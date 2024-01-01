其他公關軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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Clipsource 的媒體中心是唯一專為簡化媒體和娛樂產業的新聞和內容分享而設計的公關分發平台。這個一體化解決方案可讓您輕鬆向所有重要聯絡人和利害關係人分發豐富的新聞以及影像、視訊、節目目錄和時間表更改，從而幫助您確保電視節目、電影和書籍的更多報導。多種共用選項 透過 Media Center，您可以獲得以您想要的方式建立和分發所有內容的工具。在您的個人媒體中心、透過電子郵件、API 或在一個統一的工作流程中的社交管道上建立和分發新聞稿、新聞或其他富媒體。管理您所有的重要聯絡人 我們讓您輕鬆組織、分組並向所有重要聯絡人和利害關係人分發安全內容。管理記者和影響者的訪問申請，並在電子郵件地址不活...