其他潛在客戶開發軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Agolix

agolix.com

Assessment Generator 的 Agolix® 提供用於創建客製化線上測驗、評估和調查的軟體。選擇自動評分或自訂評分，並透過螢幕、電子郵件和 PDF 提供受訪者回饋。該軟體支援八種問題格式：二進位、下拉、敘述、數字、選項、排名、規模和驗證。透過條件邏輯，您可以根據設定的條件顯示或隱藏問題來建立動態評估。添加您的徽標和品牌顏色以個性化您的評估和回饋。使用我們的人工智慧生成器輕鬆創建新問題。借助全面的用戶指南和出色的客戶支持，創建評估變得快速而輕鬆，所有這些都是免費提供的。透過評估開始對話來吸引潛在客戶，這對於潛在客戶開發、客戶和員工入職以及輔導來說是理想的選擇。透過利用評估，您可以...