其他辦公室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「其他辦公室軟體」類別包括在專業或商業環境中使用的各種生產力工具和應用程序，但不屬於文字處理程序、電子表格或演示軟體等傳統類別。
提議新的應用程式
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO 是一個人工智慧驅動的平台，利用高階語言模型的功能來幫助使用者產生高品質且情境相關的文字。它簡化了內容創建過程，並利用人工智慧語言模型的強大功能來實現各種應用程式。
Sider
sider.ai
Sider 4 提供與多個 AI 機器人的群聊，以減少 AI 生成錯誤的發生。
PDF.ai
pdf.ai
與任何文件聊天 - 從法律協議到財務報告，PDF.ai 讓您的文件栩栩如生。您可以提出問題、取得摘要、尋找資訊等等。
TransferNow
transfernow.net
TransferNow 是發送或接收每次傳輸高達 100 GB 的（大）檔案的最簡單方法。
Diffchecker
diffchecker.com
Diffchecker 將比較文字以尋找兩個文字檔案之間的差異。只需貼上您的文件並單擊查找差異即可！
Parafrasear
parafrasear.org
線上文字釋義對於需要快速撰寫文章而無需從頭開始重寫所有內容的內容作者來說是理想的選擇。對於想要確保不抄襲的部落客來說，重寫文字也很有用。
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide 是具有 PowerPoint 外掛程式的幻燈片搜尋和庫解決方案。無需離開 PowerPoint 即可存取所有幻燈片、圖像和影片。 TeamSlide 檢查您的簡報的版本控制，並在有過時的投影片時提示您。將 TeamSlide 無縫連接到 SharePoint、Box、OneDrive、Google Drive 或任何其他內容管理系統。透過 TeamSlide 的幻燈片庫功能最大限度地發揮內容的價值並建立更好的簡報。
Zoho Office Integrator
zoho.com
你有這個應用程式。我們有編輯。 正在尋找文件編輯器來實現您的下一個偉大夢想？嘗試 Zoho Office Integrator — 一種將 Zoho 世界一流的 Office 編輯器整合到您的 Web 應用程式中的簡單、安全的方法。
Cloudlayer
cloudlayer.io
HTML 到 PDF 的轉換。 PDF 和圖像產生器 API 可讓您利用 HTML 的強大功能。使用熟悉的工具和框架建立動態且豐富的文件。
RightFind
copyright.com
使用 RightFind 進行文件交付 - 在您需要的時間和地點在任何裝置上交付單獨的文章。
Snappii
snappii.com
Snapii 是一個基於雲端的平台，用於快速行動應用程式開發，如果僱用開發人員從頭開始編寫應用程式程式碼，我們可以在幾週內（而不是幾個月）設計、開發和部署功能豐富的企業級和安全業務應用程式。您將節省數千美元！
PassKit
passkit.com
PassKit 讓各種規模的企業都能利用 Apple 和 Google 皮夾的潛力。我們的解決方案包括三個支柱： 1 - PassKit Portal：一個基於 Web 的應用程序，充當您的指揮中心。 2 - 擴展和整合：從電子郵件分發到 Zapier 連接，我們都能滿足您的需求。 3 - 開發人員套件：解鎖以業務為導向的 API 和軟體套件，使您能夠建立自訂解決方案。
Binder.so
binder.so
Binder.so 是 Docsend 的現代替代品，可協助企業透過即時追蹤和分析、一流的功能以及永久免費計劃安全地共享文件。文件控制：基於連結的安全性文件共享，具有可自訂的權限和安全性設定。即時追蹤：分析誰查看文件、何時查看以及他們的參與程度。內容管理：用於組織、更新和管理共用文件的集中儀表板。回饋與協作：文件內、電子簽名和 CRM 系統整合。自訂示範：用於文件共享的自訂品牌空間和 URL。安全性和合規性：符合業界標準的高階保護。整合：與流行的 CRM 和通知平台以及自訂 API 相容。寬文件格式支援：接受各種文件類型，例如 PDF、PowerPoint 和 Word 文件。行動存取：跨不同...
VerifactAI
verifactai.app
一鍵驗證事實並提高內容準確性。 專為想要提高內容準確性而無需長時間進行手動事實檢查的內容作者和行銷人員而設計。
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock 是一種創新的人工智慧解決方案，旨在保護個人免受垃圾電話和電話詐騙的侵害。我們先進的人工智慧網守可以智慧地篩選來電，對其合法性進行分類，並採取適當的措施來保護使用者。主要特點： 人工智慧呼叫篩選：自動識別並阻止潛在的詐騙電話。語音代理驗證：使用秘密短語驗證來增強安全性。用戶通知：提醒用戶可疑但看似真實的電話，確保他們收到通知而不會受到詐騙的困擾。設定簡單：易於整合和使用，以最少的使用者介入提供即時保護。好處：安心：減輕壓力和對電話詐騙的擔憂。增強的安全性：保護個人資訊並防止財務損失。使用者友善：專為易於使用而設計，特別是針對更容易遭受詐騙的人群。
DocPro
docpro.com
透過無限積分和逐步指南來取得您所需的所有法律合約和商業文件。 DocPro 擁有超過 2,500 個經過律師審核的模板，可輕鬆自訂以滿足您的需求並保護您的利益，為您節省時間和金錢。 DocPro 擁有一個全面的庫，可協助您找到經營業務所需的正確文件。您也可以請求新範本。我們已將我們的產品升級為無限終身優惠。這意味著您將獲得無限數量的文件學分！訪問律師審閱的文件和法律合同，並根據您的需求進行客製化。我們的律師擁有 20 多年的經驗，我們受到 48,000 多名會員的信任。透過 DocPro，您可以找到適合您特定情況的法律表格、專業和商業範本。 DocPro 榮獲 2021 年 GoGlobal ...
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt 是一款智慧且可靠的文件瀏覽器，能夠瀏覽 PDF 和 Word 文件、理解其內容並以用戶理解的任何語言給出清晰的解釋。只需上傳您的文件，無論複雜程度如何，BuildPrompt 都會快速分析和解釋文檔，然後無論多麼具體，BuildPrompt 都會利用 AI 的力量產生準確且資訊豐富的回應。
FragDasPDF
fragdaspdf.de
只需詢問任何 PDF 問題即可。從合約到財務報告，FragDasPDF 使文件變得栩栩如生。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。與您的 PDF 交談。從合約到說明手冊。 FragDasPDF 使其易於理解。
Feedefy
feedefy.com
收集產品使用者回饋的最聰明、最簡單的方法。 30分鐘搞定，高效，超漂亮！
Officeluv
officeluv.com
OfficeLuv 透過一個平台集中辦公室訂購，打造更快樂、更有效率的工作場所。 OfficeLuv 擁有數十家供應商和數千種產品，可整合您的所有訂單，幫助辦公室管理團隊訂購用品和雜貨、管理供應商、收集員工見解並分析辦公室支出。
DocsAutomator
docsautomator.co
將您喜愛的應用程式中的資料轉換為 PDF 和 Google 文件 - 無需編碼。 DocsAutomator 與 Airtable、Zapier、Glide、Noloco、ClickUp 等原生整合...
Redactable
redactable.com
Redactable 是一種基於雲端的文件編輯工具，可協助組織有效率且安全地刪除 PDF 文件和其他文件類型中的敏感資訊。與傳統的手動方法相比，這種由人工智慧驅動的解決方案簡化了編輯流程，可顯著節省時間並增強資料保護。 Redactable 專為企業、律師事務所、政府機構和任何處理敏感文件的組織而設計，可解決與傳統編輯技術相關的挑戰。它消除了使用標記或基本 PDF 編輯工具等手動方法經常遇到的不完整編輯的風險，這可能會使敏感資料容易暴露。 Redactable 解決了手動編輯過程中經常被忽略的兩個關鍵問題。首先，它解決了使用PDF標記軟體在敏感資訊上放置黑框時出現的資料刪除不完整的問題——這種...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai 是一款軟體工具，旨在幫助企業快速產生專業級文檔，包括報告、提案、銷售宣傳等，重點在於準確性和高效的即時協作。 特徵： * 快速文件建立：在幾分鐘內產生報告、提案和銷售推廣等業務文件。 * 高準確度：確保正式信件和其他商業文件的 100% 準確度。 * 即時協作：使團隊能夠順利地協同工作，減少電子郵件鍊和混亂。 * 產業提示：可針對特定產業客製化後端提示，以獲得更精準的結果。 * 程式碼片段產生：可用於為各種專案建立詳細的程式碼片段。 * 部落格文章撰寫：協助以詳細和正式的準確性撰寫引人入勝的部落格文章。 * 產品描述產生：幫助創建準確且詳細的產品描述。 * 自訂模型建...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
當會議的與會者沒有出現時，會議提醒會向他們發出通知。每次他們遲到時，請手動向他們發送電子郵件，以節省您的時間。只需在您的 Google 日曆中安裝 Google 插件，然後讓會議提醒即可完成剩下的工作。
Waitlist
getwaitlist.com
等待名單是一個用於啟動具有內建建議的預發布等待名單的工具。讓您的用戶推薦他們的朋友並進入候補名單。我們提供可自訂的無程式碼小部件和 API、電子郵件自訂、透過 Zapier 與其他 5000 個應用程式集成，以及一整套其他功能來加速您的發布。