其他潛在客戶開發軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

Trueleads

trueleads.com

Trueleads 是一個基於雲端的平台，可與 LinkedIn 上現有的演算法和應用程式互動。它將透過自動化搜尋和聯繫選定目標（決策者）的整個過程來幫助您發展 LinkedIn 網路和銷售管道。連線後，Trueleads 將自動開始發送一系列自訂訊息和/或 InMail，以確保獲得許可的電話或會議。使用 Trueleads 獨特的基於雲端的自動化和人工智慧平台，您每月可以聯繫多達 5000 多名新的目標決策者。為了補充我們強大的人工智慧平台，我們知道任何自動化都需要人性化的接觸才能成功。 Trueleads 在這裡與您一起處理所有變量，以便您獲得最佳結果並在 LinkedIn 上保持安全。 ...