其他招募軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 根息

Hireguide

hireguide.com

Hireguide 是一個面試智慧平台，旨在透過提供轉錄、影片和培訓工具來協助招募流程。它提供了一個面試大綱產生器，可以根據應徵職位產生結構化的面試大綱，包括推薦的技能、面試問題以及關於尋找理想候選人的提示。 這些可自訂的面試範本可以輕鬆地與招聘經理或整個組織共享。該平台還包括訪談錄音功能，可與 Zoom、Teams 和 Google Meet 等熱門視訊會議工具搭配使用。 只需點擊一下，就可以自動捕捉關鍵時刻，該平台提供可共享的影片、可搜尋的文字記錄以及有關面試的人工智慧見解。 該平台與申請人追蹤系統同步筆記，並允許在招募團隊或組織內輕鬆共享回饋。招募品質訓練有素的採訪員。 它還旨在...