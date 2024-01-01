其他人力資源服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 英國

Corplife

corplife.at

我們提供專注於附加福利主題的人力資源科技軟體。 Corplife 的使命是留住員工並加強雇主與員工之間的關係。雇主可以為員工提供日常生活福利，並為員工提供免稅福利。 USP的其中一個特點是Corplife Benefits（員工福利）和Corplife Lunch（免稅午餐福利）的特徵相結合，因此員工的福利翻倍。人力資源部門獲取有關員工的匿名、有價值的信息，以採取預防措施並長期約束您的員工。目前，我們已在 DACH 運行，有 400 多家企業正在使用我們的軟體。