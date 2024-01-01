其他行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Kamoto.AI

kamoto.ai

Kamoto.AI 在新興的人工智慧領域正在建立一個平台，徹底改變人們與人工智慧、名人和影響者互動的方式。 Kamoto.AI 為使用者提供了前所未有的機會來創建和訓練自己的虛擬 AI 人格。這不僅可以提供獨特的可自訂人工智慧體驗，還開闢了新的獲利途徑。用戶可以在租賃的基礎上與其他人分享這些個人化的人工智慧角色，從而創建一個動態的人工智慧角色市場。在這個對名人文化越來越著迷並受到社群媒體人物影響的世界中，Kamoto.AI 更進一步。名人和有影響力的人可以在他們的平台上授權他們授權的人工智慧人物。這些人工智慧複製品使用名人自己提供的結構化資料進行訓練，確保其角色的真實且真正具有代表性的人工智慧...