平台上管理端到端校園招募。 > 自動更新校園/就業經理的聯絡方式 > 點擊即可發布職位 > 根據相關性智慧篩選申請 > 虛擬校園驅動 > 校園招募客製化 ATS > 雇主品牌
SpringRole
springrole.com
區塊鏈支援的專業檔案驗證和證明協議。
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai - 是一款由人工智慧驅動的智慧招募人員，可與候選人發起雙向語音對話。在談話過程中，Rootle 檢查候選人申請工作的興趣。借助 Rootle.ai，招募人員可以消除單調、重複和無聊的預篩選工作，因此他們可以專注於僅與感興趣的候選人進行接觸。 Rootle 將招募時間縮短了 10 倍，同時將成本降低了 80%。借助 Rootle.ai，招募人員可以使用相同的資源關閉更多職位。
Honeit Software
honeit.com
Honeit 是一個用於安排、篩選和分享面試見解的一體化面試平台。對話對於招募、聘用和研究至關重要，但面試是黑盒子。 Honeit 面試軟體將日程安排自動化、對話智慧和麵試協作結合在一起，幫助公司隨時隨地、更快地共同評估人才。
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire 是一款基於雲端的招募軟體，旨在幫助企業簡化招募流程。它提供了用於發布職缺、管理候選人申請、安排面試以及與招募團隊成員協作的工具。 Pitch N Hire 還與各種招聘委員會和社交媒體平台集成，幫助雇主接觸到更廣泛的求職者。該軟體提供候選人評估工具、自動通訊和報告分析等功能，以提高招募效率和效果。除了 ATS 的世界級功能之外，您還可以獲得功能豐富的面試和評估模組，該模組可讓您透過 QNA、MCQ、編碼問題以及內建視訊會議、即時協作、記分卡生成等功能來自訂評估更多的。 Pitch N Hire 被各種規模的公司使用，從小型企業到大型企業，涵蓋各個行業。
VideoCV
videocv.io
我們的人才篩選工具透過非同步視訊面試為您提供申請人的全面概覽。 VideoCV 可以讓招募人員在需要會面之前更好地了解候選人，從而節省至少 50% 的精力和時間。
TeamSense
teamsense.com
TeamSense 是一款以文字為主的考勤管理和大眾傳播平台，專為製造、建築、倉儲和物流領域的第一線工作者打造。 - 透過消除流程中的焦慮，最多可減少 70% 的未來電力缺席 - 透過在員工報告缺勤之前向員工展示他們的積分和出勤記錄，最多可將缺勤率減少 20%。 - 29 種語言的翻譯並且還在增加中！
Dropboard
dropboardhq.com
建立職位空缺並將其嵌入您的網站。候選人可以獲得用戶友好的體驗，並且可以在不被重定向到其他地方的情況下進行申請。 Dropboard 經過精心設計，旨在讓您的招募流程更簡單、更有效率。
headcount365
headcount365.com
Headcount365 取代了基於電子表格的招募營運流程，消除了維護準確的員工人數計畫所需的工作和會議。招募領導者擁有確保按時招募的工具，而財務和人力資源部門可以減少或消除維持人員追蹤和支出所需的勞動力。
The Swarm
theswarm.com
Swarm 允許公司利用自己的集體網路進行招募、銷售、籌款等。不要冷淡，在 The Swarm 上將團隊和利益相關者的聯繫聚集在一起，建立溫暖的關係，並更有效地發展。請記住，您的下一次招募和最熱情的銷售前景僅一步之遙！在 theswarm.com 上免費註冊並開始使用
Chattr
chattr.ai
人力資源自動化軟體使小時工招聘成為您一天中最輕鬆的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
徹底改變您的招募流程：更聰明、更快、更好。在快節奏的科技產業，儘管招募人員是公司和候選人之間的關鍵紐帶，但他們經常被忽視。從制定引人注目的職位描述到尋找候選人並與客戶分享，招募人員還有很多工作要做。而且工作還不止於此——他們還必須安排面試，並在整個過程中與候選人保持不斷的溝通，並在錄用後提供後續甚至加入後的回饋。為公司找到合適的候選人並不是一件容易的事，需要投入大量的時間和精力。我們了解招募人員面臨的挑戰，並致力於提供簡化招募流程所需的工具和支援。 Tacitbase 是一款以人為本、技術驅動的招募軟體，旨在協助 A+ 招募人員。無論您是在公司內部還是在代理商工作，都可以讓您的生活更輕鬆、更有...
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
Hireguide
hireguide.com
Hireguide 是一個面試智慧平台，旨在透過提供轉錄、影片和培訓工具來協助招募流程。它提供了一個面試大綱產生器，可以根據應徵職位產生結構化的面試大綱，包括推薦的技能、面試問題以及關於尋找理想候選人的提示。 這些可自訂的面試範本可以輕鬆地與招聘經理或整個組織共享。該平台還包括訪談錄音功能，可與 Zoom、Teams 和 Google Meet 等熱門視訊會議工具搭配使用。 只需點擊一下，就可以自動捕捉關鍵時刻，該平台提供可共享的影片、可搜尋的文字記錄以及有關面試的人工智慧見解。 該平台與申請人追蹤系統同步筆記，並允許在招募團隊或組織內輕鬆共享回饋。招募品質訓練有素的採訪員。 它還旨在...