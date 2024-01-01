其他公關軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
本部分包含與公共關係相關的產品，這些產品並不完全適合 G2 Crowd 上的現有軟體類別。公共關係涵蓋多種工具，包括支援廣泛公關和媒體策略的工具，例如公關分發軟體和用於簡化內容工作流程的內容管理平台。然而，也有一些旨在幫助記者和媒體機構的工具經常被低估。這些工具有助於完成各種任務，包括為記者的詢問提供可靠的答案、建立媒體報道組合以及監控公關活動。它們有效地解決了公共關係工具包中的空白。 在任何公關策略中，公共關係工具都扮演著至關重要的角色。從基礎方面開始至關重要，例如了解您的買家角色並為他們量身定制引人入勝的新聞稿。這些基本原則構成了堅實的公關策略的基石。
提議新的應用程式
Press Kite
presskite.com
創建精美的新聞資料袋，並使用 Press Kite 輕鬆獲得媒體報導。
Screeners.com
screeners.com
Screeners 為審閱者提供了他們所要求的東西：一個用於預覽預發佈內容的單一、安全、無麻煩的目的地。篩選人員可以讓公關團隊騰出時間做他們最擅長的事情——製造轟動效應並確保殺手級報道。花時間與審閱者建立關係，而不是尋找遺失的密碼、匯入使用者或解決播放問題。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一個免費平台，可協助記者在撰寫報導時與主題專家（以及代表他們的公關）聯繫和合作。在我們的私人網路中，記者可以提出問題，審查多個推介，並在您有需要時將對話靜音。 Qwoted 會自動建立您的作品集，您可以在 Qwoted 個人資料中了解您的受眾是誰、查看您的作品的影響力並衡量您的影響力。公關人員和自我代表消息來源還可以利用 Qwoted 透過我們的應用程式內訊息功能消除噪音並向記者推銷。
Rolli
rolliapp.com
Rolli 發布了第一個也是唯一一個 Newsroom as a Service™，為記者提供尖端工具來獲取經過驗證的專家和新聞事件。
RepTrak
reptrak.com
RepTrak 是唯一一款能夠 360 度了解動態品牌聲譽景觀的軟體平台（這對您的公司來說是獨一無二的），為您的 CCO 和傳播領導者提供重要的見解。它提供了一個全面、一體化的儀表板，使領導者能夠衡量、監控和管理公司的認知方式。
ClipSource
clipsource.com
Clipsource 的媒體中心是唯一專為簡化媒體和娛樂產業的新聞和內容分享而設計的公關分發平台。這個一體化解決方案可讓您輕鬆向所有重要聯絡人和利害關係人分發豐富的新聞以及影像、視訊、節目目錄和時間表更改，從而幫助您確保電視節目、電影和書籍的更多報導。多種共用選項 透過 Media Center，您可以獲得以您想要的方式建立和分發所有內容的工具。在您的個人媒體中心、透過電子郵件、API 或在一個統一的工作流程中的社交管道上建立和分發新聞稿、新聞或其他富媒體。管理您所有的重要聯絡人 我們讓您輕鬆組織、分組並向所有重要聯絡人和利害關係人分發安全內容。管理記者和影響者的訪問申請，並在電子郵件地址不活...
Whitefriar
whitefriar.com
透過一個儀表板獲得一級出版物的推薦。您可以利用我們的整合平台簡化您的公關工作，確保您的故事輕鬆到達頂級媒體。
Linkby
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透過我們的每次點擊費用 (CPC) 和每千次曝光費用 (CPM) 驅動的效果解決方案，增強您的品牌新聞並與優質發布商建立聯繫。 透過向世界上最優質的出版品牌發送按點擊付費的新聞稿，讓您的品牌出名。
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero 獲取所有這些資訊並為您創建一個託管的新聞資料袋，記者可以在其中找到他們需要撰寫的有關您的所有資訊。
OnFrontiers
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