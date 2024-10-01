其他人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 克羅埃西亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
其他人力資源軟體應用程式用於管理不屬於傳統人力資源軟體類別的資料。此類別中列出的產品是人力資源軟體產品。
提議新的應用程式
Headway
apps.get-headway.com
Headway for Business 是排名第一的下載企業程序，提供企業小型學習。許多研究表明，一個人的注意力集中時間越來越短。那麼企業學習面臨的新挑戰是：員工發展緩慢；他們在軟技能方面存在差距。自我發展的最佳方式之一是非小說類書籍。但是，完成一本書需要時間。因此，Headway 提供不同格式的 15 分鐘非小說類圖書摘要。我們讓人們閱讀更多、學得更快。 Headway for Business 提供： - 1,500 種不同格式的非小說類圖書摘要，用於快速資訊消費和加速自我成長； - 個人自我成長計劃，以實現快速職業發展； - 讓員工閱讀和了解更多內容的指南和內容計劃； - 團隊績效分析...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Truvelop
truvelop.com
Truvelop 提供了一種現代、全面的持續績效管理和發展方法，重點關注即時回饋和輔導，作為提高當今員工保留率的行之有效的方法。如何？ 1. 透過快速、簡單的評估來修復缺席或損壞的員工審核流程 2. 啟用即時回饋和輔導，以實現現場認可和表揚並強化正確的行為 3. 透過以下方式改善一線經理/員工關係將管理者培養成更好的領導者在Truvelop，我們堅信要建立更好的工作場所，讓員工感到受到重視、受到尊重，並且始終知道自己的立場。 Truvelop 的價值主張是激勵員工留任更長的時間，並透過持續的回饋和指導來實現他們的全部潛力。借助 Truvelop 的行動應用程序，隨時隨地有效管理員工變得容易。 ...
Lemna
lemna.io
浮萍。塑造工作場所福祉的未來。為您的團隊提供領先的行為科學技術我們以科學為基礎的人工智慧工具可以衡量您公司的福祉，同時為員工提供即時、個性化的學習推動。
Upduo
upduo.com
Upduo 是一種創新的培訓解決方案，旨在增強無線零售第一線員工的能力。我們的平台結合了人工智慧、互動式小型學習體驗和即時輔導，以確保快速獲取和保留基本技能。 Upduo 提供個人化的學習體驗，推動可衡量的成果並促進持續的專業發展。
Truework
truework.com
Truework 是當今的現代就業和收入驗證平台。 Truework 協助具有前瞻性思維的人力資源團隊自動執行回應貸款人、房東和其他需要收入和就業驗證的人的任務。與 VOE/VOI 領域的任何其他解決方案相比，Truework 流程更安全，也更能為您的員工提供支援。受到 DoorDash、Robinhood、Oscar Health、PeopleLink Staffing 和 Cornerstone Staffing 等領先品牌的信賴，我們的客戶正在實現顯著的生產力提升、員工敬業度提高，同時提高員工資料安全性。 Truework 總部位於加州舊金山，並獲得紅杉資本和科斯拉創投公司的支持。 ht...
Vollna
vollna.com
Vollna 是一個平台，可以自動搜尋自由工作者、自由職業團隊和機構的項目，並節省大量時間無意義地滾動瀏覽不相關的職位發布。將與您的技能和偏好相符的高薪 UpWork 專案直接發送到您的收件匣。在競爭中領先並在新機會出現時收到通知。追蹤您的建議以確保有效的連接支出。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧促進更快、更有效率的學習。該平台提供各種引人入勝的教育內容，包括現場測驗、課程和抽認卡。 它還具有用於正念、記筆記和設定挑戰的工具。 Shiken.ai 配備了人工智慧驅動的“知識助理”，承諾為每個用戶提供個人化的學習體驗。 該平台不僅針對個人學習者和學生，也針對創作者、導師、教師和企業家。它進一步將其服務擴展到企業的學習和發展部門，幫助他們創建互動式教育內容。 該平台的功能包括將文本、文件或連結等傳統形式的教育內容轉變為互動式學習材料，並分析現場或遠端觀眾的參與。 Shiken.ai 也透過人工智慧分析建構自由形式的對話角色扮演來提供...
Culture15
culture15.com
Culture15 是一個人力資源分析平台，它使用員工行為來診斷組織當前的文化。我們讓領導團隊「定義」他們的文化，無論他們想要敏捷、創新或強調多元化和包容性，我們的平台可以讓組織了解他們是否擁有這種能力，如果有，它有多強。使用者可以建立自訂功能並按功能、區域或他們想要設定的任何其他自訂細分來追蹤行為。我們使用基於我們專有的 15 軸行為框架的調查，讓您能夠更了解您的組織。我們也相信參與度在組織文化中發揮著重要作用，因此我們的平台也允許組織不斷衡量這一點，但讓文化走在最前沿，真正推動變革。
PontaHR
pontahr.com
您的團隊一定會喜歡的現代人力資源工具。 PontaHR 是專為中小型企業創建的 ATS。
tidyhire
tidyhire.app
tidyhire 是一個強大的對外招募平台，可以讓各種規模的企業更輕鬆地進行招募。您可以使用 tidytire 輕鬆管理對外招聘的各個方面，從尋找 7 億專業人士和 3500 萬家公司的資源，到使用簡單的模板、順序和強大的跟踪功能構建個性化招聘活動。 tidyhire 也協助招募團隊透過產生人工智慧向候選人發送超個人化的溝通。 tidyhire 是一個全面的招募解決方案，可協助企業簡化自動化推廣並提高招募品質。請造訪 https://tidyhire.app 以了解更多資訊。
Kaktus
kaktus.ai
Kaktus AI 是一個人工智慧驅動的平台，旨在幫助企業即時繪製、監控和提升工作場所文化和福祉。該平台提供即時洞察和分析，使員工能夠在工作中掌控自己的心理健康，同時幫助領導者打造強大的組織精神。整合到一個解決方案中分析工具。 該平台採用 KaktusBrain，這是一種人工智慧計算智能，可以學習心理健康觸發因素並識別壓力、焦慮和精神疾病的早期指標。 它使用人工智慧模型來分析用戶通信，為心理健康狀態提供客製化的即時預測和診斷。 ，用於監控績效所有等級。 該平台利用行為科學，支援大規模的行為行動，以推動組織內部的積極變革。 該平台還提供識別解決方案，以培養感恩文化、提高生產力並提高員工忠...
Skillroads
skillroads.com
Trusted AI Resume Maker 是一款智慧工具，旨在增強和簡化職位搜尋和申請流程。它利用創新技術來創建客製化履歷，使用戶能夠將自己描繪成工作機會的理想候選人。 它提供全天候支持，指導用戶完成整個職位申請流程。該工具的主要功能包括人工智慧履歷表建立、履歷編輯、LinkedIn 個人資料改造、智慧履歷審查和求職信產生服務。 該工具採用智慧資料來源和自然語言處理 (NLP) 構建，有助於識別使用者符合工作要求的優勢和技能。 它還透過確保履歷通過申請人追蹤系統 (ATS) 來提供個人化的工作申請和高端職業服務。 該平台為用戶提供探索財富 500 強公司職缺的機會，並提供數位招聘...
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz 是一個外出 (OOO) 管理和自動化平台，使公司能夠設計和管理客戶和員工喜愛的 OOO 體驗。透過強大的整合實現整個 OOO 工作流程的自動化，Snoooz 可以減少入職延遲、解決客戶升級問題並改善整體客戶體驗，從而實現更高的淨收入保留。
Disclo
disclo.com
以科技為動力、以人為本的 ADA 住宿。 標準化和自動化您的工作場所住宿決策。利用 Disclo 增強 ADA 合規性並提高員工滿意度。 Disclo 是首款供雇主收集、驗證和管理健康揭露和員工住宿請求的軟體（當然，符合 HIPAA 和 SOC2）。
Talstack
talstack.com
Talstack 是一個一體化平台，使企業能夠利用非洲最優秀的專業人士和企業家的工具、內容、課程和見解來提高員工的技能。
PROSFY
prosfy.com
PROSFY是最新的薪資基準技術。它為個人和中小型公司提供精確且易於存取的即時薪資計算，旨在縮小現有的薪資差距並提高勞動力市場的透明度。
Empida
empida.com
我們將員工回饋轉化為強有力的策略，以增強您的工作場所文化。我們的個人化建議和客製化行動計畫旨在推動有意義的變革。透過我們的即時洞察，您有能力實現員工體驗的持久改善。 Empida：重新定義員工敬業度。與我們一起探索新的活力水平。
Axterior
axterior.com
Axterior 是協作招募 SaaS 平台，讓公司和招募團隊以更少的時間和精力尋找、管理和聘用最優秀的人才，擴大人才庫，並提高招募投資報酬率。
Tusdatos.co
tusdatos.co
我們讓您立即了解所有第三方的背景。減少選擇、招募和使用者入職流程中的風險和詐欺。
SwiftReply
swiftreply.net
SwiftReply 是一款一體化解決方案，可協助您的整個團隊提高工作效率、改善客戶互動、編寫和插入具有易於插入的動態片段的個人化預設回應。
Rolljak
rolljak.com
「Rolljak 是一個創意學習平台，提供一體化遊戲化學習，透過小型和限時活動在幾分鐘內提高參與度、創造性思維、團隊合作和創新討論，非常適合任何場合或受眾規模。透過混合協作Rolljak 易於使用，可提供混合體驗的工具和學習平台，可增強參與度並釋放潛在的協作活動，並可選擇為機構內的受眾進行測驗和調查，例如： - 課堂- 企業培訓- 敏捷工作流程和設計思維-黑客松 - 活動
Culture Intelligence
cultureintelligence.io
文化智慧 SaaS 平台使領導者能夠數位化、優化和擴展其文化，以影響業務績效。我們透過幫助領導者了解他們的文化，分析和識別其障礙和優勢，並建立正確的策略文化準則來簡化文化變革。我們的方法可以準確衡量組織中的價值觀和文化。這些見解為決策、人員管理和文化發展奠定了基礎。
Preely
preely.com
根據任何標準招募用戶來建立您自己的用戶面板。快速、輕鬆地獲得回饋，以降低成本並提高品質。無憂無慮。
Wowledge
wowledge.com
Wowledge 是專家驅動的平台，供精實團隊建立現代人力資源計畫。會員可以存取最新的最佳實踐、逐步指南、工具、範本和見解，以加速所有關鍵人力資源計劃和流程的設計和實施。實踐是採用獨特的基於階段的方法（從核心到高級到新興）開發的，反映了不同的複雜程度，以滿足公司和會員的需求。
RallyBright
rallybright.com
RallyBright 是一個團隊發展平台，可協助企業領導者建立更好的團隊並交付更好的成果。它透過將行為科學與經過驗證的團隊發展工具相結合來幫助團隊提高績效、增強人際動力並強化推動組織價值的行為來實現這一目標。
Secchi
secchi.io
Secchi 為人力資源專業人員和第一線領導者提供清晰的數據驅動績效決策。 Secchi 不僅僅是結合紀律，還透過積極的認可、輔導和其他員工參與來提供團隊績效的可見性。該軟體消除了管理任務的障礙，並提高了生產力。
Quaffle
getquaffle.com
Quaffle 是一款超簡單的人力資源工具，旨在簡化團隊內的同儕審查和回饋流程。它提供了一個簡單但功能強大的平台，將回饋轉化為可行的見解，促進專業發展和團隊協作。憑藉其直覺的設計和先進的分類演算法，Quaffle 確保回饋不僅有意義，而且與組織目標保持一致。 Quaffle 非常適合尋求培育持續改善文化的產業領導者，它使建設性回饋成為團隊成功和個人發展的催化劑。
Aragorn
aragorn.ai
隨時隨地自動化員工資料。 Aragorn 讓您的人員營運和 IT 團隊能夠簡化從任何來源點到任何供應商或應用程式系統的員工資料整合 — 無論是透過 API、EDI、Webhook 或檔案來源。