其他行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 克羅埃西亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
其他行銷產品的使用者滿意度的主要驅動因素是「該產品是開展業務的良好合作夥伴嗎？」、「易於管理」、「易於使用」和「支援品質」。這些因素透過演算法來識別，該演算法對最有可能預測該類別中的使用者滿意度的屬性進行優先排序。
提議新的應用程式
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。 WhatsTool 團隊專注於為 WhatsApp 和在 WhatsApp 上開展業務或行銷的小型企業建立工具。我們正在建立更多像 WhatsSave 這樣的應用程序，幫助企業保留新的號碼以利用它們來實現成長。
elink.io
elink.io
使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
Short.io
short.io
Short.io 是一個自訂網域 URL 縮短器。創建、自訂和共享品牌短連結。使用一些高級功能，例如國家/地區/行動定位；設定 UTM 標籤、連結過期/隱藏；為開發者申請API；享受免費電子郵件和線上支援。您還可以使用“團隊”選項來管理與同事的短連結。還可以與 Google Analytics、GTM、Segment、Zapier 和 Facebook Pixel 整合。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受眾研究。發現值得解決的問題，快速驗證它們，並從線上社群找到您的第一批客戶。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking -...
Viral Loops
viral-loops.com
透過推薦計畫擴大您的受眾群體，讓客戶和訂閱者推薦朋友並自動獎勵他們，無需代碼。基於範本 我們為您準備了受 Dropbox、Airbnb 和 Mailchimp 等優秀公司啟發的活動範本。即插即用。無程式碼 從設定到監控，您的行銷活動無需任何程式碼即可運行和執行。完全可自訂 在您的電子郵件和網站中設計並嵌入推薦小部件，為人們提供用於共享的推薦連結。每個元素都可以透過視覺化編輯器進行自訂。詐欺偵測 讓垃圾郵件發送者和騙子遠離。我們的詐欺偵測系統將幫助您識別威脅並維持高品質的推薦，同時為您節省不公正獎勵的資源。總部設在加拿大
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
QApop
qapop.com
QApop 將幫助您利用 Quora 作為行銷管道。 With your marketing tool, you can: - Discover the best questions on Quora - Let AI helps you to answer questions in minutes - Track non-answered questions with hundreds of views Quora is a great additional marketing channel whether you focus on paid acquisitions or content...
Radio.co
radio.co
輕鬆創建、管理和發展您的網路廣播電台 - 一切都透過您的瀏覽器進行。是的，創辦廣播電台可能很棘手。但 Radio.co 已經建構了最直覺、最強大的廣播廣播平台。所以您無需再擔心。曾經。由於我們負責所有技術事宜，因此您可以專注於建立和發展您的電台。 Radio.co：這就是創建廣播電台的方式。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
Chainfuel
chainfuel.com
借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
Eredom
eredom.com
歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
Revue
getrevue.co
Revue 是一種內容行銷工具，可協助使用者透過電子郵件向追蹤者通報最有趣的文章和各種內容
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
BrandBucket
brandbucket.com
原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。取得相符的 .com 和徽標，以及我們團隊的免費品牌建議。
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier 是一款一體式 WhatsApp 行銷工具，可讓您使用 WhatsApp Cloud API 透過以下方式聯絡 WhatsApp 上的客戶：1. 大量行銷廣播訊息，2. 交易通知訊息。只需使用我們簡單的入門流程透過 API 設定您的電話號碼，即可開始使用！無需編碼知識。
Intellifluence
intellifluence.com
高成本和過度強調名人代言阻礙了成長型企業體驗影響力行銷的好處。 Intellifluence 讓您能夠直接與影響者溝通並在一個地點管理互動，而無需發送電子郵件。透過您真正負擔得起的影響者行銷解決方案來增加您的銷售額。品牌可以從多種經濟實惠的計劃中進行選擇，這些計劃提供簡單而強大的影響者行銷功能，使行銷活動快速輕鬆地開展。每個計劃都使品牌能夠從我們龐大的、具有不同受眾規模的值得信賴的影響者網絡中受益。有影響力的人可以免費加入並獲得免費產品和/或現金以換取他們的評論。
RocketLink
rocketlink.io
將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat 是基於官方 WhatsApp API 建構的電子商務 WhatsApp 行銷自動化解決方案。該平台還在 WhatsApp 上提供 CRM 和客戶服務平台，以便透過 Whatsapp 更好地進行銷售和客戶支援管理。 BusinessChat 主要功能： - Whatsapp 批量行銷活動- 透過WhatsApp 為Shopify、salla 和Zid 提供廢棄購物車自動化- Whatsapp 聊天機器人 - WhatsApp 多代理收件匣BusinessChat 免費工具和資源： - WhatsApp 小工具- WhatsApp 連結產生器- WhatsApp 行銷模板
Hidemyacc
hidemyacc.com
多重登入反偵測瀏覽器 - 在 01 裝置中建立具有不同設定檔的無限帳戶，而不是使用多真實裝置或虛擬機
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 縮短器，旨在保護使用者免受流量損失、外部連結損壞和利潤損失的影響。
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
電子郵件檢查器工具基於 SMTP，提供最高的準確性和其他有用資訊來驗證/驗證任何和所有電子郵件地址。請輸入電子郵件地址並按一下「驗證」以查看電子郵件檢查器工具的具體工作原理。每天免費測試最多 10 個電子郵件地址。
Nexweave
nexweave.com
Nexweave 透過在整個客戶旅程中提供超個人化圖像、GIF、互動式視訊網頁，幫助企業提高參與度和轉換率。超過 1500 個銷售和行銷團隊相信我們可以滿足他們的電子郵件、WhatsApp 和登陸頁面個人化需求。
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是領先的 GenAI 原生對話智慧平台，可協助企業發現客戶對話深處隱藏的見解、機會和風險。 Pathlight 是第一家充分利用大型語言模型 (LLM) 的力量來審查每一次客戶對話並以人類級別的準確性揭示隱藏見解的公司。透過將複雜的客戶互動提煉為可操作的、高層次的見解和趨勢，我們使企業及其領導者能夠深入了解其團隊與客戶之間發生的第一線情況，使他們能夠充滿信心地做出快速、大膽的決策。
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。
Viloud
viloud.tv
Viloud 是最簡單的線上影片平台，用於建立、串流您自己的直播、線性和點播電視頻道並從中獲利。其技術允許用戶透過網站、行動應用程式或 Roku 或 Apple TV 等 OTT 平台的嵌入式或第三方播放器播放頻道。 Viloud 非常適合希望以即時線性方式輕鬆串流內容的廣播公司、行銷團隊、視訊內容所有者和創作者。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是一款基於人工智慧的一體化工具，可獲得品牌的詳細資訊。行銷自由工作者、代理商和企業家可以使用 Branalyzer 獲取有關網路上正在發生的事情的深度資訊。您的競爭對手在反向連結上花了多少錢？他們的轉換率、平均訂單價值和收入是多少？他們主要的 SEO 指標是什麼？不要在不同的工具上浪費時間和金錢。深入分析您的品牌和競爭對手，以提高您的線上形象。 Branalyzer 擁有多種工具來深入分析您的品牌和競爭對手，以提高您的線上形象。 Branalyzer 主要功能： ✔️品牌概要：品牌產業、員工、國家、類別、描述等 ✔️業務 KPI：預估流量、平均訂單價值、轉換率、收入、...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP 是一種低成本的 SERP API，為 SEO 應用和服務提供乾淨、準確的 Google SERP 數據。 VALUE SERP 是一種低成本的 SERP API，為 SEO 應用和服務提供乾淨、準確的 Google SERP 數據。
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP 是適用於 Google 的易於使用、大規模的 SERP API。 Scale SERP 沒有吞吐量限制，可以輕鬆大規模查詢 SERP 結果。與數百家使用 Scale SERP 的客戶一起獲得一致的 Google SERP 數據，而無需網頁抓取工具和手動規則的維護開銷 - 並且大規模。
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast 提供終極的高級工具和服務套件，以提供優質的廣播體驗
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款由人工智慧驅動的內容創建工具，可簡化產生高品質聯盟內容的過程。只需點擊幾下，您就可以創建引人入勝的產品評論、引人入勝的綜述和資訊豐富的部落格文章，與您的聯盟行銷工作無縫整合。 Gizzmo 的與眾不同之處在於它能夠自動化整個 SEO 優化過程。我們的先進演算法分析關鍵字、產生相關內容並針對搜尋引擎排名進行最佳化。現在，您可以讓 Gizzmo 處理 SEO 方面的工作，同時您可以專注於創建可推動轉換的引人注目的內容，從而節省寶貴的時間和資源。 Gizzmo 必須提供以下功能： - 人工智慧驅動的內容創建：我們先進的人工智慧演算法可以輕鬆產生高品質的聯盟內容。撰寫引人注目的產品...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink 是 Instagram 的微型網站開發服務。它將允許您在一頁上添加與您溝通的所有方法。您可以將此連結新增至您的 Instagram 簡介。現在，您的受眾將能夠透過訊息軟體、社交網路快速聯繫您，並直接從 Instagram 獲取更多資訊。 Hipolink 有一個許多人都可以使用的免費計劃，但要充分利用該服務，您需要啟動個人或商業計劃。我們為您準備了一份禮物： HUNT 是一個促銷代碼，可啟動 14 天的最高資費 您可以在價格和計劃頁面上使用它 註冊服務 Hipolink.net
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind 是完全可自訂和免費編碼小部件的領先提供者之一，這些小部件可以在幾分鐘內整合到任何網站上！一些最受歡迎的小部件包括： RSS Facebook 小部件 Twitter 小部件 YouTube 小部件 Google 日曆小部件等等。還有什麼？您可以開始 14 天免費試用 - 無任何附加條件。
SummarAIze
summaraize.com
10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
Growth Champ
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Growth Champ 是一款社群媒體優化套件，可讓用戶管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社群媒體影響力。
Shared Domains
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主頁反向鏈接 獲得有價值的主頁反向鏈接，每年 50 美元起 我們一直在尋找以低成本獲得最有價值的反向鏈接的最佳方法，以對我們的網站進行排名。換句話說，只需 150 美元，您就可以獲得價值 2000 美元域名的反向連結。售後市場是一項為連結放置提供現成插槽的服務。這項服務最酷的一點是，您可以快速獲得連結（24 小時內，不包括週末），但您只能在購買後看到網域名稱（因為只有老虎機所有者才能看到網域）。
eKyte
ekyte.com
eKyte 是數位行銷管理的開創性解決方案。適用於企業行銷部門或數位代理商。初學者或有經驗的人。透過 eKyte，您的團隊可以為其數位行銷管道選擇策略並規劃活動。一鍵將計劃變成任務。控制生產、鼓勵協作並使用模型來提高生產力。發布廣告、傳播活動並整合結果。最後，它透過先進計算和人工智慧生成的客觀指標和有價值的提示來優化結果。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
Link Looper
linklooper.com
連結管理變簡單。 Link Looper 可協助您管理行銷連結並追蹤其成效。非常適合整個行銷團隊，從社群媒體經理到廣告營運。
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro 是一款功能強大的網路廣播平台，擁有智慧自動化系統、DJ 管理以及即時音訊串流和預定內容之間的無縫轉換，無論您是個人表演還是大型媒體，都可以幫助您保持直播狀態出路。創辦、管理和推廣您的廣播電台從未如此簡單。
Wriber
wriber.com
Wriber 是一款內容創建軟體，使用戶能夠使用人工智慧編寫有意義的內容。
LinkSpree
linkspree.io
用於優化網頁導航的可視化連結管理平台。 LinkSpree 使用視覺化儀表板從一個平台組織、存取和共享您的所有連結。借助私人、共享和公共儀表板，管理您喜愛的網站現在變得非常簡單，並且與客戶或同事共享它們也非常專業。
CoolTool
cooltool.com
CoolTool 是一個專有的洞察平台，包括企業調查引擎、隱式測試以及用於眼動追蹤和情緒測量的人工智慧網路攝影機技術。
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使產品公司能夠更快地進行更深入的用戶研究該產品允許產品團隊在參與者使用目標Web/應用程式/原型時透過視訊、音訊和螢幕共享收集見解透過UserStudy 的參與者小組可以快速招募參與者，以便團隊可以專注於產生見解
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
修復您的漏斗透過 Keap 擴展了 Infusionsoft 的基本功能，包括發送簡訊和通話。功能包括： * 雙向簡訊* 自動簡訊對話，以捕獲潛在客戶* 行銷活動產生器訊息* 可追蹤連結（點擊時將標籤應用於聯絡人） * 簡訊中的圖像和聯絡人卡片附件* 個人化* 廣播* 列出帶有基於標籤的結果的呼叫電話通話實現電話自動化* 35+ 行銷活動建立器增強漏斗機器人* iPhone 和Android 應用程式* 團隊成員支援* Facebook 主要廣告導入* Facebook 自訂受眾同步專為與Infusionsoft 獨家深度合作而設計（無zapier 內容）
RapidFunnel
rapidfunnel.com
利用由經驗豐富的行業領導者專為網路行銷打造的獨特技術，爆炸性地進行勘探和招聘。透過真實共享技術為您的銷售和招募提供動力；旨在增加溫暖的市場聯繫和轉化；在該領域進行了十多年的測試。目前，它正在壓垮世界級組織的銷售額。透過這個網路行銷工具，為您的領域提供競爭優勢，確定轉換之路。在傳銷工具的歷史上，您第一次可以即時查看有關整個領域正在做什麼的資料分析！這款傳銷應用程式以您的業務為品牌，並由 RapidFunnel 提供支持，讓每個人都專注於更好、更頻繁地分享公司故事。該說什麼、該發送什麼、他們需要的工具以及您成功所需遵循的具體步驟都會直接輸入到他們的智慧型手機中，從而增加溫暖的市場聯繫和轉換。它可以...
Intract
intract.io
Intract 是一個 Web3 分析套件，用於發展 Web3 專案和社群。 Intract 提供基於雲端的 Web3 行銷軟體，使專案和社群能夠透過資料支援的行銷洞察來獲取會員。我們的平台包括社群存取、服務和行銷管理產品，這些產品免費啟動並可擴展以滿足您的 Web3 成長需求 - 任何規模 - 前代幣或後代幣。 ✅ 鏈上分析 ✅ 代幣門控 ✅ Web3 用戶歸因 ✅ 活動投資回報率追蹤 ✅ 為用戶和客戶創建角色 ✅ 轉換追蹤 ✅ 新用戶識別 ✅ 錢包淨值識別
Clevertone
clevertone.com
Clevertone 是運行您日常任務的按需個人助理。這可以幫助忙碌的個人和家庭重新分配時間並管理日常任務。憑藉個性化的方法和與當地專業人士網絡的聯繫，Clevertone 提供量身定制的解決方案來滿足您的獨特需求。無論您需要辦事、安排約會或管理家務方面的協助，Clevertone 都可以幫助您完成更多工作並專注於最重要的事情。
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin 是一款簡單的軟體工具，可協助您輕鬆（甚至自動！）跟進客戶並透過電子郵件或簡訊發送簡單的審核請求來要求線上審核。評論 Robin 會引導您的客戶完成每一步 - 簡化並顯著增加您收到客戶評論的機會。只需幾秒鐘，您就可以向您的客戶發送評論請求，甚至可以使用 Zapier 透過我們的整合功能自動要求評論。您的客戶將收到來自您公司的簡短電子郵件或短信，其中包含一個富有洞察力的問題：「您的體驗如何？」這將包含一個鏈接，將引導他們完成整個過程
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink 是世界上最聰明的 URL 縮短器。建立鏈接，根據用戶的設備、作業系統、國家/地區甚至點擊日期動態地將用戶路由到不同的目的地。
Multiview
multiview.com
VisitorView 是一款網路分析軟體，可將造訪您網站的公司的 IP 位址與我們的資料庫進行匹配，以便告訴您這些企業的名稱等資訊。
Beams
beams.fm
沒有人喜歡浪費時間填寫無聊的表格！創建音訊調查，讓人們透過錄音進行回應。 Beams AI 聚合了數百萬個回應，並將其轉化為獨特的見解。請造訪beams.fm 以了解更多資訊。
RealMailers
realmailers.com
RealMailers 是房地產經紀人的直效郵件工具。無需離開辦公桌即可設計、定位並立即發送明信片。免費地址清單。
LeadrPro
leadrpro.com
透過評估適合您企業的最新軟體獲得報酬。或作為買家，並透過評估軟體獲得報酬。
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 行銷自動化工具，可協助行銷代理商/數位行銷人員透過可分享連結在 2 分鐘內即時存取 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客戶的廣告帳號和頁面