其他潛在客戶開發軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 不丹

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
其他潛在客戶開發軟體
提議新的應用程式
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 行動 CRM 讓小型企業能夠在一個地方追蹤潛在客戶和客戶。您可以使用這個簡單的行動 CRM 應用程式在銷售代理之間分配潛在客戶、安排跟進、接收及時提醒並密切追蹤銷售轉換。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增強 LinkedIn 上的潛在客戶開發能力。 多功能 LinkedIn 自動化工具，旨在幫助您的銷售團隊改善 LinkedIn 勘探並達成更多交易 — 一切都在完全自動駕駛儀上
Salesrobot
salesrobot.co
在電子郵件和社群媒體上自動化冷外展活動 試試我們經過驗證的銷售自動化軟體，就像我們的 2000 多名用戶一樣，每天加強您的冷外展工作
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io 允許您廢棄 Google 地圖、獲取他們的電子郵件並將潛在客戶下載到 CSV/Excel 檔案中。我們還提供了一個 API，可以非常快速地回應與 Google 地圖資料的互動。
SalesMind AI
sales-mind.ai
利用我們專為 LinkedIn 勘探而設計的尖端人工智慧工具，簡化您的外展工作並達成更多交易。
Hublead
hublead.io
使用我們的 LinkedIn Google Chrome 擴充功能新增決策者、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 HubSpot。
Captain Data
captaindata.co
Captain Data 是一個無程式碼資料擷取和自動化平台。透過 Captain Data，您可以提取網路數據，透過多個來源或數據提供者豐富數據，並將其整合到您使用的電子表格或 CRM 等工具中。用例包括尋找潛在客戶和公司、豐富潛在客戶、自動化 ABM 等。您可以建立工作流程將多個自動化連結在一起，並將 Captain Data 連接到您最喜歡的 SaaS 工具！
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
Manyreach
manyreach.com
Manyreach 是冷外展服務，可讓您連結無限的電子郵件帳戶，並向無限的聯絡人發送冷電子郵件。它由代理商、銷售團隊和個人企業主使用。
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM 是一個平台，可讓您輕鬆搜尋潛在客戶、編制清單並自動在 Twitter 上向他們發送直接訊息。 TweetDM 擁有包含超過 15 億個個人資料的龐大（不斷增長的）資料庫，可輕鬆搜尋 Twitter 上的特定角色和利基市場。除此之外，TweetDM 還負責處理您的外展活動，設定 DM 活動以自動聯繫潛在客戶並按照自訂序列進行跟進。
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift 是一個基於雲端的潛在客戶開發和推廣平台。只需單擊一個按鈕，它就可以找到所有本地企業（例如“多倫多的餐廳”），並告訴您向他們銷售產品/服務所需的一切- 包括他們是否有網站問題、正在投放廣告、SEO 問題、收視率低、社交資料缺失等等！它還為您提供企業的聯絡訊息，以及在那裡工作的特定人員的聯絡資訊（包括他們的姓名、電子郵件地址、角色，甚至社交資料！）。然後，您可以直接透過 LeadSwift 自動執行個人化外展活動，包括任何後續活動。
Omkar Cloud
omkar.cloud
Omkar 的潛在客戶生成平台為銷售代表提供了接觸合適的潛在客戶、達成更多交易並大規模增加收入的能力。潛在客戶生成策略。
SalesGig
salesgig.com
SalesGig 是一個外包、部分到全職銷售開發組織，旨在支援我們的 B2B 客戶。我們部署經過驗證的高速外撥電話推銷策略，幫助我們的客戶擴大覆蓋範圍、開展對話並創造強大的銷售管道，以加速銷售成果。 SalesGig 的成立是為了幫助中小型公司發揮更大的作用、參與競爭並贏得更多！為了實現這一目標，我們利用世界一流的銷售技術，聘請優秀的美國銷售開發代表，並利用最佳的企業結構、技術和意圖數據來有效地填充銷售漏斗。我們不是魔術師，但經常創造出感覺像魔術的東西。我們使用數據來講述故事、迭代訊息傳遞並進行最佳化以取得成功的結果。底線：我們填充銷售漏斗。
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet 是一款領先的基於 SaaS 的潛在客戶開發和自動化工具。我們的專家行銷顧問專門幫助企業利用 LinkedIn 的力量產生高品質的銷售線索。透過我們創新的自動化平台，我們簡化了您的潛在客戶開發流程，使其更有效率和更有效率。透過 LinkedoJet 提升您的行銷力度並體驗無與倫比的成功。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基於雲端的託管電源撥號器，具有現代、行動友善的使用者介面。有了 DandyDialer，您無需在任何地方安裝任何軟體。您只需要一個 SIP / VoIP 中繼提供者的帳戶，剩下的由我們來處理。
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI 是一個網路平台，利用先進的人工智慧技術為從事冷外展的專業人士產生個人化訊息。只需輸入網站或電子郵件地址，用戶即可在 15 秒內收到個人化的破冰活動。該平台還允許用戶批量匯入網站和/或電子郵件地址清單以進行大量處理。
Ohmylead
ohmylead.com
再也不會錯過熱門的新線索了… Ohmylead 是將更多潛在客戶轉化為客戶的最快、最簡單的方法 - 直接透過您的手機。
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker 是互聯網技術追蹤服務的領先供應商。借助 Techtracker，客戶可以發現任何公司正在使用哪些技術或產品，並在安裝時收到即時警報。此外，Techtracker 在網站上添加了關鍵字掃描功能，以解鎖利基帳戶，從而比以往更快地顯示它們。
SaveMyLeads
savemyleads.com
Facebook Lead Ads 通知 CRM、電子郵件或簡訊。透過電子郵件、簡訊或與您的 CRM 和電子表格整合即時發送有關新潛在客戶的通知。停止一次又一次地從 Facebook 下載 CSV。
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一個基於雲端的平台，可與 LinkedIn 上現有的演算法和應用程式互動。它將透過自動化搜尋和聯繫選定目標（決策者）的整個過程來幫助您發展 LinkedIn 網路和銷售管道。連線後，Trueleads 將自動開始發送一系列自訂訊息和/或 InMail，以確保獲得許可的電話或會議。使用 Trueleads 獨特的基於雲端的自動化和人工智慧平台，您每月可以聯繫多達 5000 多名新的目標決策者。為了補充我們強大的人工智慧平台，我們知道任何自動化都需要人性化的接觸才能成功。 Trueleads 在這裡與您一起處理所有變量，以便您獲得最佳結果並在 LinkedIn 上保持安全。 ...
LeadsMotion
leadsmotion.com
LeadsMotion 將企業直接與經過驗證的潛在客戶銷售商和潛在客戶開發專家聯繫起來，使他們能夠購買經過預審的潛在客戶，而無需投放廣告或設定活動的麻煩。
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
經過優質呼叫中心驗證的所有主要保險行業代理的潛在客戶直接提供給您，無需中間人。
Beanbag AI
beanbag.ai
歡迎使用 Beanbag AI - 一款新時代的 AI 潛在客戶生成軟體，專為銷售/行銷人員和招募人員打造，可輕鬆擴展行銷活動並更快地轉化潛在客戶，並具有戰略優勢。在產品內部獲取準確的用戶聯絡訊息，並利用高品質的意圖數據豐富您的行銷活動！
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector 是 Google Analytics 和 CRM 集成，可在 Salesforce 或您最喜歡的 CRM 中提供行銷歸因。透過GA Connector，您可以在Salesforce、Zoho、Pipeline 或任何其他CRM 中查看每個銷售線索（以及每個已完成銷售）的歸因來源，讓您可以將盈利能力追溯到特定的流量來源，而不僅僅是用戶。 GA Connector 由開發人員兼企業家 Sergiy Zuev 於 2015 年創立，現在幫助全球數百個銷售和行銷團隊追蹤並最大化其行銷投資回報率。客戶範圍從中小型企業到企業，包括財富 500 強甚至財富 250 強的公司。 GA...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro 旨在透過簡單的搜尋即可找到優質的網頁設計線索。我們之所以脫穎而出，是因為我們提供針對美國網頁設計師的需求量身定制的優質結果。
Leverly
leverly.com
您喜歡新的入站表單潛在客戶，但不願意因為銷售代表回應遲緩而失去收入機會。我們的潛在客戶回應軟體可讓您快速、輕鬆地與更多潛在客戶交談並完成更多銷售。晚上睡得更好，因為知道您的潛在客戶正在得到應有的關注。我們的自動呼叫軟體是在創紀錄的時間內聯繫您的入站潛在客戶的最簡單方法。我們讓您的代表與您的潛在客戶進行即時電話通話 - 所有這些都是為了您可以提高銷售額並突破績效目標。如果您認為您的企業可以在一分鐘內聯繫熱門潛在客戶而受益，那麼 Speak2Leads 就是您的最佳選擇！我們讓您的代表在幾秒鐘內接到電話並獲得潛在客戶，從而為您的企業提供完成銷售的最佳機會。
Agolix
agolix.com
Assessment Generator 的 Agolix® 提供用於創建客製化線上測驗、評估和調查的軟體。選擇自動評分或自訂評分，並透過螢幕、電子郵件和 PDF 提供受訪者回饋。該軟體支援八種問題格式：二進位、下拉、敘述、數字、選項、排名、規模和驗證。透過條件邏輯，您可以根據設定的條件顯示或隱藏問題來建立動態評估。添加您的徽標和品牌顏色以個性化您的評估和回饋。使用我們的人工智慧生成器輕鬆創建新問題。借助全面的用戶指南和出色的客戶支持，創建評估變得快速、輕鬆，所有這些都是免費提供的。透過評估開始對話來吸引潛在客戶，這對於潛在客戶開發、客戶和員工入職以及輔導來說是理想的選擇。透過利用評估，您可以...